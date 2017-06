Sport Tirschenreuth

18.06.2017

Bezirksliga-Aufsteiger FC Tirschenreuth hat am Samstag die Vorbereitung aufgenommen. Der neue Trainer Udo Schnurrer (vorher ASV Wunsiedel, 48 Jahre) begrüßte zum Trainingsauftakt 36 Spieler. Die FC-Kicker hatten eine sehr kurze Ruhephase. Sie mussten den nervenaufreibenden Weg durch die Relegation gehen, der mit dem überraschenden Aufstieg in die Bezirksliga endete.

Drei Spieler haben den FC Tirschenreuth verlassen: der verdiente Spielertrainer Marian Vaclavik (SV Leutendorf), Jan Vujteck (Karriereende) und Fabian Frank (VfB Thanhausen). Der FC Tirschenreuth setzt auch in der Bezirksliga auf den eigenen und vielversprechenden Nachwuchs, der zum Teil schon in den Relegationsspielen Maßstäbe setzte. Von den eigenen A-Junioren stoßen Sascha Kollarik, Tobias Sammüller, Alexander Schober, Tobias Siegert, Justin Wagner und Alexander Oroudji zum Bezirksliga-Kader. Einzig echter Neuzugang ist Antony Hofweller vom ASV Wunsiedel. Er ist jedoch ein "Hochkaräter", von dem sich der FC viele Tore erhofft. Zudem gibt es zwei Rückkehrer: Maximilian Bäuml vom VfB Arzberg, der aktuell jedoch verletzt ist, und Simon Rahm vom TSV Bärnau. Trainer Udo Schnurrer hat mit dem FC Tirschenreuth nur ein Ziel, den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Dafür wird jetzt geschwitzt und Kondition gebolzt.Die Vorbereitungsspiele bestehen hauptsächlich aus Totopokal-Spielen. Der FC spielt beim ASV Wunsiedel, beim FC Nagel und bei den Sportfreunden Kondrau. Ferner nimmt der FC am 1. und 2. Juli am Jubiläums-Pokalturnier des ATSV Tirschenreuth teil. Am 9. Juli ist ein Testspiel bei den A-Junioren des TSV Kareth geplant, die Generalprobe steigt am 16. Juli gegen den TSV Erbendorf. Punktspielstart in der Bezirksliga Oberfranken Ost ist am 22./23. Juli.