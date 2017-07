Sport Tirschenreuth

23.07.2017

Mit einem Sieg und einem Remis sind die beiden Kreisliga-Absteiger in die Saison in der Kreisklasse Ost gestartet. Die SG Fuchsmühl gewann beim SV Griesbach mit 4:3, der ASV Waldsassen kam beim TSV Bärnau zu einem 0:0. Der erste Tabellenführer ist der TSV Arzberg-Röthenbach nach dem 4:1-Sieg gegen die DJK Falkenberg.

SV Griesbach 3:4 (2:2) SG FuchsmühlTore: 1:0 (3.) Jakub Smoranc, 1:1 (6.) Christian Kölbl, 2:1 (41.) Matthias Schmelzer, 2:2 (45.) Dominik Malzer, 2:3 (69.) und 2:4 (80.) David Janda, 3:4 (85.) Thomas Teipelke - SR: Wolfgang Bäumler (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 40(eng) Die Heimelf musste zum Saisonauftakt gegen Kreisliga-Absteiger Fuchsmühl auf Rotsünder Petr Kotal verzichten, der zwischen den Pfosten von Oldie Franz Pfleger vertreten wurde. Das Spiel begann durch die frühe Führung recht verheißungsvoll für den SV, doch schon wenig später fiel der Ausgleich. Neuzugang Matthias Schmelzer brachte Griesbach erneut in Front, aber Fuchsmühl schlug noch vor der Pause zurück. Auch in Abschnitt zwei prägten viele Fehlpässe das Spiel der Heimelf. Die Gäste kamen immer besser ins Spiel und gingen verdient mit 4:2 in Führung. Griesbach glückte nur noch der Anschlusstreffer und damit war die erste Heimniederlage perfekt.TSV Bärnau 0:0 ASV WaldsassenSR: Reinhard Castro Moreno (TSV Detag Wernberg) - Zuschauer: 80(zwr) Nach 15 minütigem Abtasten beider Mannschaften übernahm Waldsassen das Kommando. Nach zwei Abspielfehlern in der Bärnauer Hintermannschaft hatten Alexander Siller (17. Minute) und Tomas Lacina (25.) die ersten beiden guten Einschussmöglichkeiten für die Gäste. Bärnau blieb in der ersten Halbzeit ohne nennenswerte Torchance. In der zweiten Hälfte konnte die Heimelf die Partie ausgeglichen gestalten und hatte durch Martin Orsel (62. und 66.) die besten Gelegenheiten. Das Unentschieden geht aufgrund der Leistungssteigerung der Heimelf in der zweiten Halbzeit in Ordnung.FC Tirschenreuth II 2:4 (1:2) TSV NeualbenreuthTore: 1:0 (1.) Bastian Scharnagl, 1:1 (10.) Tomas Ady, 1:2 (29.) Xaver Frank, 1:3 (49.) Thomas Küblböck, 2:3 (54./Foulelfmeter) Max Burger, 2:4 (90.) Thomas Küblböck - SR: Harald Pohl (Selb 13) - Zuschauer: 30(wga) Auftakt nach Maß für die Gastgeber, die sofort nach dem Anpfiff in Führung gingen. Der Ausgleich der Gäste wenig später gab diesen Auftrieb, so dass sie die Oberhand bekamen und nach dem frühen Ausscheiden von Torwart-Oldie Huberth Rosner noch vor der Pause den zweiten Treffer erzielten. Gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Küblböck auf 3:1. Der Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter brachte noch einmal Spannung in die Partie. Doch die stark ersatzgeschwächten Platzherren kamen gegen die nun stark aufspielenden Gäste nicht mehr zum Zug und mussten in der Schlussminute noch das 2:4 hinnehmen.SF Kondrau II 3:3 (1:2) SV LeutendorfTore: 0:1 (4.) Marian Vaclavik, 0:2 (23.) Abdelkareem Issa, 1:2 (42.) Dominik Schnurrer, 1:3 (70.) Marian Vaclavik, 2:3 (77.) Dominik Schnurrer, 3:3 (81.) Manuel Enders - SR: Sami Sazak (Förbau) - Zuschauer: 90 - Gelb-Rot: (75.) Abdelkareem Issa (Leutendorf)(pho) Die Kondrauer Reserve musste einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Die Sportfreunde kamen dann etwas besser ins Spiel und erarbeiteten sich ein Chancenübergewicht, kassierten jedoch nach 23 das 0:2. Den wichtigen Anschlusstreffer kurz vor der Pause erzielte Schnurrer, der den Keeper elegant überlupfte. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Nach einem Abspielfehler erhöhte Spielertrainer Vaclavik auf 3:1 für Leutendorf. Der Wendepunkt im Spiel sollte die 75. Minute werden: Der Leutendorfer Issa musste nach wiederholtem Meckern vom Platz. Nach einer glänzenden Kombination über Enders und Schoof brachte Schnurrer die Sportfreunde heran und kurz vor Schluss köpfte SF-Spielertrainer Enders zum verdienten Ausgleich ein.Arzberg-Röthenbach 4:1 (1:0) DJK FalkenbergTore: 1:0 (40.) und 2:0 (59.) Georg Hoyer, 2:1 (65.) Daniel Lindner, 3:1 (87.) Georg Hoyer, 4:1 (90.) Philipp Pleschke - SR: Stefan Egelkraut (ASGV Döhlau) - Zuschauer: 60Die Heimelf dominierte, ließ aber einige Chancen ungenutzt, was vor allem am guten Gästetorwart Christoph Meier lag. Erst in der 40. Minute gelang Hoyer per Kopf das 1:0. Die DJK kam besser aus der Kabine, konnte sich allerdings keine nennenswerten Möglichkeiten erspielen. Zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend erhöhte wiederum Hoyer auf 2:0. Durch einen Freistoß von Daniel Lindner gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es für die DJK nicht, denn nun übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando und erhöhten durch Hoyer und Pleschke auf 4:1.SG FSV TIR/Großkon. 0:1 (0:1) SV PechbrunnTor: 0:1 (15.) Maximilian Stegert - SR: Roland Bauer (ASV Waldsassen) - Zuschauer: 100Beide Teams lieferten sich ein kampfbetontes, jedoch stets faires Spiel. Die neugegründete Spielgemeinschaft hätte in Führung gehen können, traf jedoch nur den Pfosten. Das Tor des Tages erzielten die Pechbrunner nach einer Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Einheimischen bereits nach einer Viertelstunde. Dem Spielverlauf nach wäre ein Unentschieden gerecht gewesen. Der gut leitende Schiedsrichter machte nur einen Fehler, als er der Heimelf einen Handelfmeter verweigerte.