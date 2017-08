Sport Tirschenreuth

Durch ein Tor von David Janda in der Nachspielzeit holte die SG Fuchsmühl beim FC Tirschenreuth II noch einen Punkt. Lohn ist die Tabellenführung in der Kreisklasse Ost - zumindest vorübergehend.

Mit dem 1:1 beim FC Tirschenreuth II (6./7 Punkte) hat die SG Fuchsmühl (1./11) am Freitag die alleinige Tabellenführung in der Kreisklasse Ost übernommen. Die zuvor punktgleichen ASV Waldsassen (2./10), SG Marktredwitz (3./10) und TSV Neualbenreuth (4./10) können jedoch am Wochenende in der Fortsetzung des fünften Spieltags vorbeiziehen.In der zweiten vorgezogenen Partie trennten sich der TSV Bärnau (7./6) und der TSV Friedenfels (9./6) torlos. Die Bärnauer verpassten damit auch im dritten Anlauf den ersten Heimsieg. Im Nachholspiel des zweiten Spieltags feierte der SV Griesbach (8./6) einen klaren 5:2-Erfolg beim SV Leutendorf (14./1).FC Tirschenreuth II 1:1 (1:0) SG FuchsmühlTore: 1:0 (4.) Patrick Schneider, 1:1 (90.+4) David Janda - SR: Dieter Sagolla (SV Leutendorf) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (90.+3) Bastian Scharnagl (FC)Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Die frühe Führung erzielte Patrick Schneider nach guter Vorlage von Thomas Weiß. In der Folgezeit erspielten sich die FC-Angreifer eine Vielzahl klarer Torchancen, die sie aber leichtfertig vergaben. Die Gäste hatten nur eine Möglichkeit, als David Janda alleine auf das FC-Gehäuse zulief, aber knapp verzog. Nach der Pause konnten die Gäste die Partie ausgeglichener gestalten, ohne sich jedoch gute Chancen zu erspielen. Die FC-Stürmer agierten sehr eigensinnig und ließen wiederum beste Möglichkeiten aus. In der überlangen Nachspielzeit gelang David Janda mit einem Freistoß in den Torwinkel der glückliche Ausgleich für sein Team.TSV Bärnau 0:0 TSV FriedenfelsSR: Hannes Hörath (Lorenzreuth) - Zuschauer: 50(dau) Wieder kein Heimsieg für den TSV Bärnau: Nach dem überraschenden Auswärtssieg in Falkenberg wollten die Knopfstädter endlich den ersten Heimsieg einfahren. Bärnau war zwar über 90 Minuten die optisch überlegene Mannschaft, konnte sich aber gegen die gut organisierte Gästeabwehr kaum gefährliche Torchancen erarbeiten. Die beste Chance vergab Martin Zwerenz in der 87. Minute, als er völlig freistehend vor Gästetorwart Stefan Schultes kläglich vergab. Bärnau konnte sich bei Torhüter Tomas Buric bedanken, der drei hochkarätige Möglichkeiten des TSV Friedenfels durch sehenswerte Paraden zunichte machte.SV Leutendorf 2:5 (0:2) SV GriesbachTore: 0:1 (13.) Marek Zeman, 0:2 (44.) und 0:3 (57.) Jakub Smoranc, 1:3 (66.) und 2:3 (75.) Abdelkareem Issa, 2:4 (82.) Jakub Smoranc, 2:5 (90.+1) Matthias Schmelzer - SR: Nicolai Pröhl (BSC Saas-Bayreuth) - Zuschauer: 25 - Besonderes Vorkommnis: (17.) Marek Zeman (Griesbach) verschießt Foulelfmeter(pth) Der SV Leutendorf wartet weiter auf den ersten Sieg in der neuen Spielklasse. Durch individuelle Fehler lagen die Hausherren gegen die cleveren Gäste schier aussichtslos zurück und hatten noch Glück, dass Zeman in der 17. Minute einen Foulelfmeter über das Tor drosch. Doch Leutendorf gab nicht auf und kämpfte sich ins Spiel zurück. Nach dem 2:3 - einem Traumtor in den Winkel - war der SV Leutendorf am Drücker, ehe ein Konter, bei dem Torschütze Smoranc aber im Abseits stand, für die Entscheidung sorgte. In einem Spiel mit vielen Höhepunkten sicherten sich die Gäste nicht unverdient den Sieg, der allerdings um zwei Tore zu hoch ausfiel.

In der Kreisklasse Ost standen nach dem vierten Spieltag vier Teams mit jeweils zehn Punkten an der Spitze. Die SG Fuchsmühl war bereits am Freitag im Einsatz (siehe Bericht oben), die drei anderen müssen am Samstag und Sonntag Farbe bekennen.

