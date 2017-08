Sport Tirschenreuth

13.08.2017

Die Heimspiele des FC Tirschenreuth enden in dieser Saison immer mit demselben Resultat. Zum dritten Mal gab es im Sportpark einen 4:2-Erfolg. Ganz nebenbei hat der Neuling damit die Tabellenführung in der Bezirksliga behauptet.

Der FC Tirschenreuth musste urlaubs- und verletzungsbedingt mehrere Stammspieler ersetzen. Dennoch errangen die Gastgeber durch eine großartige kämpferische Leistung gegen den spielstarken ATS Hof/West einen verdienten 4:2-Heimsieg und bleiben damit Tabellenführer. Zuvor hatte der Aufsteiger auch gegen den TSV Neudrossenfeld II und den SV Poppenreuth mit 4:2 gewonnen.Etwas kurios entstand die Gästeführung. Nach einem Pressschlag am Strafraum sprang Tarik Djemai der Ball vor die Füße und er vollendete freistehend mit einem Heber ins lange Eck. FC-Torhüter Tobias Siegert verhinderte kurz vor der Pause mit einer Glanzparade einen weiteren Gästetreffer.Nach dem Seitenwechsel gelang Daniel Lauterbach mit einem platzierten Schuss von der Strafraumkante sofort der Ausgleich. Aber bereits im Gegenzug gerieten die Einheimischen erneut in Rückstand. Der FC antwortete mit stürmischen Angriffen, scheiterte zunächst aber mit einem doppelten Pfostentreffer. Der in der Luft liegende Ausgleich gelang dann Kopfballspezialist Florian Trißl nach einem Eckball.Die Gäste wollten sich mit einem Punkt nicht zufrieden geben und verstärkten ihre Offensive. Das spielte dem FC in die Karten, denn nun ergaben sich die erhofften Konterchancen. Daniel Lauterbach setzte sich geschickt durch und passte uneigennützig auf Justin Wagner, der ins lange Ecke einnetzte. Die Gäste scheiterten dann am Pfosten und kurz darauf am FC-Keeper. Den Endstand erzielte der kurz zuvor eingewechselte Thomas Weiß nach einem weiteren Konter in der 90. Minute.FC Tirschenreuth: Siegert, Kahrig, Trißl, Illner, Gradl, Härtl, Wagner (82. Schornbaum), Lauterbach, Taskiran, Oroudji (85. Weiß), HofwellerATS Hof/West: Eyiol, Döbel, Arcuri, Bulat, Erkekoglu, Hustin, Djemai, Musaev, Wülfert, Rewig, NikolaidisTore: 0:1 (24.) Tarik Djemai, 1:1 (48.) Daniel Lauterbach, 1:2 (50.) Adlan Musaev, 2:2 (57.) Florian Trißl, 3:2 (73.) Justin Wagner, 4:2 (90.) Thomas Weiß - SR: Patrick Garbe (SC Unteroberndorf) - Zuschauer: 150