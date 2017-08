Sport Tirschenreuth

04.08.2017

3

0 04.08.2017

Der TSV Neualbenreuth ist Spitzenreiter der Kreisklasse Ost - zumindest bis Sonntag.

Am Freitagabend gewann der TSV Neualbenreuth (10 Punkte) das vorgezogene Spiel der vierten Runde gegen die SF Kondrau II (9./4) mit 5:2. Die SG Fuchsmühl (2./9) setzte sich im Nachholspiel gegen den TSV Konnersreuth II (12./1) mit 2:0 durch.SG Fuchsmühl 2:0 (0:0) TSV Konnersreuth IITore: 1:0 (89.) und 2:0 (90.+1) David Janda - SR: Andreas Betzl (TSV Pressath) - Zuschauer: 70(phg) Im ersten Heimspiel der neuformierten SG sahen die Zuschauer in der ersten Hälfte eine recht zerfahrene Partie, was den beiden sicheren Abwehrreihen geschuldet war. Wenn Torgefahr aufkam, dann nur durch Standards. Nach der Pause agierten beide Teams offensiver und es gab einige Tormöglichkeiten, mit einem kleinen Plus für die SG. Pech hatte Malzer (SG) bei einem Freistoß an die Latte. Als alle schon mit einem Remis rechneten, schoss David Janda Fuchsmühl kurz vor Schluss mit einem Doppelschlag zum Sieg. Ein besonderes Lob verdiente sich bei der SG der erst 17-jährige Lorenz Höcht.TSV Neualbenreuth 5:2 (4:1) SF Kondrau IITore: 1:0 (1.) und 2:0 (24.) Tomas Ady, 2:1 (25.), Stefan Bauer, 3:1 (29.) Tomas Ady, 4:1 (35.) Xaver Frank, 4:2 (75./Foulelfmeter) Manuel Enders, 5:2 (90.) Xaver Frank - SR: Mario Bächer (SG Fuchsmühl) - Zuschauer: 70 - Rot: (64.) Martin Dietl (TSV) - Besonderes Vorkommnis: (76.) Radek Fiala (TSV) verschießt Elfmeter(rti) Einen hochverdienten Sieg landete der TSV Neualbenreuth gegen die personell sehr gut besetzten Sportfreunde Kondrau II. Dabei ging das Heimteam schon nach 20 Sekunden in Führung. Eine Flanke von Martin Dietl setzte der überragende Akteur auf dem Platz, Tomas Ady, in den Winkel. Danach spielte nur der TSV und zog bis zur Pause auf 4:1 davon. Nach der Halbzeit kam Kondrau zum Anschlusstor. Danach hatte der TSV noch viele Chancen, nutzte aber nur noch eine zum 5:2-Endstand.

(chap) Die Kreisliga-Absteiger ASV Waldsassen und SG Fuchsmühl durfte man in der Spitzengruppe erwarten, weniger die SG Marktredwitz und den TSV Neualbenreuth. (3./7). Alle vier Teams genießen am vierten Spieltag der Kreisklasse Ost Heimrecht, die Neualbenreuth spielten bereits am Freitagabend (siehe Bericht oben).

