Sport Tirschenreuth

13.07.2017

Waldeck. Erfolg für die C-Junioren der SG Kemnath/Kastl/Waldeck: Sie holten den Meistertitel in der Kreisliga Amberg/Weiden. Die Spieler errangen 25 von 30 möglichen Punkten und erzielten als beste Offensive in der Gruppe 45 Tore in 10 Spielen. Jonas Frank krönte sich mit 21 Toren zum Torschützenkönig. Den höchsten Sieg errang die SG mit 10:0 gegen die SG Erbendorf/Reuth/Falkenberg. Vier Mal blieben die Junioren ohne Gegentor, lediglich neun Gegentore gab es insgesamt. Acht Mal ging die Mannschaft als Sieger vom Feld - lediglich eine Niederlage und ein Unentschieden zieren die Abschlussbilanz. Die Elf von Trainer Fabian Federsel hat sich mit der Meisterschaft das Relegationsspiel gegen die SG Rothenstadt/Pirk erkämpft, das Hinspiel aber mit 0:3 verloren. Das Rückspiel steigt am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr in Kastl.