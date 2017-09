Sport Tirschenreuth

22.09.2017

Mit dem 4:2- Heimsieg über Aufsteiger und Verfolger SG Marktredwitz (2./24 Punkte) hat der TSV Neualbenreuth (1./28) seinen Vorsprung auf vier Zähler ausgebaut. Diesen gilt es am zwölften Spieltag der Kreisklasse Ost zu festigen. Allerdings wartet mit der SG Fuchsmühl (7./17) ein äußerst unbequemer Kontrahent. Kaum Schwierigkeiten sollte dagegen die SG Marktredwitz gegen die DJK Falkenberg (12./12) bekommen.

Als einziges Team wartet Schlusslicht ATSV Tirschenreuth II (16./1) auf den ersten Saisonsieg. Ob dieser ausgerechnet gegen den Tabellendritten ASV Waldsassen (3./22) gelingt, ist eher unwahrscheinlich.ATSV Tirschenreuth II So. 13.00 ASV WaldsassenRecht ordentlich zog sich die Heimelf bei der 0:1-Niederlage in Leutendorf aus der Affäre. Gegen den Aufstiegsfavoriten sieht Trainer Marco Zeus seine Truppe klar in der Außenseiterrolle. "Kampflos geben wir die Punkte mit Sicherheit nicht ab. Dazu ist aber eine konzentrierte Defensivleistung nötig." Allerdings sind etliche Spieler krankheitsbedingt nicht hundertprozentig fit. Auf keinen Fall wird Gästecoach Daniel Bindl die Hausherren am Tabellenstand messen, denn im Fußball sei alles möglich. Um die angepeilten drei Punkte einzufahren, fordert er sein Team auf, den nötigen Ehrgeiz und Geduld mitzubringen. Personelle Sorgen gibt es keine.TSV Konnersreuth II So. 13.00 SV PechbrunnEine desolate Vorstellung attestierte TSV-Spielleiter Florian Neumann seiner Mannschaft beim 1:11-Debakel in Waldsassen. "Diese Niederlage müssen wir so schnell wie möglich abhaken." Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung will er gegen Pechbrunn punkten. Mit Seitz und Stock kehren zwei Stützen ins Team zurück. Nach fünf Niederlagen und nur einem Remis wollen die Gäste ihre Negativserie unbedingt beenden. Endlich steht Trainer Siegi Grüner nach Wochen der komplette Kader zur Verfügung: "Ich bin zuversichtlich, dass wir in Konnersreuth etwas mitnehmen."SG Marktredwitz So. 14.00 DJK FalkenbergEine "mittelprächtige Chancenverwertung" brachte laut SG-Spielleiter Boban Sabovic seine Mannschaft um etliche Punkte. Deshalb fordert er gegen Falkenberg mehr Konzentration beim Abschluss, um dem Tabellenführer auf den Fersen zu bleiben. Das Aufgebot bleibt unverändert. "Der dritte Heimsieg hat uns unheimlich gut getan. Damit hat sich die Mannschaft von den Abstiegsrängen entfernt", sieht Trainer Christian Neumann der anstehenden Aufgabe etwas beruhigter entgegen. "Wenn wir beim Tabellenzweiten erneut geschlossen auftreten, ist durchaus etwas Zählbares drin." Allerdings sind einige Akteure angeschlagen.SG FSV TIR/Großk. So. 14.00 TSV BärnauNoch immer trauert SG-Coach Tobias Stilp der verpassten Siegchance in Griesbach nach. "Meine Mannschaft war klar besser." Nun geht es gegen Bärnau und in dieser Partie trifft Stilp auf tschechische Spieler, mit denen er beim FSV jahrelang gemeinsam aktiv war. "Ich kenne die Schwächen des Gegners und werde mein Team gezielt darauf einstellen." Weiß und Wölfel kehren in den Kader zurück. "Wir müssen uns auf einen kampfstarken Gegner einstellen", warnt TSV-Spielleiter Markus Fichtner sein Team. Probleme könnte auch der relativ enge