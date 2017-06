Sport Tirschenreuth

02.06.2017

27

0 02.06.201727

Finale für den FC Tirschenreuth: Ein Sieg gegen den FC Rehau trennt die Kreisstädter noch vom Aufstieg in die Bezirksliga. Ein Youngster, der aktuell einen Lauf hat, soll für die nötigen Tore sorgen.

Lauterbachs Lauf

Keine Planungen

Zwei Schritte hat der FC Tirschenreuth bereits erfolgreich getan: Zunächst gegen den 1. FC Creußen (2:1) und am Mittwoch gegen den TSV St. Johannis Bayreuth (4:2). Setzt die Truppe um Spielertrainer Marian Vaclavik ihren imposanten Lauf auch am Samstag um 17 Uhr in Waldershof gegen den FC Rehau (2. der Kreisliga Nord) fort, ist die Rückkehr in die Bezirksliga fix. So eindeutig das letzte Ergebnis auch erscheint, so war es die Partie aber keineswegs, wie Sportlicher Leiter Thomas Schramm gesteht: "Eigentlich waren wir gegen Bayreuth schon weg. Erst ein glücklicher Ausgleichstreffer ließ den Funken überspringen und verlieh der Mannschaft neuen Auftrieb."Dieses Tor gelang Daniel Lauterbach: Der Stürmer steht symptomatisch für den Tirschenreuther Höhenflug. Schon in seiner ersten regulären Saison bei den Herren gelangen dem 20-Jährigen 15 Treffer und 13 Assists: Topwert beim FC. "Daniel ist ein kleiner Fußballverrückter - im absolut positiven Sinne. Er hat ein tolles Gespür dafür, wann er etwa gegnerische Bälle ablaufen kann und aktuell einen wahnsinnigen Lauf", schwärmt Schramm vom Doppel-Torschützen gegen Bayreuth.Schon als kleiner Bub habe Lauterbach im Garten einen Trick so lange probiert, bis er endlich geglückt war. Die vielen Erfolgserlebnisse verliehen dem besten FC-Stürmer "eine gewisse Lockerheit" in den Spielen. "Dabei schöpft der Junge noch nicht mal sein ganzes Potenzial aus. Der ist längst noch nicht dort, wo er hinkommen kann."Mit Blick auf das Aufstiegs-Finale warnt Schramm vor der starken Defensive des FC Rehau um den erfahrenen Keeper Matthias Karnitschky. Zudem verfügten die Oberfranken über pfeilschnelle Außen. Während beim FC nur Urlauber Alexander Bauer passen muss, scheinen den Gegner größere Probleme zu plagen. "Wie ich gehört habe, werden einige wichtige Akteure nicht dabei sein. Aber warten wir ab, wer dann wirklich aufläuft", schenkt Schramm den Gerüchten wenig Beachtung.Etwaige Aufstiegsfeierlichkeiten hat in Tirschenreuth noch niemand geplant. Nur für den Fall der Fälle schiebt Schramm noch eine Warnung hinterher. "Sollte es tatsächlich klappen, dann hat der TSV Waldershof ein Problem."