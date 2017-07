Sport Tirschenreuth

28.07.2017

Nach zwei Spieltagen führen der TSV Neualbenreuth (1./6 Punkte) und der SV Pechbrunn (2./6) die Tabelle der Kreisklasse Ost mit der optimalen Ausbeute an. Die Mannschaft des neuen Spielertrainers Jürgen Schmidkonz fertigte die SG FSV Tirschenreuth/Großkonreuth (15./0) mit 5:1 ab, die Pechbrunner bezwangen den TSV Bärnau (11./1) mit 2:1. Der ASV Waldsassen (3./4) und die SG Marktredwitz (4./4) feierten am Freitag die höchsten Siege (jeweils 6:0). Die Spiele SG Fuchsmühl - TSV Konnersreuth II und SV Leutendorf - SV Griesbach wurden verlegt. Am Sonntag wird der dritte Spieltag ausgetragen.

SV Pechbrunn 2:1 (0:0) TSV BärnauTore: 0:1 (60.) Jürgen Kraus, 1:1 (75.) Dominik Wolf, 2:1 (80.) Daniel Albert - SR: Franz Klement (SpVgg Faßmannsreuth) - Zuschauer: 40 - Gelb-Rot: (60.) Jürgen Kraus (Bärnau) - Rot: (75.) Tomas Buric (Bärnau (Notbremse), (88.) Benedikt Schwan (Pechbrunn) grobes FoulspielDank einer großartigen kämpferischen Leistung bezwang der SV Pechbrunn den starken TSV Bärnau, der in den ersten 45 Minuten die klar bessere Mannschaft war. Nach der Pause wurde Pechbrunn stärker, doch die Gäste gingen durch einen Sonntagsschuss in Führung. Im weiteren Verlauf wurde die Teichelberg-Elf immer spielbestimmender, wobei sich die Gäste durch zwei Platzverweise selbst schwächten. In der 75. Minute versenkte der überragende Wolf einen Freistoß aus 20 Metern im Winkel. Pechbrunn drängte weiter und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Siegtreffer fiel. Mit einem Freistoß überraschte Albert den Bärnauer Torhüter, der in dieser Situation von der Sonne geblendet wurde. In der hitzigen Partie ging der Pechbrunner Sieg ging aufgrund der kämpferischen Leistung in Ordnung.TSV Neualbenreuth 5:1 (2:0) SG FSV TIR/Großkon.Tore: 1:0 (7.) Radek Fiala, 2:0 (25.) Jürgen Schmidkonz, 2:1 (50.), Tobias Stilp, 3:1 (58./Eigentor) Tobias Stilp, 4:1 (75.) Xaver Frank, 5:1 (89.) Thomas Küblböck - SR: Peter Kempf (SpVgg Wurlitz) - Zuschauer: 50(rti) Einen verdienten 5:1-Sieg feierte der TSV im ersten Heimspiel. Dabei hatte Neualbenreuth die Gäste der neu formierten SG Tirschenreuth/Großkonreuth fast immer unter Kontrolle. Mit der ersten Torchance ging Neualbenreuth in Führung. Danach bestimmte der TSV die Begegnung, auch wenn es kaum gelang, Chancen herauszuspielen. Nach einer schönen Kombination machte Spielertrainer Schmidkonz das 2:0. Den Beginn der zweiten Halbzeit verschlief Neualbenreuth und die SG verkürzte auf 1:2. Davon ließ sich der TSV allerdings nicht beeindrucken. Spätestens nach dem Eigentor von Tobias Stilp war das Spiel gelaufen.TSV Friedenfels 1:1 (0:0) Arzberg-RöthenbachTore: 1:0 (55.) Christian Härtl, 1:1 (75./Foulelfmeter) Georg Hoyer - SR: Dieter Illmann (SF Kondrau) - Zuschauer: 43(rad) Beide Teams neutralisierten sich von Beginn an durch eine sehr defensive Grundaufstellung. Chancen waren im ersten Durchgang Mangelware. Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich die Steinwaldelf mehr Spielanteile und ging durch eine schöne Kombination in Führung. Die aktivere Mannschaft zu der Zeit war das Heimteam. Durch eine plumpe Aktion im Strafraum wurde ein Arzberger Stürmer zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Hoyer. Das Ergebnis war aufgrund des Spielverlaufs gerecht.