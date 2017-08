Sport Tirschenreuth

06.08.2017

06.08.2017

Der FC Tirschenreuth sorgt in der Bezirksliga Oberfranken Ost für Furore: Nach dem 3:1-Erfolg beim FC Eintracht Münchberg ist der Neuling Tabellenführer.

Die frech und selbstbewusst aufspielenden Tirschenreuther zeigten von Beginn an, dass sie die Fahrt nach Münchberg nicht unternommen hatten, um als Punktelieferant aufzutreten. Von zahlreichen Fans lautstark unterstützt, spielte die Elf von Trainer Udo Schnurrer von Beginn an couragiert auf und bereitete der Münchberger Hintermannschaft mehr Probleme, als dieser lieb war. In der 12. Minute zog der junge Tobias Sammüller am rechten Flügel los und jagte den Ball unhaltbar für Torwart Mario Möschwitzer ins Netz. Wenig später hatte Justin Wagner die Möglichkeit, die Führung auszubauen. Die einzige echte Münchberger Chance hatte Dennis Pajonk (43.), doch sein sehenswerter Fallrückzieher zischte über die Latte.Auch im zweiten Abschnitt wirkten die Gastgeber zu pomadig, Tirschenreuth dagegen zeigte Einsatz und Zweikampfstärke. Ein weiterer Abwehrfehler bescherte den Gästen das 2:0, wobei Anthony Hofweller wenig Mühe hatte, den Ball im kurzen Eck unterzubringen. Hoffnung im Münch-berger Lager keimte auf, als Sebastian Schott (65.) per Freistoß den Anschlusstreffer markierte. Zwei Minuten später strich ein Pajonk-Kopfball knapp am Tor vorbei. Die Gastgeber versuchten alles, doch die Gästeabwehr stemmte sich kampfstark dagegen. In der 88. Minute fiel durch einen Konter die Entscheidung: Justin Wagner umspielte noch den herauseilenden Mario Möschwitzer und schob den Ball ins leere Tor.FC Eintracht Münchberg: Mösch-witzer, Ott, Raithel, Hübler, D. Gebhardt, Pajonk, Gedik (63. Schott), Hochberger, F. Lang, Jakob (82. Schuberth), StrößnerFC Tirschenreuth: Schirmer, Oroudji (31. Härtl), Trißl, Bauer, Gradl, Wagner (89. Schornbaum), Lauterbach, Taskiran, Kratochwil, Hofweller (65. Wölfl), SammüllerTore: 0:1 (12.) Tobias Sammüller, 0:2 (59.) Anthony Hofweller, 1:2 (65.) Sebastian Schott, 1:3 (88.) Justin Wagner - SR: Marco Franz (Sportring Bayreuth) - Zuschauer: 205