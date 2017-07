Sport Tirschenreuth

Beim Saisonstart in der Kreisliga Süd fallen 33 Treffer, die meisten in Kondrau beim 4:4 zwischen den Sportfreunden und dem VfB Arzberg. Das Derby in Mitterteich endet torlos.

Klare Feldüberlegenheit, aber kein Tor: Die Landesliga-Reserve des SV Mitterteich kam gegen den SV Steinmühle nicht über ein 0:0 hinaus. Ein Remis (3:3) gab es auch in einem weiteren Derby zwischen dem TSV Waldershof und dem FC Lorenzreuth, wobei die Gastgeber in der Schlussminute durch einen verwandelten Handelfmeter den Ausgleich erzielten. Erster Spitzenreiter ist der VFC Kirchenlamitz, der schon am Freitagabend beim ASV Wunsiedel mit 5:0 gewann.SV Mitterteich II 0:0 SV SteinmühleSR: Christopher Schunk (Kulmbach) - Zuschauer: 150Das mit Spannung erwartete Derby erfüllte nur phasenweise die Erwartungen. Steinmühle stand erwartungsgemäß sehr tief und beschränkte sich auf gelegentliche Nadelstiche. Die Platzherren versuchten es immer wieder durch die Mitte, hier standen die Gäste sehr sicher und ließen mit Ausnahme einen Kopfballs des aufgerückten Greim fast keine Torchancen zu. Auf der Gegenseite musste Torhüter Schultes eigentlich kein einziges Mal ernsthaft zugreifen. Mehr Schwung beim SVM brachte die Einwechslung von Jugendspieler Timo Hankl. Nachdem sich Seitz energisch durchgesetzt hatte, nahm Hankl die Flanke direkt und traf die Querlatte. Wenig später dann ein sehenswerter Fallrückzieher des gleichen Akteurs, der nur knapp über den Kasten ging. Das war es aber auch schon an nennenswerten Aktionen, so dass sich die Landesliga-Reserve trotz klarer Feldüberlegenheit mit einem Punkt zufrieden geben musste. Gästetrainer Thorsten Meier kann mit dem Remis gut leben.TSV Waldershof 3:3 (1:0) FC LorenzreuthTore: 1:0 (37.) Dominik Dotzauer, 1:1 (48./Foulelfmeter) Michael Schneider, 2:1 (60.) Dominik Dotzauer, 2:2 (61.) Michael Schneider, 2:3 (80.) Tobias Schraml, 3:3 (90./Handelfmeter) Dominik Dotzauer - SR: Sandro do Adro (Kulmbach) - Zuschauer: 200(uwb) In der ersten Halbzeit zeigte der TSV ein starkes Spiel und ging durch ein Freistoßtor von Dominik Dotzauer verdient in Führung. Kurz nach der Pause gelang den Gästen durch einen unnötigen Foulelfmeter der Ausgleich. Lorenzreuth wurde jetzt stärker, trotzdem ging Waldershof durch einen sehenswerten Fernschuss, wiederum durch Dotzauer, erneut in Front. Der Vorsprung wurde aber im direkten Gegenzug aufgrund eines Abstimmungsfehlers in der Abwehr wieder verspielt. Lorenzreuth hatte jetzt die besseren Möglichkeiten, scheiterte aber zunächst noch am starken TSV-Keeper Max Meichner. Dann gelang Stürmer Tobias Schraml das 3:2 für den FCL. Der TSV erzielte in der Schlussminute durch einen Handelfmeter noch den insgesamt gerechten Ausgleich.TSV Konnersreuth 3:3 (1:1) SC MähringTore: 1:0 (11.) Oliver Schicker, 1:1 (44.) Lukas Kliment, 1:2 (55.) Stefan Schneider, 2:2 (62.) Oliver Schicker, 3:2 (79.) Christoph Pirner, 3:3 (87.) Lukas Kliment - SR: Christopher Franek (Hof) - Zuschauer: 110Die Gäste kamen zu Beginn besser ins Spiel und hatten nach zehn Minuten die erste große Torchance, die der heimische Torhüter jedoch entschärfte. Kurze Zeit später ging Konnersreuth nach herrlicher Vorarbeit von Baumgärtner durch Schicker in Führung. Der TSV bestimmte danach das Spiel, ohne jedoch zwingend vor das Tor zu kommen. Mähring setzte auf Konter, einen davon nutzte Kliment zum 1:1. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild: Konnersreuth machte das Spiel, Mähring lauerte auf Konter. Zehn Minuten nach der Pause gingen die Gäste durch einen Standard von Schneider in Führung. Nach Vorlage von Pirner glich Schicker zum 2:2 aus. Nach Pirners Abstaubertor zum 3:2 hätte Konnersreuth den Sack zumachen müssen. So kam es, wie es kommen musste: Wiederum der sehr starke Kliment erzielte den 3:3-Ausgleich.SF Kondrau 4:4 (2:3) VfB ArzbergTore: 1:0 (10.) Fabian Heinz, 2:0 (12.) Stefan Bauer, 2:1 (21.) Martin Brunner, 2:2 (34.) und 2:3 (36.) Korbinian Lang, 3:3 (53.) Johannes Brunner, 4:3 (89.) Andreas Ott, 4:4 (91.) Korbinian Lang - SR: Christian Kuhbandner (Kirchenlamitz) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (87.) Florian Graf (Arzberg)(pho) Die Sportfreunde starteten furios und lagen schon nach zwölf Minuten durch Tore von Fabian Heinz und Stefan Bauer mit 2:0 in Front. Mit dem Vorsprung im Rücken schalteten die Hausherren einen Gang zurück, was den Gegner aufbaute. Martin Brunner erzielte den Anschlusstreffer und Korbinian Lang sorgte mit seinem Doppelpack für die Arzberger Pausenführung. Nach der Halbzeit baute die Ryba-Truppe mehr Druck auf und zwang den Gegner zu Fehlern. Daraus resultierte der Ausgleich durch Johannes Brunner. Anschließend entwickelte sich ein sehr gutes Kreisliga-Spiel mit einem Chancenplus für die Heimelf. Kurz vor Schluss versenkte Andreas Ott einen Freistoß zum 4:3 für die Sportfreunde. Doch in der Nachspielzeit kamen die Gäste noch zum 4:4.SpVgg Wiesau 3:1 (1:0) FC Schwarzenbach/S.Tore: 1:0 (36.) Daniel Wölfel, 2:0 (48.) Fabian Nickl, 2:1 (70.) Raimund Wohn, 3:1 (87.) Daniel Wölfel - SR: Daniel Hofmann (TSV Streitau) - Zuschauer: 80(ahe) Die SpVgg Wiesau ist mit einer starken Leistung in die neue Serie gestartet, allerdings gegen schwache Schwarzenbacher. Der Gast hatte in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance. Wiesau hatte dagegen gute Möglichkeiten durch Char, Wölfel, Russ und Nickl. In der 20. Minute verletzte sich Andreas Char, als er im Strafraum zu Fall gebracht wurde, der Pfiff des Schiedsrichters blieb allerdings aus. Nach weiteren vergebenen Chancen von Hecht und Nickl gelang Daniel Wölfel nach einem überragenden Diagonalball von Spielertrainer Christian Zettl das längst fällige 1:0. Bis zur Pause hatten Zettl, Hecht und Nickl Chancen, die Führung auszubauen. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Fabian Nickl auf 2:0. In der 60. Minute traf Gästekapitän Raimund Wohn nach einem fragwürdigen Freistoß zum Anschlusstreffer in den Winkel. In der 85. Minute machte Wölfel mit seinem zweiten Tor den Heimsieg perfekt.