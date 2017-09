Sport Tirschenreuth

15.09.2017

Am elften Spieltag der Kreisklasse Ost gilt das Hauptinteresse dem Spitzenspiel zwischen Tabellenführer TSV Neualbenreuth und Verfolger SG Marktredwitz. Dabei sind die Ziele klar abgesteckt: Die Schmidkonz-Truppe will einen Konkurrenten abschütteln, die Gäste wollen dranbleiben.

In Lauerstellung liegen der ASV Waldsassen und die zweite Mannschaft des FC Tirschenreuth. Auf beide warten unangenehme Aufgaben. Die Klosterstädter erwarten den spielstarken TSV Konnersreuth II, der FC gastiert beim unbequemen TSV Bärnau.DJK Falkenberg Sa. 15.30 TSV FriedenfelsBeide Teams feierten vor Wochenfrist jeweils einen 2:1-Sieg über die Top-Mannschaften Griesbach beziehungsweise Neualbenreuth. Logisch, dass in beiden Lagern das Selbstbewusstsein zurückgekehrt ist. Gerne würden beide Mannschaften erfolgreich nachlegen. Eindringlich warnt DJK-Coach Christian Neumann sein Team: "Wer Waldsassen und Neualbenreuth schlägt, ist mit Sicherheit besser als es der Tabellenstand aussagt." Aus einer erneut kompakten Abwehr heraus will Neumann zum Erfolg kommen. Bauer fällt aus, der Einsatz von Kapitän Lindner ist fraglich. Nach den zuletzt zwei guten Wochen will Gästecoach Edwin Bauer in der Erfolgsspur bleiben. "Die Partie ist für beide enorm wichtig. Falkenberg will hinten rauskommen, wir den Abstand zu den gefährdeten Rängen ausbauen." Bauer und Maier sind wieder einsatzfähig. Einige Spieler sind krank oder verletzt.SF Kondrau II So. 13.00 Arzberg-RöthenbachBeim 4:1-Sieg beim ATSV Tirschenreuth II knüpfte die Mannschaft wieder an ihre alten Stärken an, die auch diesmal nötig sind, um erfolgreich zu sein. Spielleiter Philipp Hopfner fordert eine disziplinierte Defensivarbeit, warnt aber zugleich vor einem derzeit starken Gegner. Zeus rückt wieder in den Kader, ansonsten hängt das Aufgebot wie immer von der "Ersten" ab. Eindringlich warnt TSV-Coach Andreas Habel seine Mannschaft vor dem Gegner, der seiner Meinung nach viel besser aufgestellt ist als noch in der vergangenen Saison. Ob es zum Erfolg reicht, dürfte auch davon abhängen, wie viel Kraft sein Team im Nachholspiel am Freitag verbraucht hat.TSV Neualbenreuth So. 14.00 SG MarktredwitzViel Spaß bereitet Trainer Jürgen Schmidkonz die Arbeit an der Grenze. "Verantwortliche und Spieler haben es mir auch leicht gemacht. Dass es so gut läuft, hätte ich mir aber nicht träumen lassen." Trotz des kleinen Dämpfers in Friedenfels setzt er den eingeschlagenen Weg fort. Ziel im Spitzenspiel ist natürlich ein Sieg, auch wenn es schwer wird. "Gegen den selbsterklärten Favorit entscheidet meiner Meinung nach die Tagesform", sagt Schmidkonz. Bis auf Tobias Riederer steht ihm der komplette Kader zur Verfügung. Keine Angst hat SG-Spielleiter Boban Sabovic vor dem zu Hause noch ungeschlagenen Spitzenreiter. "Wir wollen punkten und damit unsere Position festigen." Kuhn ist im Urlaub, die Stürmer Tarhan und Lindner fallen verletzt aus.SV Griesbach So. 14.00 SG FSV TIR/Großk.Eine ganz schlechte Leistung attestierte SV-Trainer Manuel Waller seiner Truppe bei der Niederlage in Falkenberg. Im Derby fordert er logischerweise einen völlig anderen Auftritt und vehement einen Sieg. Eindringlich warnt er davor, den Gegner am Tabellenstand zu messen. Personalprobleme, immerhin fehlen sechs Leistungsträger, dürfen keine Ausrede sein. "Durch die Rückholaktion von Zeman hat sich die Heimelf wieder gefangen", weiß SG-Coach Tobias Stilp. "Wichtig wird es sein, die Hausherren nicht ins Spiel kommen zu lassen." Als krasser Außenseiter wäre er mit einem Zähler schon einverstanden.TSV Bärnau So. 15.00 FC Tirschenreuth IINach der Niederlage vor Wochenfrist in Arzberg ist für TSV-Spielleiter Markus Fichtner Wiedergutmachung angesagt. Schon die vergangenen Spiele gegen den Gast waren immer hart umkämpft. Auch diesmal sei mit einem knappen Ausgang zu rechnen. Mit Josef Schwamberger fällt ein weiterer Spieler verletzt aus. Um sich in der Spitzengruppe festzusetzen, fordert FC-Spielleiter Thomas Schramm einen Sieg. "Wenn die Mannschaft den Gegner ernst nimmt, sollte das möglich sein." Da einige Spieler der "Ersten" verletzt sind, entscheidet sich das Aufgebot kurzfristig.ASV Waldsassen So. 15.00 TSV Konnersreuth IIEine ordentliche Mannschaftsleistung sah ASV-Coach Daniel Bindl beim Sieg in Fuchsmühl. Trotzdem erinnert er die Mannschaft immer wieder daran, dass die Gegner nicht leichter werden - so auch vor dem kleinen Derby. "Die Gäste werden uns auf gar keinen Fall etwas schenken. Aber mit dem nötigen Ehrgeiz bleiben die Punkte hier." Mühsam wie ein Eichhörnchen ernähren sich zur Zeit die Gäste. Auch beim favorisierten Gastgeber liebäugelt Spielleiter Florian Neumann mit einem Zähler. "Das wäre ein passendes Geschenk zur Hochzeit von Trainer Michael Braun." Am Kader ändert sich gegenüber der Vorwoche nichts.SV Leutendorf So. 15.00 ATSV Tirschenreuth IIDass die Gäste das Tabellenende zieren bedeute nicht, dass die Partie ein Selbstläufer sei, warnt SV-Spielleiter Thomas Cernousek die Mannschaft. "Gelingt es uns aber, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen, bleiben die Zähler in Leutendorf", ist er sich sicher. Fehlen werden Röther und Baumgärtel, dafür kehrt Pirner zurück. ATSV-Coach Marco Zeus fordert von seinem Team eine Leistungssteigerung, um nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten. "Bei einer Niederlage rücken die gesicherten Plätze in weite Ferne. Das wollen wir unbedingt verhindern." Die Anfangsformation wird sich krankheitsbedingt erst kurzfristig entscheiden.