Sport Tirschenreuth

05.06.2017

20

0 05.06.201720

Drei Relegationsspiele, drei Siege: Der FC Tirschenreuth feiert den Wiederaufstieg in die Bezirksliga Oberfranken Ost. Gegen Rehau beweisen die Kreisstädter Moral, gleichen ein 0:2 aus und gewinnen in der Verlängerung.

20 Minuten Unterbrechung

Drei Platzverweise

Der FC Tirschenreuth trieb seine Fans in der Relegation regelmäßig in den Wahnsinn. Auch das Finale gegen den FC Rehau sollte an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten sein, denn bis eine Viertelstunde vor Schluss lagen die Oberpfälzer mit 0:2 hinten. Sie schafften den Ausgleich und siegten in der Verlängerung mit 4:2.Die Partie hatte kaum begonnen, schon zogen dunkle Wolken über Waldershof herein und es begann heftig zu blitzen und zu donnern. Schiedsrichter Reich blieb nichts anderes übrig, als die Mannschaften nach nur acht Minuten in die Kabinen zu schicken. Die Spielunterbrechung dauerte knapp 20 Minuten.Nach der Fortsetzung ging Rehau mit der ersten Aktion in Führung. Dominik Winter schlug eine Ecke auf den langen Pfosten, dort stieg Mert Acikbas am Höchsten und vollstreckte zum 1:0 für den Nord-Kreisligisten. Anschließend übernahm Tirschenreuth das Kommando, Rehau agierte defensiver und lauerte auf Konter. Dabei konnte sich der FCT jedoch nur selten gefährlich in Szene setzen - und wenn dann scheiterte man an Torhüter Yönacan. Keine Chance hätte der Rehauer Schlussmann beim Geschoss von Jan Vujtech gehabt, doch dessen Freistoß strich knapp am Kasten vorbei. Kurz vor der Halbzeit konnte Lauterbach nur durch ein Foul gebremst werden, aber Vujtech vergab den Strafstoß leichtfertig.Den "bunten" Anfang nach der Pause machte Kratochvil, der den Rehauer Sefa Arslantürk äußerst heftig von den Beinen holte und die Rote Karte sah. Auf Rehauer Seite musste Peschek nach der zweiten Gelben Karte vorzeitig zum Duschen. Die Oberpfälzer öffneten immer mehr die Deckung, was Rehau Räume für Konter gab. Einen davon nutzte Tobias Müller zum 2:0. Die Rehauer jubelten bereits, als wären sie in die Bezirksliga aufgestiegen - wohl nicht ahnend, mit welcher Wucht der FC Tirschenreuth zurückschlagen würde. Als zwei Minuten nach dem zweiten Treffer der Rehauer Dominik Winter wegen einer überharten Attacke an der Seitenlinie ebenfalls zum Duschen geschickt wurde, spielte der FC Tirschenreuth in Überzahl.Ein Anrennen war nun angesagt und Bastian Popp erzielte neun Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer. Als vier Minuten später der eingewechselte Alexander Wölfl zum 2:2 ausglich, war plötzlich der FC Tirschenreuth das Team mit den Vorteilen. Diesen Schlussspurt konnte sich auch Spielleiter Thomas Schramm nicht erklären: "Eigentlich waren wir nach dem 0:2 bereits mausetot."Rehau konnte sich in der Verlängerung kaum noch befreien und hatte den Angriffen der Oberpfälzer nur noch wenig entgegenzusetzen. Daniel Lauterbach, der Tirschenreuther "Mann der Relegation", war es dann, der seine Farben in der 92. Minute auf die Siegerstraße brachte. Und als Alexander Wölfl noch in der ersten Halbzeit der Verlängerung auf 4:2 erhöhte, brachen bei den FC-Fans alle Dämme. Für die Anhänger und den scheidenden Trainer Marian Vaclavik hatte Daniel Kahrig nach der Partie noch ein paar Worte: "Aufgeben war keine Option, das waren wir Marian und unseren Fans einfach schuldig."