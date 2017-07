Sport Tirschenreuth

27.07.2017

6

0 27.07.2017

Auch ein Großteil der Kicker der Kreisklasse Ost schnüren am Wochenende zwei Mal die Stiefel. Verlegt wurden die Partien SG Fuchsmühl - TSV Konnersreuth II, SV Leutendorf - SV Griesbach und SG FSV Tirschenreuth/Großkonreuth - DJK Falkenberg. Bis auf den 4:3-Sieg von Kreisliga-Absteiger SG Fuchsmühl beim SV Griesbach gab es zum Auftakt keine weiteren Überraschungen. Von den Aufsteigern kamen der SV Leutendorf und die SG Marktredwitz zu Punkteteilungen in der Fremde.

TSV Konnersreuth IIEin dickes Lob von Spielleiter Florian Neumann bekam die Mannschaft nach dem Punktgewinn gegen die SG Marktredwitz. "Sie bot gegen einen individuell starken Gegner eine kämpferisch überragende Leistung." An diese müsse sie am Sonntag beim SV Griesbach anknüpfen, wenn sie nicht leer ausgehen will. Ferner gilt es, die starke Offensive der Hausherren in den Griff zu bekommen. "Nur dann besteht die Möglichkeit auf einen Punktgewinn." Der Kader richtet sich nach der "Ersten".FC Tirschenreuth IINachdem die "Zweite" des FC den Saisonauftakt in den Sand gesetzt hat, steht sie bei der DJK Falkenberg schon unter Zugzwang. Spielleiter Thomas Schramm fordert mehr Stabilität im Abwehrbereich und Konzentration im Spiel nach vorne. Personell gibt es wieder mehr Alternativen. Probleme bestehen auf der Torwartposition, nachdem sich alle drei Torhüter verletzt haben. Deshalb wird auf einen Ehemaligen zurückgegriffen. Sollte die Truppe in Falkenberg leer ausgehen, ist laut Schramm gegen den TSV Friedenfels ein Heimsieg unbedingte Pflicht.SF Kondrau IIZum Derby gastiert das Team am Freitag beim Nachbarn ASV Waldsassen. Dort fordert Spielleiter Philipp Hopfner Kampf und Leidenschaft, wenn etwas Zählbares herausspringen soll. Den Druck sieht er auf Seiten der Hausherren. Schwer einschätzen kann Hopfner den Gast am Sonntag, den SV Pechbrunn. "Nach der gewiss schweren Partie in Waldsassen hängt es davon ab, ob wir noch Kraft haben, das Spiel in unsere Hände zu nehmen." Die Aufstellungen richten sich nach der "Ersten".SV GriesbachSchwer enttäuscht war SV-Trainer Manuel Waller nach dem 3:4 gegen Fuchsmühl. "Die Mannschaft machte einfach zu viele individuelle Fehler." Die Konnersreuther "Zweite", die am Sonntag gastiert, stuft Waller als eine der besten Mannschaften der Liga ein. "Nur wenn die Truppe ihr Leistungsvermögen optimal abruft, bleiben die Punkte in Griesbach." Gesperrt ist Daniel Kreuzer, sonst bekommt derselbe Kader die Chance, sich zu rehabilitieren.SG MarktredwitzGegen den ATSV Tirschenreuth II zählt für Spielleiter Boban Sabovic nur ein Sieg. "Dazu müssen wir unsere Chancen besser nutzen als zuletzt in Konnersreuth." Die Partie beim TSV Arzberg-Röthenbach stuft er weitaus schwieriger ein. Trotzdem rechnet er sich einiges aus.ATSV Tirschenreuth II"Das letzte Wochenende zeigte uns, dass in dieser Klasse ein anderer Wind weht", blickt Trainer Marco Zeus auf die Auftaktniederlage gegen Friedenfels zurück. Trotzdem habe sich die Mannschaft ordentlich geschlagen. Um am Doppelspieltag bei der SG Marktredwitz und gegen die SG Fuchsmühl die ersten Zähler zu ergattern, fordert Zeus eine konsequentere Chancenverwertung und mehr Cleverness. Allerdings leidet die Mannschaft unter den Ausfällen in der "Ersten".SV LeutendorfNach dem recht positiven Saisonauftakt kommt am Sonntag mit Kreisliga-Absteiger ASV Waldsassen ein Top-Favorit. "Mit einer guten Leistung will die Mannschaft ganz einfach ordentlich dagegenhalten", sagt Spielleiter Thomas Cernousek. Es fehlen Baumgärtel sowie die Urlauber Florian und Philipp Schich.DJK FalkenbergDie verdiente Niederlage in Arzberg/Röthenbach will die Mannschaft am Freitag unbedingt wettmachen. "Das wird nicht einfach, denn ich erwarte einen