28.07.2017

Nach den Auftaktsiegen gab es während der Woche die ersten Rückschläge für den FC Tirschenreuth und den SV Poppenreuth. Am Sonntag treffen sich beide Teams zum Derby im FC-Sportpark.

Am Donnerstag wurde der FC Tirschenreuth vom TSV Thiersheim auf den Boden der sportlichen Tatsachen geholt und musste die erste Niederlage der jungen Saison einstecken. Am Ende hieß es 0:3 aus Sicht des Aufsteigers. Trainer Udo Schnurrer haderte vor allem mit dem Defensivverhalten seiner Elf in der ersten Halbzeit. Am Sonntag (Anstoß 16 Uhr) kommt mit dem SV Poppenreuth eine ähnlich spielstarke Mannschaft in den Sportpark. Um Zählbares mitzunehmen, muss sich das Team deutlich steigern.Schnurrer musste am Donnerstag in Thiersheim mit ansehen, wie seine Mannschaft bereits nach wenigen Minuten mit 0:2 in Rückstand geriet und defensiv so gut wie kein Bein auf den Boden bekam. Zu schnell, zu sicher kombinierte die Heimmannschaft, die auch höher hätte gewinnen können. Im zweiten Abschnitt zogen sich die Kreisstädter weiter in die eigene Hälfte zurück und konnten eine höhere Klatsche verhindern. "Das war eine Lehrstunde, wie man in der Bezirksliga nicht auftreten darf", resümierte der Coach.Am Sonntag gegen Poppenreuth wird der Fokus aller Wahrscheinlichkeit nach wieder auf einer kompakten Defensive und konsequenter Abwehrarbeit liegen. "Wir müssen mit einer Top-Einstellung und Disziplin spielen", sagt Schnurrer, der endlich wieder auf den Mittelfeldmotor Marek Kratochvil zurückgreifen kann. Er hat seine Rotsperre aus der Relegation abgesessen und in der Reserve bereits wieder ein wenig Spielpraxis sammeln können. Ausfallen wird Abwehrchef Ramon Illner, dem der Rücken zu schaffen macht.FC Tirschenreuth: Schirmer, Kahrig, Gradl, Trißl, Bauer, Kratochvil, Taskiran, Popp, Lauterbach, Wagner, Hofweller (?), Weiß, Sammüller, Siegert, OroudjiNicht das gewünschte Resultat sprang am Mittwoch für den SV Poppenreuth beim 1:1 gegen Aufsteiger SpVgg 13 Selb heraus. Man hatte das Spiel zwar jederzeit im Griff, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Die schnellen Stürmer Weber, Kotrba und Olah hatten ebenso schnelle und unbequeme Gegenspieler gegen sich. Wenn sie doch einmal im Vorteil waren, wurden sie von der gut organisierten Gästeabwehr oft ins Abseits gestellt. Der Ursprung des Übels waren aber nicht die Stürmer selbst, sondern die an diesem Tag zu langsamen und ungenauen Zuspiele aus dem Mittelfeld.Das gilt es am Sonntag in Tirschenreuth abzustellen, um es dem Gegner nicht wieder so einfach zu machen. Der FC hat in seinem ersten Spiel zu Hause gegen Neudrossenfeld II gezeigt, dass er das Konterspiel beherrscht. Trotz einer spielerischen Überlegenheit des Gegners, blieben die Punkte in Tirschenreuth. Für Trainer Peroutka ist also Vorsicht geboten. Der Gegner ist nicht zu unterschätzen und man sollte nicht nur nach vorne schauen. Mittlerweile wird die Spielerdecke etwas dicker. Hassan Khalid hat seine Leistenverletzung auskuriert und für Batuan Yacizi ist das Spielrecht eingetroffen. Ob bis zum Wochenende die beiden noch ausstehenden Spielberechtigungen für Dominik Mikiska und Ladislav Kucera kommen, ist offen.SV Poppenreuth: Repcik, Sticht, Gonsior, Övunc, Neudert, Antonyuk, Weber, Peroutka, Kotrba, Plachy, Olah, Krupicka, Khalid, Yazici, Koubek, Andel