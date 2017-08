Sport Tirschenreuth

11.08.2017

0 11.08.2017

Mit der Partie Sportfreunde Kondrau gegen FC Lorenzreuth wurde am Freitagabend (siehe Bericht oben) der fünfte Spieltag der Kreisliga Süd eröffnet. Die sieben weiteren Partien werden am Sonntag ausgetragen.

Neben dem VfB Arzberg (10 Punkte) und dem FC Rehau (7/ein Spiel weniger) sind auch der SV Steinmühle (6) und Neuling SC Mähring (6) noch ohne Niederlage. Der Sportclub steht bei Mitaufsteiger Kickers Selb (9) vor einer hohen Hürde. Auch auf Steinmühle wartet bei der SpVgg Wiesau (5) eine harte Prüfung. Als klarer Favorit geht der SV Mitterteich II (7) ins Derby gegen Schlusslicht ATSV Tirschenreuth (1). Der TSV Waldershof (2/ein Spiel weniger) steht im Heimspiel gegen den TSV Konnersreuth (5) schon unter Zugzwang.SV Mitterteich II So. 15.00 ATSV TirschenreuthNach zwei Siegen in Folge bietet sich der Landesliga-Reserve die Gelegenheit, sich mit einem weiteren Dreier in der Spitzengruppe festzusetzen. Ohne den Gegner zu unterschätzen, sind die Mitterteicher gegen den noch sieglosen Neuling der haushohe Favorit. ATSV-Trainer Marco Zeus ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst. "Um in Mitterteich zu bestehen, ist in allen Mannschaftsteilen mehr Stabilität und Laufbereitschaft nötig." Unabhängig vom Aufgebot der Mitterteicher "Zweiten" seien aber die ersten drei Punkte Pflicht, um den Anschluss nicht zu verlieren. Torwart Rösner kehrt wieder ins Aufgebot zurück.ASV Wunsiedel So. 15.00 FC Rehau"Wir stehen gegen einen Aufstiegsfavoriten vor einer schweren Aufgabe", sagt Fabian Bartl, der Trainer des ASV Wunsiedel. Rehau sei für sein Team in diesem Jahr nicht der Maßstab, daher "sind die Rollen eindeutig verteilt". Bartl will aber den Schwung und das Selbstbewusstsein nach den ersten drei Punkten mitnehmen und sich mit seiner Mannschaft ordentlich verkaufen. Es fehlen nur die Langzeitverletzten. Der in der vergangenen Saison in der Relegation am FC Tirschenreuth gescheiterte FC Rehau ist heuer noch ungeschlagen. Daran soll sich auch nach dem Gastspiel in Wunsiedel nichts ändern.SpVgg Wiesau So. 15.00 SV SteinmühleSpielertrainer Christian Zettl befindet sich im Urlaub, für ihn übernimmt Benny Lauton die Verantwortung. "Gegen Steinmühle fehlen uns mittlerweile acht Stammkräfte. Gegen ein immer gut organisiertes und kämpferisch starkes Team wären wir aktuell mit einem Punkt zufrieden", schiebt Lauton den Gästen die Favoritenrolle zu. Mit einem Sieg und drei Unentschieden hat der SV Steinmühle einen guten Start hingelegt. Punkteteilungen helfen auf Dauer aber nicht weiter, wenn man sich oben festsetzen will.VFC Kirchenlamitz So. 15.00 FC MarktleuthenBeim VFC Kirchenlamitz ist die Euphorie nach dem 5:0-Auftaktsieg in Wunsiedel längst verfolgen. Nach drei Niederlagen in Folge sind die Oberfranken vor dem brisanten Derby auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Aufgabe wird dadurch erschwert, dass mit Torhüter Lauterbach, Weiß, Röll und Popp vier Spieler ausfallen. Nachbarrivale FC Marktleuthen ist mit jeweils zwei Siegen und Niederlagen im Soll. Lenz (Schulter ausgekugelt) und Thumser (Urlaub) werden im Derby fehlen.FC Schwarzenbach/S. So. 15.00 VfB ArzbergKellerkind kontra Spitzenteam - der Papierform nach sind die Rollen klar verteilt. Der FC Schwarzenbach/Saale hat erst einen Zähler, der VfB Arzberg bereits zehn auf dem Konto. VfB-Trainer Milan Horvat will den Gegner jedoch nicht an den bisherigen Ergebnissen messen. Er fordert von seinen Spielern höchste Konzentration. Bis auf Urlauber Sivriler steht der komplette Kader zur Verfügung.Kickers Selb So. 16.00 SC MähringAngefressen war Kickers-Trainer Jakob Schleicher nach dem 0:2 beim FC Rehau. "Wir waren läuferisch zu schwach, vor allem das Mittelfeld hat viel zu wenig gebracht", schimpfte Schleicher nach der ersten Niederlage in dieser Saison und kündigte für das Duell gegen den Mitaufsteiger personelle Konsequenzen an. Außerdem setzt er auf den seit Donnerstag spielberechtigten Neuzugang Karatas. Die Mähringer sind nach vier Partien (ein Sieg, drei Unentschieden) noch ungeschlagen. Um diese Serie fortzusetzen, muss die Mannschaft von Trainer Pavel Plecity in Oberfranken mit Sicherheit eine Top-Leistung abliefern.TSV Waldershof So. 16.00 TSV KonnersreuthMit einer disziplinierten Defensivleistung erkämpfte sich der TSV Waldershof zuletzt ein 0:0 in Steinmühle. "Man merkt, dass sich meine Mannschaft von Spiel zu Spiel steigert", freut sich Trainer Markus König. Gegen Konnersreuth will er den ersten Dreier in dieser Saison einfahren. Dazu beitragen soll auch Rückkehrer Schindler. Nach dem verdienten 5:0 gegen den ATSV Tirschenreuth hofft Gästespielleiter Florian Neumann, dass dieser Sieg Rückenwind gibt. "In Waldershof erwartet uns ein schwieriges Spiel. Jedoch bin ich überzeugt, dass wir den Schwung mitnehmen und auswärts punkten. Die personelle Lage bleibt angespannt, da wir inzwischen auf 15 verletzte Spieler verzichten müssen."