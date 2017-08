Sport Tirschenreuth

06.08.2017

4

0 06.08.2017

Spannung an der Spitze der Kreisklasse Ost: Nach dem vierten Spieltag führt mit den Kreisliga-Absteigern ASV Waldsassen (1./10 Punkte) und SG Fuchsmühl (4./10), Neuling SG Marktredwitz (2./10) und dem TSV Neualbenreuth (3./10) ein punktgleiches Quartett die Tabelle an. Auf Tuchfühlung ist der SV Pechbrunn (5./9). Am anderen Ende der Tabelle sind Aufsteiger ATSV Tirschenreuth II (16./0) und überraschen die DJK Falkenberg (15./0) noch ohne Punktgewinn.

Von den vier führenden Teams trat vor allem der ASV Waldsassen überzeugend auf. Die Klosterstädter, die immer noch ohne Gegentor sind, fertigten den SV Griesbach (12./3) mit 5:0 ab. Die SG Marktredwitz mühte sich zu einem 2:1-Erfolg gegen den FC Tirschenreuth II (6./6). Der TSV Neualbenreuth hatte bereits am Freitagabend die SF Kondrau II (11./4) mit 5:2 bezwungen. Die SG Fuchsmühl kam gegen den TSV Arzberg-Röthenbach (7./5) nur zu einem 0:0.ASV Waldsassen 5:0 (0:0) SV GriesbachTore: 1:0 (47.) Tomas Lacina, 2:0 (61.) Alexander Siller, 3:0 (84.) Nico Stark, 4:0 (85./Elfmeter) Alexander Siller, 5:0 (88.) Tomas Lacina - SR: Jan Goller (Hof) - Zuschauer: 50(sly) Von Beginn an machte der ASV mächtig Druck. Die Gäste hatten alle Mühe, nicht frühzeitig in Rückstand zu geraten. Sie kämpften zwar aufopferungsvoll, zu mehr reichte es aber nicht. Ganz anders die Heimelf: In der 12. Minute landete ein Abstauber von Lacina im Tor, der Schiedsrichter sah aber eine Abseitsstellung. Trotz weiterer guter Möglichkeiten blieb die Partie bis zur Pause torlos. Der längst fällige Führungstreffer fiel zu Beginn des zweiten Durchgangs, als Lacina nach einem Eckball freistehend einschob. Als Siller per Kopf das 2:0 erzielte, war die Partie entschieden. Die Gäste wurden zwar etwas offensiver, konnten sich aber keine Möglichkeit erspielen. Als gegen Ende der Partie die Kräfte der Griesbacher nachließen, erzielte der ASV noch drei Treffer zum auch in dieser Höhe verdienten Sieg.SV Pechbrunn 2:1 (0:1) SV LeutendorfTore: 0:1 (16.) Abdekareem Issa, 1:1 (87.) Dominik Wolf, 2:1 (90.) Robert Müller - SR: Andreas Kink junior (SV Störnstein) - Zuschauer: 40In der vom Kampf geprägten Partie ging Leutendorf früh in Führung. Bis zur Pause vergab Pechbrunn mehrere hochkarätige Möglichkeiten zum Ausgleich. Die Gastgeber rannten bis zur Schlussphase dem Rückstand hinterher. Das längst fällige 1:1 gelang Dominik Wolf nach einer Ecke in der 87. Minute. In der 90. Minute sorgte Robert Müller mit einem sehenswerten Flugkopfball dafür, dass die drei Punkte in Pechbrunn bleiben. Aufgrund der Vielzahl an Chancen geht der Sieg in Ordnung.DJK Falkenberg 1:2 (0:1) TSV BärnauTore: 0:1 (35.) Luca Gleißner, 0.2 (48.) Martin Zwerenz, 1:2 (65.) Ludwig Feistl - SR: Siegfried Scharnagl (SC Mähring) - Zuschauer: 100Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, mit etwas mehr Spielanteilen für die DJK, gingen die Bärnauer in Führung. Ein starker Diagonalpass von Kraus leitete das Tor durch Gleißner ein. In der Folge gewannen die Gäste an Sicherheit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Zwerenz mit einem