Das Spitzenspiel der fünften Runde steigt am Sonntag beim ASV Waldsassen (10), der den SV Pechbrunn (9) erwartet. Allerdings reisen die Gäste stark ersatzgeschwächt an. Vor Auswärtsaufgaben stehen die SG Marktredwitz (10) und der TSV Neualbenreuth (10): die SG bei der SG FSV Tirschenreuth/Großkonreuth und der TSV beim SV Leutendorf.SG FSV TIR/Großk. Sa. 15.00 SG MarktredwitzVon einem verdienten Punktgewinn spricht Tobias Stilp, Trainer der SG FSV Tirschenreuth/Großkonreuth, nach dem 0:0 in Friedenfels. Am Samstag allerdings wäre für ihn ein Zähler eine Sensation. Das Heimspiel wird in Großkonreuth ausgetragen: "Ich hoffe, dass sich Marktredwitz auf dem Platz schwertut." Neben Hartmann (Kreuzbandriss) fallen Burkot, Schmid, Gmeiner, Steinkohl und Häckl aus. Gästespielleiter Boban Sabovic kann mit dem Auftakt des Neuling zufrieden sein. "Wir müssen aber noch eine Schippe drauflegen, wenn wir den guten Start untermauern wollen." Urlaubsbedingt muss Trainer Plomer umbauen.SV Griesbach So. 14.00 ATSV Tirschenreuth IIZweite Partie am Wochenende für den SV Griesbach nach dem Nachholspiel am Freitag in Leutendorf: Trainer Manuel Waller fordert gegen den ATSV II ohne Wenn und Aber einen Sieg. Verletzt sind Sloup, Gröger, Püttner und Häring. Der Coach hofft, dass nach dem Freitagsspiel die Liste nicht länger geworden ist. Gästetrainer Marco Zeus ärgert sich immer noch über die Niederlage bei Konnersreuth II. "Wieder wurde die gute Leistung der Mannschaft nicht belohnt. Sogar in Unterzahl wäre der erste Punktgewinn möglich gewesen." In Griesbach sieht Zeus sein Team in der Außenseiterrolle. "Wenn wir aber die torgefährliche Offensive ausschalten können und die Mannschaft ihr Potenzial abruft, ist an der Grenze durchaus etwas zu holen." Es fehlt der gesperrte Stefan Hecht.ASV Waldsassen So. 15.00 SV PechbrunnMit der Einstellung und der spielerischen Qualität war ASV-Trainer Daniel Bindl beim 5:0 gegen Griesbach zufrieden. "Das Team hat sehr gut gearbeitet und ließ dem Gegner so gut wie keine Chance." Auch für Sonntag ist Bindl guter Dinge, dass die Punkte in Waldsassen bleiben. Urlaubsbedingt fehlen einige Spieler. Bei den Gästen ist die Personalsituation extrem schlecht, deshalb schätzt Trainer Siegi Grüner die Chancen "ganz gering" ein. "Aus verschiedenen Gründen fallen zwölf Spieler aus. Wir bringen nur Rumpfelf zusammen." Grüner befürchtet eine einseitige Angelegenheit, er verspricht aber: "Wir werden uns bemühen und kämpfen."SV Leutendorf So. 15.00 TSV NeualbenreuthNach dem Nachholspiel am Freitag gegen Griesbach genießt der SV Leutendorf am Sonntag erneut Heimrecht. Gegen Neualbenreuth erwartet Trainer Marian Vaclavik ein hartes Stück Arbeit. "Wir wollen aber nichts herschenken und dagegenhalten." Es fehlen Kastner, Baumgärtel, Menzel und Florian Schich. Gästespielleiter Martin Maier spricht von einem "überzeugenden Auftritt" beim 5:2 gegen Kondrau II. Der Fahrt nach Oberfranken blickt er allerdings nicht gerade optimistisch entgegen. "Auf dem sehr kleinen Platz haben wir uns schon immer schwer getan." Da neben Spielertrainer Schmidkonz noch vier weitere Spieler fehlen, wäre Maier schon mit einem Punkt zufrieden.SF Kondrau II So. 15.00 DJK Falkenberg"Die zweite Mannschaft hat in Neualbenreuth nicht überzeugt. Vor allem in der Defensive müssen noch einige Probleme behoben werden", weiß SF-Spielleiter Philipp Hopfner. Die DJK Falkenberg will er trotz des schwachen Saisonstarts nicht unterschätzen. "Wichtig wird sein, eine ordentliche Defensivleistung abzurufen." Die Aufstellung richtet sich nach der "Ersten". Ärgerlich sei die 1:2-Heimpleite gegen Bärnau gewesen, sagt DJK-Spielertrainer Christian Neumann. "Wir waren einfach nicht clever genug vor dem Tor. Spielerisch war ich zufrieden mit der Leistung meiner Jungs." Kondrau II bezeichnet Neumann als schweren Brocken, "da einige Spieler von der Ersten dabei sein werden". Personell sind bei der DJK alle Mann an Bord.Arzberg-Röthenbach So. 16.00 TSV Konnersreuth II"In Fuchsmühl haben wir leichtfertig zwei Punkte verschenkt", sagt Trainer Andreas Habel. Im Heimspiel gegen Konnersreuth II sollen drei Punkte her, um den Anschluss nach vorne nicht ganz zu verlieren. Es fehlen aber Burger, Albert, Schaffer und Urban. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Mönche und Kiessling. "Das war die schlechteste Leistung in diesem Jahr", blickt der Konnersreuther Spielleiter Florian Neumann auf das 2:1 gegen den ATSV Tirschenreuth II zurück. "Gegen den Favoriten aus Arzberg-Röthenbach müssen wir wieder eine kompakte Mannschaftsleistung an den Tag legen." Die personelle Lage sieht aufgrund der verletzten Spieler aber nicht gut aus.