Sport Tirschenreuth

30.03.2018

Dem FC Tirschenreuth ist am vergangenen Wochenende mit dem 2:0-Sieg bei der SpVgg Oberkotzau ein perfekter Rückrundenstart geglückt. Jetzt will die Mannschaft von Trainer Udo Schnurrer im Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg 13 Selb nachlegen. Doch der Übungsleiter mahnt seine Truppe vor der Partie am Karsamstag (Anstoß 16 Uhr) zur Vorsicht und fordert volle Konzentration.

"Das war eine tolle Mannschaftsleistung, zumal wir eine Stunde in Unterzahl spielen mussten", resümierte Schnurrer nach der Partie gegen Oberkotzau auf Kunstrasen in Hof. Nach diesem verdienten Erfolg steht für die Kreisstädter jetzt das Duell mit der SpVgg 13 Selb an. Der Mitaufsteiger steht momentan am Tabellenende. Doch Schnurrer weiß um die undankbare Aufgabe im ersten Heimspiel des Jahres: "Wir müssen gegen den letztjährigen Kreisliga-Meister alles investieren, dann können wir die drei Punkte in Tirschenreuth behalten."Der Gegner wird mit Sicherheit mit derselben Einstellung antreten und Schnurrer mahnt: "Selb hat genug Qualität, um uns ein Bein zu stellen. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen." Im Kampf um den direkten Klassenerhalt kann seine Mannschaft nur bestehen, wenn sie an die Leistung aus dem Oberkotzau-Spiel anknüpfen kann.Personell gibt es kaum Veränderungen. Nur der gesperrte Christoph Tretter und Alexander Wölfl stehen nicht zur Verfügung. Dafür kehrt Alexander Oroudji in den Kader zurück.FC Tirschenreuth: Schirmer, Taskiran, Kahrig, Trißl, Sammüller, Siegert, Popp, Gradl, Hofweller, Lauterbach, Wagner, Büttner, Illner, Oroudji, Schornbaum