sehenswerten Distanzschuss das 2:0. Zwar gelang der DJK der Anschlusstreffer durch Feistl (65.), allerdings schafften es die Gäste, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Insgesamt war es ein glücklicher Sieg für Bärnau.TSV Friedenfels 0:0 SG FSV TIR/Großk.SR: Martin Hofmann (BSC Furthammer) - Zuschauer: 70(rad) Nichts war es mit dem ersten Heimsieg in der neuen Saison. Die junge Friedenfelser Mannschaft erspielte sich zwar ein optisches Übergewicht, doch Torgefahr kam zu selten auf. Die Routiniers der Spielgemeinschaft SG Großkonreuth/FSV Tirschenreuth überzeugten in der Defensivarbeit, so dass fast kein Durchkommen war. In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild: Friedenfels versuchte viel und die Gäste lauerten auf Konter, die jedoch auch die heimische Abwehr vor nicht allzu große Probleme stellten. Erst in den letzten 20 Minuten kam die SG stärker unter Druck, als deren Kräfte nachließen. Die Steinwaldelf verlor in diesem Spiel zwei wichtige Punkte.SG Fuchsmühl 0:0 Arzberg-RöthenbachSR: Erwin Lindner (SV Heinersreuth) - Zuschauer: 90(phg) Beide Teams agierten in der Defensive sehr sicher, weshalb Torchancen Mangelware blieben. Torgefahr kam nur durch Standardsituationen auf, wobei beide Torhüter ein sicherer Rückhalt für ihre Mannschaften waren. Die Gäste hatten ein leichtes spielerisches Übergewicht, verpassten es jedoch meistens, den letzten Pass zu spielen. Die SG agierte meist mit langen Bällen auf ihre schnellen Außen, wobei Kölbl kurz Schluss fast den Siegtreffer erzielt hätte. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.TSV Konnersreuth II 2:1 (1:1) ATSV Tirschenreuth IITore: 0:1 (13.) Tobias Püttner, 1:1 (20.) Thomas Bernreuther, 2:1 (53.) Lukas Baumgärtner - SR: Reik Jordan (SSV Jahn Regensburg) - Zuschauer: 40 - Rot: (20.) Stefan Hecht (Tirschenreuth)Konnersreuth kam nur schleppend in die Partie und leistete sich immer wieder Unachtsamkeiten in der Abwehr. Schließlich war es Püttner, der die Heimelf für ihre Passivität bestrafte. Konnersreuth tat sich weiter schwer, doch Bernreuther sorgte mit einem Schuss aus 40 Metern für den schmeichelhaften Ausgleich. Auch in Unterzahl tauchte Tirschenreuth immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auf und Konnersreuth konnte sich bei Torhüter Weiß bedanken, dass es mit dem 1:1 in die Pause ging. Nach dem Wechsel zeigte der Gastgeber ein anderes Gesicht. Konnersreuth ließ den Ball geschickt durch die eigenen Reihen laufen und erhöhte den Druck. Der Siegtreffer gelang Baumgärtner nach einer Ecke. Danach hatte die Heimelf Chancen, das Ergebnis höher zu gestalten.SG Marktredwitz 2:1 (0:1) FC Tirschenreuth IITore: 0:1 (33.) Julian Schornbaum, 1:1 (52.) und 2:1 (75.) Rudi Root - SR: Christian Szczepanski (ASGV Döhlau) - Zuschauer: 80Die SG tat sich von Beginn an gegen gut pressende Gäste schwer. So kam kein richtiger Spielfluss zustande. Nach einer Unachtsamkeit in der SG-Abwehr ging Tirschenreuth II sogar in Führung. Marktredwitz kämpfte sich aber immer mehr ins Spiel und glich verdient zum 1:1 aus. Weitere Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht mehr. Das Spiel wurde durch einen perfekten Freistoß aus 20 Metern durch Matchwinner Rudi Root entschieden.