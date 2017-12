Sport Tirschenreuth

14.12.2017

Großes Lob zollte der Vorsitzende des MSC Tirschenreuth, Alfred Haubner, in der Weihnachtsfeier allen ehrenamtlich Tätigen beim Motorsportclub. Denn ohne dieses Engagement wäre vieles nicht durchführbar. Haubner dankte auch jenen Helfern, die gar nicht Mitglied im MSC sind, und dennoch mit anpacken. Fünf Motorsportveranstaltungen hat der MSC im ablaufenden Jahr ausgerichtet.Haubners weiterer Dank galt allen Gönnern und Sponsoren sowie der Stadt Tirschenreuth für die Unterstützung. Im weiteren Verlauf des Abends wurden zahlreiche langjährige Mitglieder geehrt. Für jeweils 40 Jahre Treue zum MSC wurden Engelbert Franz, Thomas Hackl, Bernt Halbauer, Richard Köllner, Lederwaren Andrle, Harald Müller, Thomas Müller, Karl Nürnberger und Gerhard Schmeißner, für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Werner Frötschl, Robert Regner und Julia Walter ausgezeichnet. Seit 25 Jahren sind Franz Bäumler jun. und Jürgen Mitlmeier, seit 20 Jahren Thomas Bauer und Matthias Völkl und seit 10 Jahren Franziska Dollak, Michael Dollak, Heiko Eibl, Christoph Meisl, Johanna Meisl, Maximilian Prandl, Thomas Schaumberger, Benjamin Trenner, Andreas Walter, Franziska Walter, Katja Walter, Tobias Walter und Jonas Zölch beim MSC. Mit der Ewald-Kroth-Medaille in Silber wurden Franz Bäumler jun. und Matthias Fuchs geehrt. Für 40 Jahre ADAC-Mitgliedschaft wurden Engelbert Franz, Hans-Jürgen Schmidt und Adolf Windschiegl geehrt.Clubmeister im Jugend-Kart-Slalom wurde Valentin Kraus, vor Laura Mattausch und Jonas Eibl. Bei den Rallye-Fahrern hatte Wolfgang Stopfer die Nase vorne, vor Max Schmid und Daniel Scharf. Clubmeister im Slalom wurde Gerald Banczyk, vor Werner Frötschl und Josef Wolfrum. In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Franz Stahl dem MSC für seine engagierte Nachwuchsarbeit, vor allem im Bereich der Verkehrserziehung. Der MSC sei ein starker Verein trage auch den Namen Tirschenreuth weit über die Region hinaus.