verstärkten FC Tirschenreuth II." Die Personallage hat sich gegenüber der letzten Woche kaum verändert. "Wir werden alles daransetzen, um unsere Heimstärke unter Beweis zu stellen", verspricht Trainer Christian Neumann.SG FSV TIR/GroßkonreuthAuf ein unglückliches 0:1 gegen Pechbrunn blickt Trainer Tobias Stilp zurück. Beim erfolgreich gestarteten TSV Neualbenreuth sieht er sein Team in der Außenseiterrolle. "Die Hausherren sind ein starker Gegner, der sich gut verstärkt hat. Aber wir versuchen alles, wenigstens einen Zähler zu ergattern." Schmid und Gmeiner fallen zusätzlich aus.TSV NeualbenreuthNach dem Auftakterfolg beim FC II will die Heimelf unbedingt nachlegen. Dazu ist aber laut Spielleiter Martin Maier gegen die SG FSV Tirschenreuth/Großkonreuth am Freitag eine Leistungssteigerung nötig. Bis auf Urlauber Tomas Ady steht der komplette Kader zur Verfügung. Eine hohe Hürde erwartet Meier im Grenzlandderby beim TSV Bärnau. "Dort wird es wichtig sein, die gute Offensive der Hausherren in den Griff zu bekommen."SV PechbrunnEinverstanden war Trainer Siegi Grüner mit dem Auftritt seiner Truppe beim 1:0-Sieg letzte Woche, nicht aber mit der Chancenverwertung. Gegen den TSV Bärnau muss sein Team die vermutlich wenigen Möglichkeiten konsequenter nutzen. Den Gast zählt Grüner zu den Favoriten auf den Meistertitel. Bei den Sportfreunden Kondrau II muss er auf die halbe Mannschaft verzichten. Deshalb schraubt er die Erwartungen zurück. "Wenn wir aus beiden Spielen je einen Punkt holen, würde ich das sofort unterschreiben."TSV Friedenfels"Der TSV Arzberg/Röthenbach wird uns alles abverlangen", weiß Trainer Edwin Bauer. Der glatte 4:1-Sieg über Falkenberg sei ein eindeutiges Ausrufezeichen. Nicht umsonst stuft er die Gäste als klaren Favoriten ein. Positiv sieht er die Tatsache, dass ihm das gleiche Aufgebot zur Verfügung steht. Zwei Tage später sieht er die Partie beim FC Tirschenreuth II auf Augenhöhe. Ungelegen kommt Bauer aber der verpatzte Saisonauftakt der Hausherren.TSV Arzberg/RöthenbachEinen überzeugenden Auftritt bescheinigte Trainer Andreas Habel seiner Truppe beim 4:1 über die DJK Falkenberg. "Allerdings dürfen wir uns deswegen nicht ausruhen." Die Klatsche letztes Jahr beim TSV Friedenfels schmerzt noch immer. "Diese wollen wir unbedingt ausbügeln." Die SG Marktredwitz reist mit einer komplett neuen Truppe an, die schwer einzuschätzen ist. Aber auch hier rechnet sich Habel etwas aus. Es fehlen vier Leistungsträger.ASV WaldsassenEine Stunde verkaufte sich die Mannschaft in Bärnau recht ordentlich. Nach verletzungsbedingten Auswechslungen verlor sie komplett den Faden und passte sich der schwachen Partie an. Wichtig war eigentlich nur der Punkt. Im kleinen Derby gegen die Sportfreunde Kondrau II ist bekanntlich alles möglich. Trotzdem fordert Trainer Daniel Bindl den ersten Saisonsieg. Aufsteiger SV Leutendorf sei für ihn ein total unbeschriebenes Blatt. Ohne Wenn und Aber fordert Bindl sechs Zähler.TSV BärnauTrotz der Nullnummer vor Wochenfrist war die Leistung der Heimelf in Ordnung. Darauf kann sie aufbauen, einzig in der Offensive besteht noch Luft nach oben. Beim SV Pechbrunn hat es jede Mannschaft schwer. Die Truppe von Trainer Siegi Grüner gilt als sehr heimstark. Zum Grenzlandderby gastiert am Sonntag der TSV Neualbenreuth. Da gibt es ein Wiedersehen mit dem neuen Coach Jürgen Schmidkonz, der ja Bärnauer Wurzeln hat. Aber die Freundschaft ruht für 90 Minuten. In beiden Spielen kann Trainer Tomas Buric die bestmögliche Anfangsformation aufbieten.SG Fuchsmühl"In Griesbach lieferte meine Mannschaft eine gute Partie ab und hat verdient gewonnen", blickt Trainer Wolfgang Eiglmeier zurück. Jetzt gilt es am Sonntag bei Aufsteiger ATSV Tirschenreuth II nachzulegen. "Um dort dreifach zu punkten, müssen wir an die Leistung von Griesbach anknüpfen." Jost und Höfer fallen weiterhin aus.