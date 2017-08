Sport Tirschenreuth

13.08.2017

In der Kreisklasse Ost ist am fünften Spieltag aus dem punktgleichen Führungsquartett ein Duo geworden. Während der ASV Waldsassen (1./13) und der TSV Neualbenreuth (2./13) am Sonntag klare Siege feierten, hatte die SG Fuchsmühl (3./11) schon am Freitag mit dem 1:1 beim FC Tirschenreuth II (7./7) zwei Zähler eingebüßt. Die für Samstag angesetzte Partie der SG Marktredwitz (4./10) bei der SG FSV Tirschenreuth/Großkonreuth (13./1) wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Der ASV Waldsassen fertigte im Spitzenspiel den SV Pechbrunn (6./9) mit 5:0 ab, die Neualbenreuther setzten sich beim SV Leutendorf (14./1) mit 5:1 durch. Den Anschluss nach oben hat der SV Griesbach (5./9) hergestellt. Nach dem 5:2 am Freitag im Nachholspiel in Leutendorf, gewann die Waller-Truppe am Sonntag auch gegen den ATSV Tirschenreuth II (16./0) mit 3:1. Neben dem Schlusslicht ist auch die DJK Falkenberg (15./0) nach dem 2:5 bei den SF Kondrau II (8./7) weiter ohne Punkt.ASV Waldsassen 5:0 (3:0) SV PechbrunnTore: 1:0 (1.) Tomas Lacina, 2:0 (12.) Christian Blei, 3:0 (24.) Tomas Lacina, 4:0 (71.) Nico Stark, 5:0 (88.) Tomas Lacina - SR: Sami Sazak (Münchberg) - Zuschauer: 60(sly) Die unterhaltsame Begegnung war bereits im ersten Durchgang entschieden. Während der ASV durch hervorragendes Kombinationsspiel gefiel, konnten sich die Gäste so gut wie keine Chance erarbeiten. Schon in der ersten Minute erzielte Thomas Lacina nach guter Vorarbeit von Alexander Siller das 1:0. Die weiteren Treffer von Christian Blei und wiederum Tomas Lacina waren die Folge der drückenden Überlegenheit der Heimelf. Im zweiten Durchgang ließ es der ASV langsamer angehen. In weiten Teilen glich die Partie einem Trainingsspiel. Trotzdem reichte es aus, um die Führung auszubauen. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe hochverdienter Erfolg des ASV.SV Griesbach 3:1 (3:0) ATSV Tirschenreuth IITore: 1:0 (2.) Matthias Schmelzer, 2:0 (16.) Andreas Zant, 3:0 (31.) Marek Zeman, 3:1 (54.) Dominik Schnabl - SR: Hugo Kraus (SV Pechbrunn) - Zuschauer: 60(eng) Griesbach legte mächtig los und stürzte die ATSV-Abwehr von einer Verlegenheit in die andere. Die Führung durch einen Kopfball von Schmelzer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem sehenswerten Spielzug mit Christoph Hecht erhöhte Andreas Zant auf 2:0. Die Gäste kamen nur gelegentlich nach vorne und stellten die heimische Abwehr um Torwart Kotal vor wenig Probleme. Nach dem 3:0 durch Zeman schien die Vorentscheidung gefallen zu sein. Nach der Pause kam aber der ATSV besser ins Spiel. Die Gäste erzielten nach einem gekonnten Zuspiel von Tobias Püttner durch Dominik Schnabl das verdiente Anschlusstor, zu mehr reichte es aber trotz aller Bemühungen nicht. Griesbach versiebte in der Schlussphase einige Möglichkeiten leichtsinnig.SF Kondrau II 5:2 (1:0) DJK FalkenbergTore: 1:0 (14.) Manuel Enders, 2:0 (50.) Johannes Brunner, 2:1 (58./Elfmeter) Ludwig Feistl, 3:1 (72.) Kevin Schoof, 3:2 (74.) Ludwig Feistl, 4:2 (84.) Manuel Enders, 5:2 (91.) Christopher Ernstberger - SR: Peter Kempf (Regnitzlosau) - Zuschauer: 75 - Gelb-Rot: (63.) Julian Heinz (SFK), (91.) Thomas Bitterer (DJK)(pho) Die Kondrauer Reserve spielte von Beginn an sehr kompakt und diszipliniert, wie es Manuel Enders gefordert hatte. Nach einer Viertelstunde köpfte der SF-Spielertrainer nach einem Eckball seine Mannschaft in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Kondrauer Reserve durch Brunner auf 2:0. Durch einen Elfmeter brachte Feistl die Gäste wieder heran. Heinz musste kurz danach wegen wiederholtem Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. Kondrau musste nun in Unterzahl gegen eine starke Falkenberger Mannschaft dagegenhalten. In der 72. Minute stellte die Heimelf durch Schoof wieder den Zwei-Tore-Vorsprung her. Kurz darauf traf erneut Feistl zum Anschlusstor. In der letzten Viertelstunde spielten fast nur die Gäste, doch die Kondrauer nutzen zwei Konter zum 5:2-Endstand.