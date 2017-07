Sport Tirschenreuth

30.07.2017

15

0 30.07.201715

Nach dem dritten Spieltag steht in der Kreisklasse Ost mit dem ASV Waldsassen (1./7), der SG Marktredwitz (2./7) und dem TSV Neualbenreuth (3./7) ein punktgleiches Trio an der Spitze. Die Klosterstädter gewannen beim SV Leutendorf (13./1) klar mit 5:0, die SG setzte sich beim TSV Arzberg-Röthenbach ohne Probleme mit 3:0 durch. Neualbenreuth musste sich dagegen in Grenzlandderby beim TSV Bärnau (11./2) mit einem 1:1 zufrieden geben. Mit einem Spiel weniger liegt die SG Fuchsmühl (4./6) in Lauerstellung. Der Kreisliga-Absteiger siegte am Sonntag beim ATSV Tirschenreuth II (16./0) mit 3:0.

TSV Bärnau 1:1 (1:1) TSV NeualbenreuthTore: 1:0 (38./Foulelfmeter) Andreas Gleißner, 1:1 (40.) Jürgen Schmidkonz - SR: Dieter Illmann (FC Kondrau) - Zuschauer: 50(zwr) Die Zuschauer sahen ein mittelmäßiges Kreisklassenspiel. Bärnau war 90 Minuten die bessere Mannschaft, versäumte es aber durch das Auslassen etlicher guter Torchancen, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Das 1:0 erzielte Andreas Gleißner durch einen berechtigten Foulelfmeter. Im Gegenzug erzielte Jürgen Schmidkonz durch einen clever ausgeführten Freistoß das 1:1. Neualbenreuth konnte mit einem Punkt gut leben, für die Heimelf sind es unterm Strich zwei verlorene Zähler.FC Tirschenreuth II 3:0 (2:0) TSV FriedenfelsTore: 1:0 (4.) Florian Gleißner, 2:0 (5.) Samuel Gebru Fantaye, 3:0 (72./ Foulelfmeter) Thomas Weiß - SR: Thomas Fiebig senior (Neusorg) - Zuschauer: 25(wga) Das Spiel war bereits nach wenigen Minuten entschieden. Gleißner wurde im Strafraum freigespielt und traf zur Führung. Beim nächsten Angriff wurde Gebru Fantaye mit einem Diagonalpass bedient, der daraufhin den Ball am herausstürzenden Torwart Schultes vorbei ins Tor schob. Anschließend plätscherte das Spiel der hohen Temperatur angepasst dahin. Nur einmal musste sich FC-Torwart Niko Fiedler bei einem Schuss von Michael Wittmann strecken. Nach dem Seitenwechsel dauerte es lange, bis die Einheimischen ihre Überlegenheit zu einem weiteren Treffer nutzten.SV Griesbach 2:1 (1:0) TSV Konnersreuth IITore: 1:0 (33.) Marek Zeman, 1:1 (70.) Lukas Baumgärtner, 2:1 (80.) Jakub Smoranc - SR: Anton Bauer (SC Mähring) - Zuschauer: 50(eng) In der ersten Hälfte waren Torchancen auf beiden Seiten praktisch nicht vorhanden. Lediglich der wiedererstarkte Marek Zeman beschäftigte die Konnersreuther Abwehr mehrmals im Alleingang und konnte kaum gebremst werden. Nach einem Foulspiel an der Strafraumgrenze zirkelte Zeman den Freistoß an den Pfosten, von dort sprang er zum 1:0 ins Gästetor. In der zweiten Hälfte änderte sich nicht viel. Nach mehreren Ecken der Gäste brachte die Heimelf den Ball nicht aus der Gefahrenzone und prompt fiel der Ausgleich. Der SV schlug jedoch zurück. Jakub Smoranc erzielte kurz vor Schluss mit etwas Glück den nicht unverdienten Siegtreffer.SF Kondrau II 5:2 (1:2) SV PechbrunnTore: 1:0 (30.) Florian Schoof, 1:1 (34.) Sven Meier, 1:2 (37.) Jacek Pietrzyk, 2:2 (49.) Jakob Zintl, 3:2 (61.) Dominik Schnurrer, 4:2 (73.) und 5:2 (78.) Lukas Gerg - SR: Thomas Endreß (Stammbach) - Zuschauer: 50(pho) In der ersten halben Stunde fehlten dem Spiel die Höhepunkte. Die erste gute Aktion schloss Florian Schoof zum 1:0 für die Sportfreunde ab. Wie aus heiterem Himmel tauchte kurz darauf der Pechbrunner Meier vor Hopfner auf und ließ dem SF-Keeper keine Abwehrchance. Wenige Minuten später drehte der Gast die Partie. Pietrzyk schoss aus 15 Metern unbedrängt ein. Ein Pfostenschuss des Kondrauer Enders war die letzte Aktion vor der Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel glichen die Hausherren das Spiel wieder aus und nach einem Abwehrfehler der Gäste erzielte Schnurrer alleine vor dem Tor das 3:2. Für die Entscheidung sorgte Lukas Gerg mit einem Doppelpack, mit dem er seine starke Leistung krönte. Der Sieg für die Kondrauer ging auch in der Höhe in Ordnung.ATSV Tirschenreuth II 0:3 (0:1) SG FuchsmühlTore: 0:1 (43.) David Janda, 0:2 (69.) Dominik Malzer, 0:3 (79.) Christian Kölbl - SR: Thomas Fuchsstadt (Schwarzenbach) - Zuschauer: 23 - Gelb-Rot: (75.) Markus Gleissner (ATSV)(nls) Fuchsmühl erspielte sich leichte Vorteile, wobei meist Janda beteiligt war. Torwart-Oldie Wittke konnte zweimal durch Glanzparaden den Rückstand vermeiden, doch kurz vor der Pause war er gegen Janda machtlos. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gäste das Geschehen im Mittelfeld. Die Heimelf kämpfte unermüdlich, doch in der Offensive konnte sie keine Akzente setzen. Torhüter Wittke verhinderte eine höhere Niederlage.