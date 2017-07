Sport Tirschenreuth

Bezirksliga-Einstand nach Maß für Aufsteiger FC Tirschenreuth: Gegen die Landesliga-Reserve aus Neudrossenfeld gelingt ein 4:2-Erfolg.

Die drei Sturmspitzen der Platzherren beschäftigten von Beginn an durch gutes Zusammenspiel die gegnerische Abwehr. Brachte in der 10. Minute noch ein Verteidiger den Fuß vor dem einschussbereiten FC-Stürmer Anthony Hofweller dazwischen, so säbelte wenig später ein anderer Abwehrspieler nach einem Querpass von Wagner über den Ball. Hofweller hatte keine Mühe, den Führungstreffer zu erzielen. Mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze an den Innenpfosten gelang dem Neuzugang vom ASV Wunsiedel sogar der zweite Treffer. Die Gäste, die im Mittelfeld den besseren Fußball zeigten, erzielten durch einen Drehschuss ihres besten Stürmers Kai Stöcker den Anschlusstreffer. Etwas glücklich fiel das 3:1 für die Einheimischen. Lauterbach zog an der Strafraumgrenze ab. Der Ball prallte von einem Verteidiger ab und senkte sich hinter dem herausstürmenden Torwart ins Netz.Nach dem Seitenwechsel kamen die Platzherren ohne den verletzten Stürmer Hofweller aufs Feld. Die Gäste forcierten das Tempo und die FC-Abwehr hatte Schwerstarbeit zu verrichten. Als sich zwei FC-Akteure bei der Abwehr behinderten, ließ Jahn Löhrlein Torwart Alexander Schirmer keine Chance. Wichtig für den FC war die sofortige Antwort von Emre Taskiran, der mit einem Aufsetzer aus 25 Metern den alten Abstand herstellte. In der letzten Viertelstunde häuften sich die Konterchancen der Platzherren, die jedoch durch Abseitsstellungen und ungenaue Pässe nicht genutzt wurden. Insgesamt ein verdienter Sieg für den FC. Aus der mit viel Einsatz kämpfenden Mannschaft ragte Florian Trißl durch eine tolle Abwehrleistung heraus.FC Tirschenreuth: Schirmer, Kahrig, Trißl, Illner, Gradl, Bauer, Taskiran (70. Weiß), Lauterbach, Popp, Wagner (85. Gebru Fantaye), Hofweller (46. Sammüller)TSV Neudrossenfeld II: Reuther, Möckel, Böhm (70. Bauernfeind), Wölfl, Onarici, Kometzke, Ehlert, Stelzer (46. Weiner), Löhrlein, Stöcker, Sendel (80. Svagr)Tore: 1:0 (15.) und 2:0 (22.) Anthony Hofweller, 2:1 (27.) Kai Stöcker, 3:1 (32.) Daniel Lauterbach, 3:2 (50.) Jahn Löhrlein, 4:2 (52.) Emre Taskiran - SR: Maximilian Stöckl (Bad Steben) - Zuschauer: 140 - Besonderes Vorkommnis: (55.) SR Stöckl nimmt Elfmeter für den FC Tirschenreuth nach Rücksprache mit dem Assistenten zurück.