Sport Tirschenreuth

21.07.2017





Die Vereine der Kreisliga Süd starten in die neue Saison. Vorbei sind die schweißtreibenden Trainingseinheiten, endlich geht es wieder um Punkte. Auf einen heißen Meisterschaftsfavoriten wollten sich die Kenner der Liga nicht festlegen. Gute Chancen werden Aufsteiger Kickers Selb und dem FC Rehau eingeräumt. Letzterer war in der Aufstiegsrelegation am FC Tirschenreuth gescheitert. Zum Saisonauftakt stehen zwei Derbys im Mittelpunkt. Der SV Mitterteich II erwartet den SV Steinmühle, der TSV Waldershof empfängt Neuling FC Lorenzreuth.

Kickers Selb Sa. 16 Uhr FC MarktleuthenDas Derby ist für die Heimelf eine undankbare Aufgabe. Die Kickers werden von vielen in die Favoritenrolle gedrängt, so dass der Gegner unbeschwert aufspielen kann. "Nur wenn wir den zu erwartenden Kampf über 90 Minuten annehmen, bleiben die drei Punkte in Selb", ist sich Kickers-Coach Jakob Schleicher sicher. Hart getroffen hat den Gast die schwere Verletzung von Spielmacher Maximilian Höppler. Er ist für Neu-Trainer Eduardo Silva nicht zu ersetzen. Sein Team sieht er in Selb als krassen Außenseiter. "Dennoch werden wir uns wehren und mit Kampf dagegenhalten. Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung", sagt Silva.SV Mitterteich II So. 15 Uhr SV SteinmühleMit einem "richtigen Kracher" beginnt für SVM-Vorsitzenden Roland Eckert die Saison. In den letzten Jahren lieferten sich beide Kontrahenten im prestigeträchtigen Ortsderby packende Duelle. Auch diesmal rechnet Eckert mit einer engen Auseinandersetzung. Noch gibt es bei den Hausherren leichte Abstimmungsprobleme in einer teilweise neuformierten Mannschaft. Erfreulich ist, dass Trainer Ralf Müller der komplette Kader zur Verfügung steht. Zweite Mannschaften sind für Gästetrainer Thorsten Meier immer Wundertüten. "Man weiß nie, mit welchem Aufgebot sie antreten. Auf jeden Fall wollen wir einen besseren Start als im letzten Jahr hinlegen und ein gutes Ergebnis erzielen." Allerdings fehlen wegen Urlaub und Beruf einige Spieler.TSV Waldershof So. 15 Uhr FC LorenzreuthDer neue TSV-Trainer Markus König erwartet ein enges Derby. Noch plagen ihn Zweifel, wie die Leistungsstärke seiner jungen Truppe einzuschätzen ist. "Wir wissen nicht, wo wir stehen. Es wäre schön, das anschließende Hammerrangfest mit einem Sieg zu feiern. Aber dazu muss die Mannschaft von der ersten Minute an Gas geben." Personelle Probleme gibt es keine. Ebenfalls sein Debüt gibt FC-Coach Anton Zapf. Ihm blieb wegen der Relegation wenig Vor-bereitungszeit. Trotzdem rechnet er sich einen Zähler aus, auch wenn einige Spieler fehlen. "Wir respektieren den Gegner, haben aber keine Angst."ATSV Tirschenreuth So. 15 Uhr FC RehauNach einem Jahr ist die Heimelf in die Kreisliga zurückgekehrt. Zum Auftakt bekommt der ATSV gleich einen der Meisterschaftsfavoriten vorgesetzt. "Wir müssen uns in der neuen Umgebung erst einmal zurechtfinden", stapelt Trainer Marco Zeus tief. "Der in der Aufstiegsrelegation gescheiterte Gast wird uns mit Sicherheit gehörig auf den Zahn fühlen. Danach wissen wir, wo wir stehen." Fehlen wird nur Fabian Lorenz. Trotz einer zählen Vorbereitung fordert FC-Vorsitzender Oliver Höll einen erfolgreichen Saisonauftakt. Das wird aber schwer, denn es fehlen sieben Stammkräfte.SF Kondrau So. 15 Uhr VfB ArzbergZufrieden ist SF-Spielleiter Philipp Hopfner mit der Vorbereitung. "Die Mannschaft hat die vom neuen Trainer Jakub Ryba geforderte Systemumstellung von Mann- auf Raumdeckung gut verinnerlicht." Hopfner erwartet ein von Kampf geprägtes Spiel. Mit dem vollzähligen Personal wollen die Sportfreunde gleich ein Ausrufezeichen setzen. Die Erwartungen von Gästetrainer Milan Horvath sind hoch. Er will drei Zähler, obwohl "die Sportfreunde mit Vorsicht zu genießen sind". Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Neuzugang Dominik Horvat. Riedl vertritt Stammtorwart Scupin.SpVgg Wiesau So. 16 Uhr FC Schwarzenbach/S.Bei seinem Trainerdebüt erwartet Christian Zettl eine knifflige Aufgabe. "Bis auf zwei bekannte Spieler weiß ich von den Oberfranken nichts. Ein Blick auf die letzte Saison jedoch verrät, dass sie es mit jedem Gegner aufnehmen können." Auch wenn Lauton, Hollmann und Forte ausfallen, wünscht sich Zettl zum Einstand einen Sieg. "Wir sind kein Neuling mehr und werden somit nicht mehr unterschätzt", weiß FC-Trainer Horst Pankau. Trotz holpriger Vorbereitung und einiger Verletzten will er nicht mit leeren Händen heimfahren.TSV Konnersreuth So. 16 Uhr SC MähringNach guten Testspielergebnissen geht der neue Trainer Tilo Scharnagl mit seiner Truppe selbstbewusst in die Saison. Aber die Euphorie wurde brutal gebremst, da sich einige Spieler schwerer verletzt haben. "Trotzdem wollen wir mit einem Sieg ein Ausrufezeichen setzen." Im selben Atemzug warnt Spielleiter Florian Neumann sein Team vor dem Sportclub. "Der wird mit der Aufstiegseuphorie im Rücken einen starken Gegner abgeben." Fehlen werden Tobias Plaß, Dominik und Nico Wolf. Die Hausherren zählt SC-Trainer Pavel Plecity zu den Topfavoriten. "Um dort zu bestehen, benötigen wir einen Glanztag." Erschwerend kommt hinzu, dass Buchta, Sporrer und Hartinger definitiv ausfallen.