Sport Tirschenreuth

30.07.2017

14

Der SV Poppenreuth war bei Aufsteiger FC Tirschenreuth der klare Favorit. Doch das Derby nahm einen überraschenden Ausgang.

Diesen 4:2-Sieg hatten dem FC Tirschenreuth wohl nur wenige Zuschauer zugetraut. Die favorisierten Gäste dominierten von Beginn an mit sicheren Kombinationen und erzielten durch ihren agilsten Angreifer Josef Kotrba die verdiente Führung. Zwei Abwehrspieler des Gastgebers konnten den Flachschuss ins lange Eck nicht verhindern. Früh zeigten sich aber auch die Schwachstellen der Gäste. Der Torwart machte nicht den sichersten Eindruck und auch die Verteidigung hatte mit den FC-Spitzen Lauterbach und Wagner Probleme.Als Letzterer seinem Bewacher Krupicka enteilte und im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Lauterbach den Elfmeter zum Ausgleich. Das gab der Heimelf Auftrieb, die nun in der Abwehr mit viel Einsatz kämpfte und auch zu Konterchancen über Hofweller, Lauterbach und Wagner kam. Auch Torwart Alexander Schirmer war auf dem Posten und lenkte einen abgefälschten Gewaltschuss von Fabian Sticht zur Ecke.Nach der Pause forcierten die Gäste das Tempo und suchten gegen die vielbeinige FC-Abwehr mit Weitschüssen den Erfolg. Mit einem Heber bediente Lauterbach seinen Mitspieler Wagner, der aus spitzem Winkel den FC in Führung brachte. Den möglichen Ausgleich verpasste Kotrba. Auf der Gegenseite erhöhte Lauterbach auf 3:1. Nun rollte Angriff auf Angriff auf das Tor der Platzherren, die verbissen kämpften und sich in die Schüsse des Gegners warfen. Schließlich gelang Peroutka mit einem Freistoß aus 20 Metern in den Winkel der Anschlusstreffer. Der Ausgleich lag in der Luft, aber Lauterbach erlöste die Platzherren in der Schlussminute mit dem 4:2.FC Tirschenreuth: Schirmer, Kahrig, Trißl, Bauer, Gradl, Siegert, Wagner (72. Sammüller), Lauterbach, Popp, Kratochvil (78. Taskiran), Hofweller (68. Oroudji)SV Poppenreuth: Repcik, Övunc, Sticht, Yazici, Antonyuk, Kotrba, Peroutka, Krupicka, Plachy, Weber, Olah (63.Khalid)Tore: 0:1 (13.) Josef Kotrba, 1:1 (23./Foulelfmeter) Daniel Lauterbach, 2:1 (61.) Justin Wagner, 3:1 (78.) Daniel Lauterbach, 3:2 (82.) Vaclav Peroutka, 4:2 (90.) Daniel Lauterbach - SR: Martin Kannheiser (Wiesla Hof) - Zuschauer: 140