06.08.2017

Am vierten Spieltag der Kreisliga Süd hat es Kickers Selb erwischt: Der Neuling kassierte beim FC Rehau die erste Niederlage. Neuer Spitzenreiter ist der VfB Arzberg.

Durch den 4:2- Erfolg beim FC Marktleuthen (8./6 Punkte) löste der VfB Arzberg (1./10) Kickers Selb (2./9) an der Spitze der Kreisliga Süd ab. Der zuvor drei Mal siegreiche Aufsteiger verlor beim FC Rehau (3./7/ein Spiel weniger) mit 0:2. Sieben Zähler haben nach Auswärtssiegen auch die Sportfreunde Kondrau als Vierter und der Fünfte SV Mitterteich II auf dem Konto.Wie Arzberg und Rehau sind auch der SV Steinmühle (6./6) und Aufsteiger SC Mähring (7./6) noch ohne Niederlage. Allerdings spielten beide Teams schon zum dritten Mal unentschieden. Ein Befreiungsschlag gelang dem TSV Konnersreuth (9./5): Gegen Schlusslicht ATSV Tirschenreuth (16./1) gelang mit 5:0 der erste Sieg in dieser Saison.TSV Konnersreuth 5:0 (1:0) ATSV TirschenreuthTore: 1:0 (26./Foulelfmeter) Jan Frederik Spörrer, 2:0 (65.) Oliver Schicker, 3:0 (82.) Christoph Pirner, 4:0 (86.) Lars Saller, 5:0 (90./Foulelfmeter) Jan Frederik Spörrer - SR: Reinhold Schramm (Bayreuth) - Zuschauer: 100Die Heimelf dominierte von Beginn an, kam aber zunächst nicht zu Torchancen. Nach gut 25 Minuten setzte sich Baumgärtner auf Außen durch und legte den Ball auf Schicker ab, der nur durch ein Foul gebremst werden konnte. Den Elfmeter verwandelte Spörrer sicher zum 1:0- Pausenstand. Nach der Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne jedoch zwingend vors Tor zu kommen. Nach einer Balleroberung von Protschky erhöhte Torjäger Schicker nach einem schönen Konter auf 2:0. Wenig später scheiterte Protschky mit einem Schuss am Querbalken. Die Heimelf kam danach besser ins Spiel und erhöhte nach einer Standardsituation durch Pirner auf 3:0. Saller und Spörrer stellten den verdienten 5:0-Endstand her.SV Steinmühle 0:0 TSV WaldershofSR: Andreas Wagner (Selb) - Zuschauer: 150(faf) Beide Mannschaften versuchten, ihr Spiel aus einer sicheren Abwehr heraus zu bestreiten. So spielte sich das Geschehen in der ersten Halbzeit überwiegend im Mittelfeld ab, ohne nennenswerte Torchance auf beiden Seiten. Nach der Pause wurden beide Teams offensiver, wobei sich bei der Heimelf die Leichtsinnsfehler im Passspiel häuften. Die Gäste waren in dieser Phase des Spiels ballsicherer, ohne jedoch zwingend vor das heimische Gehäuse zu kommen. In der 68. Minute erzielte Andreas Reichl nach einer schönen Flanke per Dropkick-Direktabnahme ein Tor der Marke "Tor des Monats", allerdings wurde der Treffer wegen angeblicher Abseitsstellung nicht anerkannt. In der Schlussphase kam es zum offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften hätten den Siegtreffer markieren können, doch es blieb beim gerechten Remis.SC Mähring 1:1 (0:0) SpVgg WiesauTore: 1:0 (63.) Lukas Kliment, 1:1 (64.) Marcel Rahn - SRin: Ulrike Schraml (Luhe-Wildenau) - Zuschauer: 100 - Besonderes Vorkommnis: (43.) Andreas Beer (SC) verschießt ElfmeterEs entwickelte sich von Anfang an eine flotte Kreisliga-Begegnung. Wiesau hatte spielerisch Vorteile, die Heimelf setzte auf ihre Konterstärke. Kurz vor der Halbzeit zeigte die Unparteiische auf den Elfmeterpunkt, doch Andreas Beer brachte den Ball nicht im Tor unter. Kurz zuvor entschärfte der Gästekeeper hervorragend einen Schuss von Wimmer. In der zweite Hälfte kam zum Tempo Zweikampfhärte dazu, beide Teams schenkten sich nichts. In der 63. Minute nutzte Kliment einen Fehler der SpVgg-Hintermannschaft und verwandelte eiskalt. Der Jubel der Heimelf währte aber nur kurz, dann stand es schon 1:1, als Rahn einnetzte. Die Gangart wurde härter und die Fouls häuften sich. Die sehr gut leitende Schiedsrichterin hatte die Partie jedoch zu jeder Zeit im Griff. Am Ende blieb es beim gerechten Remis.VFC Kirchenlamitz 1:3 (1:1) SV Mitterteich IITore: 0:1 (12.) Matthias Voith, 1:1 (20.) Ertunc Denizeri, 1:2 (66.) David Heinz, 1:3 (77.) Matthias Voith - SR: Tim Siegler (Hof) - Zuschauer: 80Die dritte vermeidbare Niederlage in Folge für die Jungs von Interims-Trainer Viktor Triller. Die lauf- und spielstarken Gäste gingen nach zwölf Minuten durch einen strammen Schuss von Matthias Voith in Führung. Die Antwort der Heimelf ließ aber nicht lange auf sich warten. Ertunc Denizeri schloss einen tollen Spielzug gekonnt ab. In der Folge war der SVM weiter spielbestimmend, die beste Chance vor der Pause hatte jedoch der VFC: Denizeri traf mit seinem Freistoß die Latte. Der zweite Durchgang war ein Spiegelbild der vergangenen Woche. Der VFC vergab beste Chancen zur Führung. Wie man es besser macht, zeigten die Gäste. Ein Schuss von David Heinz und ein schnörkellos vorgetragener Konter, abgeschlossen durch Voith, brachten die Oberpfälzer auf die Siegerstraße. Insgesamt war es kein unverdienter Sieg der Landesliga-Reserve.FC Schwarzenbach/S. 0:2 (0:1) SF KondrauTore: 0:1 (20.) Stefan Bauer, 0:2 (55.) Andreas Ott - SR: Christian Deuber (SpVgg Isling) - Zuschauer: 114In einer durchschnittlichen Partie kamen die Gäste gegen eine Schwarzenbacher Rumpftruppe zu einem verdienten Sieg. Die Gastgeber, die auf elf Akteure verzichten mussten, konnten den Gegner zu keiner Phase ernsthaft gefährden. Kondrau vergab mehrere gute Chancen, ehe Stefan Bauer die verdiente Führung gelang. Dem stand in der ersten Hälfte nur eine Chance des FC durch Schijabiew gegenüber. Auch in der zweiten Halbzeit lag das Chancenplus bei den Gästen, die aber nur noch einmal durch Andreas Ott zum Erfolg kamen. Torwart Becher (FCS) sowie fehlende Genauigkeit der SF-Angreifer verhinderten weitere Treffer.