Sport Tirschenreuth

18.08.2017

Wer hätte das gedacht? Aufsteiger FC Tirschenreuth ist nach fünf Spieltagen Tabellenführer der Bezirksliga Oberfranken Ost. Am Sonntag bietet sich im zweiten von drei aufeinanderfolgenden Heimspielen die Chance, diese Position zu behaupten.

Nicht unbedingt zu erwarten war die Ausbeute des Neulings FC Tirschenreuth, der in den ersten fünf Spielen 12 Punkte holte. Obwohl Trainer Udo Schnurrer beim jüngsten 4:2-Sieg gegen Hof/West mit Alexander Schirmer, Alexander Bauer, Bastian Popp, Tobias Sammüller, Marek Kratochvil und Alexander Wölfl die halbe Mannschaft ersetzen musste, sahen die Zuschauer ein interessantes und in der zweiten Hälfte gutes Bezirksliga-Spiel. Ein großes Lob zollte der Coach Ersatztorhüter Tobias Siegert, der ansonsten im Mittelfeld zu sehen ist, für seine tollen Paraden.Am Sonntag um 16 Uhr steigt wieder ein Heimspiel im FC-Sportpark. Gegner ist der Ex-Landesligist 1. FC Trogen. Laut Terminplan hätte das Spiel in Trogen stattfinden müssen. Doch wegen Umbauarbeiten am Sportgelände in Trogen war der FC Tirschenreuth mit einer Verlegung einverstanden. In einer Woche (27. August) steht gegen die SpVgg Oberkotzau das dritte Heimspiel in Folge auf dem Programm.Mit dem 1. FC Trogen stellt sich ein spielstarke und technisch versierte Mannschaft vor. Das Team besteht zum Großteil aus routinierten Spielern, die auch Landesliga-Erfahrung mitbringen. Der FC Tirschenreuth wird also gut beraten sein, aus einer sicheren Abwehr heraus zu spielen. Die FC-Sturmspitzen haben ja in den letzten Spielen bewiesen, dass sie brandgefährlich kontern können. Udo Schnurrer hofft natürlich, dass er wieder auf seine komplette Mannschaft zurückgreifen kann.FC Tirschenreuth: Schirmer, Siegert, Trißl, Kahrig, Illner, Hofweller, Taskiran, Lauterbach, Wagner, Oroudji, Härtl, Gradl, Kratochvil, Popp, Wölfl, Bauer, Sammüller