Platz mit sich bringen. Da einige Spieler angeschlagen sind, entscheidet sich die Anfangsformation kurzfristig.FC Tirschenreuth II So. 14.00 SF Kondrau IINach dem enttäuschenden Doppelspieltag mit nur einem Punkt fordert FC-Spielleiter Thomas Schramm vehement einen Dreier. "Um das zu erreichen, muss die Mannschaft die eklatante Abschlussschwäche abstellen." Ferner waren in Bärnau einige Fehler im Abwehrverhalten zu sehen. Der Kader richtet sich wie immer nach der "Ersten". Laut SF-Spielleiter Philipp Hopfner kassierte seine Mannschaft gegen Arzberg-Röthenbach eine verdiente Heimniederlage. "Nun bekommen wir es mit einem ähnlich schweren Gegner zu tun. Vielleicht gelingt es uns, mit einer kompakten Defensivleistung wenigstens einen Zähler zu ergattern." Fandler und Koch fallen aus.TSV Friedenfels So. 15.00 SV GriesbachNoch immer ärgert sich TSV-Trainer Edwin Bauer über die unnötige 0:1-Niederlage in Falkenberg. "Eigentlich wollten wir uns vom Gegner in der Tabelle absetzen, aber das Gegenteil trat ein." Der Partie gegen Griesbach sieht er skeptisch entgegen, da etliche Stammspieler aus verschiedenen Gründen ausfallen. Akteure aus der zweiten Reihe sollen die Lücken schließen. Aufgrund der Personalsorgen könnte Bauer mit einer Punkteteilung leben. Enttäuschend war für SV-Trainer Manuel Waller das 0:0 am vergangenen Sonntag gegen die SG FSV Tirschenreuth/Großkonreuth. "Wir haben uns zu wenig Chancen erarbeitet." Eindringlich warnt er seine Mannschaft vor dem Gegner. "Wer Neualbenreuth und Waldsassen zu Hause schlägt, muss besser sein, als es der Tabellenstand aussagt." Sein kleiner Kader lässt kaum Veränderungen zu. Die Verletztenliste wurde noch länger. Deshalb wäre auch er mit einer Punkteteilung einverstanden.Arzberg-Röthenbach So. 15.00 SV LeutendorfTSV-Trainer Andreas Habel erwartet einen unangenehmen Aufsteiger. "Es wird eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen geben, wobei es gilt, die starken Offensivkräfte Vaclavik und Issa in den Griff zu bekommen. Gelingt uns das, bleiben die Punkte in Arzberg." Allerdings vergrößerte sich das Lazarett dramatisch. Trotz vieler guter Chancen reichte es für die Gäste vor Wochenfrist nur zu einem knappen 1:0-Sieg über Schlusslicht ATSV Tirschenreuth II. "Das muss sich auf jeden Fall bessern, wollen wir in Arzberg etwas mitnehmen", fordert Spielleiter Thomas Cernousek. Schich, Hecht und Baumgärtel fallen aus.SG Fuchsmühl So. 15.00 TSV Neualbenreuth"Auf meine junge Mannschaft kommt eine äußerst schwierige Aufgabe zu", weiß SG-Trainer Wolfgang Eiglmeier. Der Tabellenführer stellt eine spiel- und laufstarke Truppe und steht für ihn zu Recht ganz oben. "Erwischen wir einen guten Tag und lassen den Gegner nicht ins Spiel kommen, dann ist eine Überraschung möglich." Die Aufstellung entscheidet sich kurzfristig. Großes Lob zollte TSV-Coach Jürgen Schmidkonz dem letzten Gegner SG Marktredwitz. "Spielerisch war der Aufsteiger sogar besser. Der Sieg in einer ausgeglichenen Begegnung war etwas glücklich, aber nicht unverdient." Der anstehenden Begegnung sieht Schmidkonz mit gemischten Gefühlen entgegen. "Auf dem kleinen Platz war es schon immer unangenehm zu spielen." Da ihm der komplette Kader zur Verfügung steht, will Schmidkonz nicht mit leeren Händen die Rückreise antreten.