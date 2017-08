Sport Tirschenreuth

04.08.2017

6

0 04.08.2017

Gestärkt durch den Derby-sieg gegen Poppenreuth geht der FC Tirschenreuth an die nächste Aufgabe heran. Allerdings wartet der Tabellenführer.

Manche Zuschauer werden sich am vergangenen Sonntag verwundert die Augen gerieben haben, denn das Ergebnis war doch etwas unerwartet. Aufsteiger FC Tirschenreuth bezwang den Favoriten SV Poppenreuth mit 4:2 und steht jetzt mit sechs Punkten aus drei Partien absolut im Soll. Am Samstag (Beginn 15 Uhr) wartet mit dem FC Eintracht Münchberg allerdings schon der nächste dicke Brocken auf die Kreisstädter."Die Mannschaft hat nach der mehr als dürftigen Leistung in Thiersheim gegen Poppenreuth vor allem kämpferisch überzeugt", sagt Trainer Udo Schnurrer. Im Auswärtsspiel in Münchberg geht erneut der Gegner als Favorit ins Spiel. Die Oberfranken stehen ganz oben in der Tabelle und Schnurrer bezeichnet den FCE als "Geheimfavoriten" der Bezirksliga. "Die Mannschaft von Trainer Markus Bächer ist topbesetzt und wird für uns ein weiterer Prüfstein", weiß Schnurrer.Mindestens einen Punkt will der FC mit nach Hause nehmen. Nicht dabei sind allerdings der verletzte Bastian Popp und Daniel Kahrig (Urlaub). Dafür kehren Alexander Wölfl, Andreas Härtl und Ramon Illner in den Kader des Aufsteigers zurück.FC Tirschenreuth: Schirmer, Oroudji, Sammüller, Siegert, Bauer, Illner, Lauterbach, Taskiran, Wagner, Trißl, Gradl, Hofweller, Kratochvil, Wölfl, Härtl

Poppenreuth. (rez) Trotz der Warnung vor dem effektiven Konterspiel der Tirschenreuther, ließ sich der SV Poppenreuth am vergangenen Sonntag bei der 2:4-Niederlage in der Kreisstadt dadurch übertölpeln. Die zum Teil drückende Überlegenheit konnte nicht in Tore umgemünzt werden, in der Abwehr stand man zu hoch und lud so den Gastgeber förmlich zum Kontern ein.

Bereits am Samstag um 16 Uhr erwartet der SVP den ATS Kulmbach. Die Bierstädter, mit neuem Trainer und gut verstärkt, sind mit einem Sieg und zwei Remis in die Saison gestartet. Sie werden dem Gastgeber alles abverlangen und versuchen, nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.Beim SVP sind mittlerweile alle Spielberechtigungen eingetroffen, so dass Trainer Vaclav Peroutka mehrere Alternativen besitzt. Vor allem von Dominik Mikiska, einem schnellen und kopfballstarken Innenverteidiger, verspricht sich Peroutka mehr Stabilität im Abwehrverhalten. Auch Ladislav Kucera hat gute Aussichten auf einen Startelf-Einsatz. Er könnte Dmytro Antonyuk eins zu eins ersetzen, wenn dessen Ischiasbeschwerden bis Samstag nicht abklingen. David Gonsior klagt seit dem Mittwochspiel in der vergangenen Woche über leichte Schmerzen im Knie. Ob er spielen kann, entscheidet sich kurzfristig. Petr Koubek ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, für Samstag ist ein Einsatz aber noch zu früh. Ebenfalls nicht im Kader ist Jakub Andel wegen anhaltender Kniebeschwerden.SV Poppenreuth: Repcik, Övunc, Sticht, Gonsior, Antonyuk, Kotrba, Peroutka, Krupicka, Plachy, Weber, Olah, Neudert, Yazici, Khalid, Mikiska, Kucera