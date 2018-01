Sport Tirschenreuth

Auch der FC Tirschenreuth profitiert vom Punktabzug für den 1. FC Trogen. Der Klassenerhalt in der Bezirksliga Oberfranken ist aber noch lange nicht in trockenen Tüchern. Eine wichtige Rolle soll dabei die eigene Jugend spielen.

Sie tun mir schon ein bisschen leid, aber sportlich sind die drei zusätzlichen Punkte für uns extrem wichtig. Tirschenreuths Trainer Udo Schnurrer über den Punktabzug für den 1. FC Trogen

Weiden. Vier Einheiten pro Woche: Dem Zufall will Udo Schnurrer in dieser Spielzeit nichts überlassen. Seit Freitag scheucht er seine Tirschenreuther über den jüngst vom Frost befreiten Trainingsplatz. "Wir wollen topfit in die Rückrunde gehen", sagt der Trainer.Die Hinserie schloss seine Mannschaft auf dem elften Tabellenplatz ab - mit 23 Punkten. Startet die Rückrunde am 4. März bei der ATS Hof/West werden die Tirschenreuther Zehnter sein - mit 26 Punkten. "Schuld" daran trägt der 1. FC Trogen. Der setzte mehrfach einen nicht spielberechtigten Spieler ein und wurde prompt mit einem saftigen Punktabzug bestraft (wir berichteten). Profitiert hat davon auch Schnurrers Team, das drei Punkte gutgeschrieben bekam. "Die Entscheidung war konsequent", sagt er, "es gibt gewisse Regularien, an die man sich halten muss."Für ganz ausgestanden hält Schnurrer die Geschichte noch nicht. Im Gegenteil: Er glaubt, dass es für Trogen noch dicker kommen könnte. Er gibt aber zu: "Sie tun mir schon ein bisschen leid, aber sportlich sind die drei zusätzlichen Punkte für uns extrem wichtig." Schließlich ist der Klassenerhalt für Tirschenreuth keineswegs im Handumdrehen zu schaffen. Schnurrer glaubt an die magische 40-Punkte-Marke. "Die zu erreichen, das wird noch ein hartes Stück Arbeit."Seine Mannschaft müsse großen Zusammenhalt zeigen, dann sei es realistisch, die Klasse direkt zu halten. "Die Liga ist extrem ausgeglichen. Wir haben aber in jedem Spiel eine realistische Chance zu punkten." Schnurrer geht noch weiter: Es gebe wenige Teams, die in der laufenden Bezirksliga-Spielzeit ihr Potenzial derart ausgeschöpft hätten wie die Tirschenreuther. "Das ist schon beachtlich, wenn man bedenkt, wie viele Teams einen wesentlich höheren Etat haben als wir."Ein erster Prüfstein, der aufzeigt, ob seine Elf auch in der Rückrunde Großes vollbringen kann, steht an diesem Samstag ins Haus. Dann testet Tirschenreuth gegen den 1. FC Waldstein. Eine Woche später geht es gegen die Kickers Selb. Nicht mehr dabei ist Marek Kratochvil, der sich im Winter verabschiedete. Zugänge gab es keine, zumal Schnurrer betont: "Unsere Philosophie gilt der Jugend. Da haben wir einige Leute, denen wir eine Chance geben wollen."