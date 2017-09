Sport Tirschenreuth

17.09.2017

6

0 17.09.2017

Der TSV Neualbenreuth hat die erste Niederlage vor einer Woche in Friedenfels gut weggesteckt. Der Spitzenreiter gewann das Gipfeltreffen der Kreisklasse Ost und baute den Vorsprung auf vier Zähler aus.

Das Top-Spiel des elften Spieltags wurde am Sonntag an der Grenze ausgetragen. Der TSV Neualbenreuth (1./28 Punkte) bezwang den schärfsten Verfolger SG Marktredwitz (2./24) mit 4:2. Den höchsten Tagessieg feierte der ASV Waldsassen (3./22), der den TSV Konnersreuth II (14./10) mit 11:1 abfertigte. Nur ein Tor fiel dagegen im Derby zwischen der DJK Falkenberg (12./12) und dem TSV Friedenfels (11./13): Die Gastgeber gewannen zur "Kirwa" mit 1:0.DJK Falkenberg 1:0 (1:0) TSV FriedenfelsTor: 1:0 (18.) Thomas Bitterer - SR: Mario Bächer (Fuchsmühl) - Zuschauer: 150Die "Kirwa-Punkte" bleiben in Falkenberg! Friedenfels präsentierte sich aber wie erwartet als unangenehmer Gegner. Die Zuschauer sahen ein aggressiv geführtes, aber nie unfaires Derby. Die DJK ging durch Bitterer früh in Führung. Den weiteren Spielverlauf prägten meist Zweikämpfe im Mittelfeld, Großchancen blieben zunächst aus. Lediglich Bitterer, der alleine auf dem Weg Richtung Tor war, hätte vor der Pause noch erhöhen können. Gästetorwart Schultes fischte ihm jedoch den Ball vom Fuß. In der zweiten Halbzeit war die DJK klar spielbestimmend, verpasste es aber, für die Entscheidung zu sorgen. Friedenfels beschränkte sich auf Konterfußball und hatte kaum gefährliche Aktionen. Außer einem Fernschuss, den Torwart Planner über die Latte lenkte. Insgesamt war der dritte Heimsieg der Falkenberger in Folge hochverdient.TSV Neualbenreuth 4:2 (1:1) SG MarktredwitzTore: keine Angaben - SR: Daniel SchwartlingEs entwickelte sich das erwartete Spitzenspiel mit viel Tempo und packenden Zweikämpfen. In der 25. Minuten hätten die Gäste in Führung gehen können. Kurz darauf war es dann soweit: Nach einem Abpraller musste der SG-Akteur nur noch einschieben. Frank hatte das 1:1 auf dem Fuß, doch Keeper Göhlert reagierte stark. Kurz darauf setzte Frank Kübelböck in Szene und dieser machte kurz vor der Halbzeit das 1:1. Nach der Pause gingen die Gäste nach einem Distanzschuss erneut in Führung. Neualbenreuth kam nun immer besser ins Spiel und wurde belohnt. Bei einem guten Konter legte der schnelle Ady den Ball am Torwart vorbei und schoss ein. Fiala stellte den Endstand her. Der Sieg für den TSV geht aufgrund der kämpferischen Leistung in Ordnung.TSV Bärnau 5:3 (3:1) FC Tirschenreuth IITore: 1:0 (21.) Josef Schwamberger, 1:1 (39.) Thomas Weiß, 2:1 (44.) Lukas Marek, 3:1 (45.) Vaclav Sestak, 3:2 (55.) Bastian Scharnagl, 4:2 (60.) Martin Orsel, 4:3 (61.) Thomas Weiß, 5:3 (90.) Vaclav Sestak - SR: Josef Ram (DJK Irchenrieth) - Zuschauer: 50(dau) Josef Schwamberger erzielte in der 21. Minute mit einem Distanzschuss das 1:0 für Bärnau. Danach scheiterte Martin Orsel freistehend am guten Gästetorwart Rößler. Aus dem Nichts fiel der Ausgleich durch Thomas Weiß. Mit einem Doppelschlag durch Lukas Marek und Vaclav Sestak ging die Heimelf mit einer 3:1- Führung in die Halbzeit. Die Gäste gaben aber nicht auf und kamen zwei Mal (2:3 und 3:4) zum Anschlusstreffer durch Bastian Scharnagl und Thomas Weiß. Dazwischen erzielte Martin Orsel das 4:2 für Bärnau. Die Gäste drängten in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich, scheiterten allerdings immer wieder am Bärnauer Torwart Tomas Buric. Nach einem schön herausgespielten Konter erlöste Vaclav Sestak die Heimelf mit dem 5:3 (90.).ASV Waldsassen 11:1 (4:0) TSV Konnersreuth IITore: 1:0 (5.) Daniel Bindl, 2:0 (30.) Tomas Lacina, 3:0 (35.) Lucas Ernstberger, 4:0 (42.) Tomas Lacina, 4:1 (48.) Christopher Rüth, 5:1 (49.) Lucas Ernstberger, 6:1 (56.) Christian Blay, 7:1 (61.), 8:1 (72.) und 9:1 (79.) Nico Stark, 10:1 (88.) Maximilian Menzl, 11:1 (91.) Nico Stark - SR: Siegfried Scharnagl (Mähring) - Zuschauer: 80(sly) Von Anfang an dominierte der ASV. Der Führungstreffer fiel bereits in der fünften Minute nach einem scharf getretenen Freistoß, wobei Daniel Bindl den Ball unhaltbar für den Torwart abfälschte. Im weiteren Verlauf gefiel die Heimelf durch sicheres und schnelles Kombinationsspiel. Nur der hohen Laufbereitschaft der Gäste war es zu verdanken, dass das Spiel nicht schon vorzeitig entschieden wurde. Gegen Ende des ersten Durchgangs ließen die Kräfte der Konnersreuther jedoch nach, so dass der ASV noch vor der Halbzeit drei Treffer erzielte. Nach einer Unachtsamkeit zu Beginn des zweiten Durchgangs gelang den Gästen der Ehrentreffer. Danach beherrschte die Heimelf das Spiel. Als der TSV mit den Kräften am Ende war, fielen die weiteren Treffer fast im Minutentakt.