SV Pechbrunn Sa. 14.00 SV LeutendorfAbgehakt hat SV-Trainer Siegi Grüner die 2:5-Abfuhr in Kondrau. Nachdem sich die Verletztenliste lichtet, fordert er gegen den Aufsteiger ohne Wenn und Aber einen Sieg. Eindringlich warnt er sein Team aber vor einem starken Gegner, der eine hervorragende Vorbereitungszeit hingelegt hat. Da einige Spieler angeschlagen sind, wird Grüner die Anfangsformation kurzfristig bekanntgeben. Keine Chance seiner Truppe sah SVL-Spielleiter Thomas Cernousek beim 0:5 gegen Waldsassen. Um in Pechbrunn zu bestehen, fordert er eine deutliche Leistungssteigerung. Baumgärtel ist verletzt, Florian und Philipp Schich sind noch im Urlaub.SG Marktredwitz So. 14.00 FC Tirschenreuth II"Wir wollen an die in Arzberg-Röthenbach gezeigte Leistung anknüpfen und den nächsten Schritt machen", sagt Spielleiter Boban Sabovic. Eindringlich warnt er sein Team vor der starken Gästeoffensive. Zehn Tore in drei Spielen sei schon eine Ansage. Wolf, Zintl und Wohlrab sind angeschlagen, dafür kehrt Tarhan aus dem Urlaub zurück. Natürlich wollen die Gäste nach dem erfolgreichen Doppelspieltag nachlegen. "Aber nur mit absoluter Disziplin ist ein Erfolg möglich", weiß FC-Spielleiter Thomas Schramm. Das Personal richtet sich nach der "Ersten".TSV Konnersreuth II So. 14.00 ATSV Tirschenreuth IINicht blenden lassen will sich TSV-Spielleiter Florian Neumann von der schlechten Bilanz des Aufsteigers, der erst ein Tor erzielte, aber bereits elf kassierte. "Wenn wir an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen, bleiben die Punkte in Konnersreuth", ist sich Neumann aber sicher. Erneut muss Trainer Michael Braun auf Altherren-Spieler zurückgreifen. Um nicht vorzeitig den Anschluss zu verlieren, stehen die Gäste stark unter Druck. Da Trainer Marco Zeus auf etliche Urlauber und Verletzte verzichten muss, sinken die Erfolgsaussichten. "Den ersten Punktgewinn hätte sich die Mannschaft aufgrund der couragierten Auftritte aber redlich verdient", sagt Zeus.TSV Friedenfels So. 15.00 SG FSV TIR/Großk.Stark ersatzgeschwächt war der TSV zuletzt, deshalb geht die Niederlage in Tirschenreuth für Trainer Edwin Bauer in Ordnung. "Um gegen die Gäste siegreich zu bestehen, wird sich die Mannschaft gewaltig steigern müssen", fordert Bauer. "Ich will auf keinen Fall den Anschluss verpassen." Neualbenreuth sei am Freitag vor einer Woche für seine ersatzgeschwächte Mannschaft einfach eine Nummer zu groß gewesen", gesteht Trainer Tobias Stilp. Zu allem Übel zog sich Julian Burger einen Kreuzbandriss zu. Skeptisch blickt Stilp der anstehenden Partie entgegen. "Gegen Friedenfels mussten wir in der Vergangenheit bittere Niederlagen einstecken." Stilp fordert dennoch wenigstens einen Zähler, da Wölfel, Schmid, Gmeiner und Ströll in den Kader zurückkehren.ASV Waldsassen So. 15.00 SV GriesbachZufrieden blickt ASV-Trainer Daniel Bindl auf den erfolgreichen Doppelspieltag mit sechs Punkten zurück. "Die Mannschaft zeigte ansprechende Leistungen." Aber er warnt sein Team vor dem unbequemen Gast. Trotz dreier Ausfälle will er die Zähler in Waldsassen behalten. "Hauptsache drei Punkte, obwohl spielerisch noch viel Luft nach oben ist", erinnert sich SV-Trainer Manuel Waller an den schwer erkämpften Sieg gegen Konnersreuth II. Die Hausherren stuft er als einen der Top-Favoriten ein. Nach der Rotsperre ist Daniel Kreuzer wieder dabei.SG Fuchsmühl So. 15.00 Arzberg-RöthenbachDie Gäste sind für SG-Coach Wolfgang Eiglmeier ein völlig unbeschriebenes Blatt. "Gelingt es uns erneut, die richtige Einstellung zu finden und eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen, bleiben die Punkte in Fuchsmühl", ist sich Eiglmeier sicher. TSV-Trainer Andreas Habel sieht sein Team in der Außenseiterrolle. "Kampflos werden wir die Punkte aber nicht abliefern", verspricht er. Heinze kehrt aus dem Urlaub zurück.DJK Falkenberg So. 16.00 TSV BärnauNoch immer ärgert sich DJK-Trainer Christian Neumann über die 3:5-Niederlage gegen den FC Tirschenreuth II. "Nach der scheinbar beruhigenden 2:0-Führung stellte meine Mannschaft das Fußballspielen ein." Bei den Gästen schätzt er besonders deren bestens organisierten Abwehr. "Es wird schwierig werden, diese zu knacken." Drei angeschlagene Spieler und ein Urlauber fehlen. Nach den zuletzt guten Leistungen rechnen sich die Gäste auch in Falkenberg etwas Zählbares aus, obwohl ihnen der enge Platz nicht liegt. Die Rotsperre von Torwart Tomas Buric ist abgelaufen, damit steht der komplette Kader zur Verfügung.