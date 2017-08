Sport Tirschenreuth







In der Kreisklasse Ost werden bereits am Freitag zwei Spiele ausgetragen. Dabei sind zwei Teams aus der Spitzengruppe gefordert.

Nachgeholt wird die Partie zwischen der SG Fuchsmühl (4./6 Punkte) und dem TSV Konnersreuth II (12./1). Der TSV Neualbenreuth (3./7) eröffnet gegen die Sportfreunde Kondrau II (9./4) den vierten Spieltag.SG Fuchsmühl Fr. 18.30 TSV Konnersreuth II"Gegen eine Zweite zu spielen, ist immer unangenehm", sagt SG-Trainer Wolfgang Eiglmeier. "Man weiß nie, in welcher Besetzung sie antritt." Dennoch fordert er auf eigenem Gelände einen Dreier, um den tollen Saisonauftakt mit zwei Siegen fortzusetzen. "Wenn wir an die Leistung in Griesbach anknüpfen, ist alles möglich." Bis auf Höfer steht der komplette Kader zur Verfügung. Eine schwierige Begegnung erwartet TSV-Spielleiter Florian Neumann. Aus einer kompakten Abwehr heraus will er mit Kontern wenigstens einen Zähler mitnehmen. Nicht zu beneiden ist Trainer Michael Braun, muss er doch auf Altherrenspieler zurückgreifen.TSV Neualbenreuth Fr. 18.30 SF Kondrau IIAuf ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mannschaftskollegen freut sich TSV-Coach Jürgen Schmidkonz. Aber für 90 Minuten ruht die Freundschaft. Mit der bisherigen Ausbeute zeigt sich TSV-Spielleiter Martin Maier zufrieden. Gegen die Sportfreunde jedoch gibt es personelle Probleme, denn es fehlen mit Frederic Seitz, Thomas Küblbeck und Radek Fiala drei Leistungsträger. Nach dem überraschend hohen 5:2-Sieg über Pechbrunn reisen die Sportfreunde zuversichtlich an die Grenze. Natürlich versuchen sie, ihrem ehemaligen Trainer eins auszuwischen. Dazu wird es laut SF-Spielleiter Philipp Hopfner wichtig sein, die starke Offensive des Gastgebers in den Griff zu bekommen. Der Kader hängt von der "Ersten" ab.