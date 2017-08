Sport Tirschenreuth

Erste Heimniederlage und Verlust der Tabellenführung: Der FC Tirschenreuth zog gegen Ex-Landesligist 1. FC Trogen mit 1:3 den Kürzeren.

Gegen einen spielstarken Gegner konnte die Mannschaft von Udo Schnurrer lange Paroli bieten, so dass die Gäste den Sieg erst in den Schlussminuten unter Dach und Fach brachten. Die Oberfranken zeigten von Anfang an schnelle Kombinationen im Mittelfeld, konnten sich aber gegen eine vielbeinige Abwehr keine gefährlichen Torschüsse erarbeiten. Die Gastgeber hatten bei zwei Konterangriffen in der ersten Viertelstunde die Möglichkeit zur Führung, als ein Rückpass von Lauterbach auf Wagner gerade noch bei einem Verteidiger hängenblieb und Hofweller kurz danach mit einem Distanzschuss Torwart Martin Maier zur Parade zwang.Überraschend fiel die Gästeführung durch eine Flanke aus 30 Metern in den Strafraum. Verteidiger und Stürmer verpassten den Ball, wodurch Heimtorwart Tobias Siegert irritiert wurde und der Ball im langen Eck landetete. Auch beim zweiten Gegentreffer durch einen klassischen Konter war sich die FC-Abwehr nicht einig, so dass Linksaußen Nendza frei zum Schuss kam. Nun agierten die Gäste aus einer verstärkten Abwehr heraus und lauerten auf Konter.Mit großem Kampfgeist starteten die Platzherren nach dem Seitenwechsel zur Aufholjagd. Wagner störte im Zweikampf mit dem Torhüter und einem Verteidiger die Gästeabwehr, so dass sich Lauterbach den Ball schnappen konnte und zum Anschlusstreffer einschoss. Die Hoffnung auf den Ausgleich verflog jedoch schnell, denn eine Gelb-Rote Karte und ein verschossener Elfmeter schwächten die Kampfmoral der Einheimischen. Der dritte Gästetreffer kurz vor dem Abpfiff war die Folge.FC Tirschenreuth: Siegert, Kahrig (80. Bauer), Trißl, Illner, Gradl, Härtl (46. Oroudji), Wagner, Lauterbach, Taskiran (46. Popp), Kratochvil, Hofweller1. FC Trogen: Maier (67. Rupprecht), Schildt, Mallik, Gahn, Drechsel, Nendza, Bagnoli, Weiß, Micklisch (88. Mulzer), Buschner, KleinTore: 0:1 (23.) Martin Weiß, 0:2 (27.) Dennis Nendza, 1:2 (57.) Daniel Lauterbach, 1:3 (85.) Daniel Micklisch - SR: Tizian Hundsdörfer (SV Seybothenreuth) - Zuschauer: 130 - Gelb-Rot: (65.) Bastian Popp, (90.) Ramon Illner (beide FC Tirschenreuth) - Besonderes Vorkommnis: (68.) Daniel Lauterbach (FC Tirschenreuth) verschießt Foulelfmeter.