Sport Tirschenreuth

30.07.2017

12

0 30.07.201712

Drei Spiele, drei Siege - Aufsteiger Kickers Selb trumpft in der Kreisliga Süd groß auf. Fünf Mannschaften sind noch ungeschlagen, darunter der SV Steinmühle und mit dem SC Mähring überraschend ein weiterer Neuling.

Kickers Selb (1./9 Punkte) schickt sich an, den Durchmarsch in die Bezirksliga zu schaffen. Am Sonntag besiegte die Schleicher-Truppe den FC Lorenzreuth (10./4) mit 4:1. Die schärfsten Verfolger sind mit dem VfB Arzberg (2./7) und dem FC Marktleuthen (3./6) zwei weitere Clubs aus Oberfranken.Das beste Team aus der Oberpfalz ist der SV Steinmühle (4./5), der nach zwei Unentschieden mit dem klaren 5:2 bei Aufsteiger ATSV Tirschenreuth (14./1) den ersten Sieg feierte. Auch dem SC Mähring (5./5) gelang nach zwei Remis mit dem 2:0 beim TSV Waldershof (13./1) der erste Dreier. Neben dem ATSV und Waldershof ist auch der ambitionierte TSV Konnersreuth (12./2) noch ohne Sieg. Am Sonntag gab es im Derby beim SV Mitterteich II (9./4) ein 1:2.TSV Waldershof 0:2 (0:2) SC MähringTore: 0:1 (9.) Lukas Kliment, 0:2 (18.) Roman Wimmer - SR: Moritz Schieder (TSV Neunkirchen) - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (46.) Josef Chrenak (Mähring)(uwb) Bereits in der Anfangsphase gestattete der TSV des Gästen durch zwei Abwehrfehler eine 2:0-Führung. Danach zog sich Mähring in die Defensive zurück, konnte sich aber bei einigen Kontern weitere Torchancen erarbeiten. Waldershof schaffte es, sich während des gesamten Spiels keine einzige zwingende Tormöglichkeit zu erspielen. In den nächsten Spielen ist eine Leistungssteigerung nötig, wenn man den Anschluss in der Tabelle nicht verlieren will.SF Kondrau 1:2 (0:1) FC MarktleuthenTore: 0:1 (37./Foulelfmeter) Jan Eric Fleissner, 1:1 (56.) Fabian Lippert, 2:1 (63.) Rayene Amri - SR: Ali Khalife (Hof) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (92.) Andreas Ott (SFK)(pho) In einer sehr intensiv geführten Partie hatten die Hausherren mehr vom Spiel. Sie spielten sich immer wieder gute Offensivaktionen heraus, jedoch fehlte vor dem Tor die nötige Zielstrebigkeit. In der 37. Minute verwandelte Fleissner einen fragwürdigen Elfmeter zum 1:0 für die Gäste. Kondrau zeigte sich unbeeindruckt vom Rückstand und machte weiter Druck. Nach der Pause traf Lippert nach einer Ecke per Kopf zum 1:1. Die Freude währte aber nicht lange, denn nach einem kapitalen Fehler in der Kondrauer Hintermannschaft lief Amri alleine auf Torwart Roßkopf zu und brachte die Gäste erneut in Führung. Die Sportfreunde gaben nicht auf, doch in der hektischen Schlussphase kam kein rechter Spielfluss mehr zustande. In der Nachspielzeit musste der aufgebrachte Andreas Ott mit Gelb-Rot vom Platz. Die Tätlichkeit des Marktleutheners Höppler hatte der Unparteiische nicht bemerkt.SpVgg Wiesau 1:1 (1:1) FC RehauTore: 0:1 (41.) Mert Acikbas, 1:1 (44.) Lukas Grüner - SR: Huseyin Eren (Hof) - Zuschauer: 65(mvo) In dem spannenden Kreisliga-Spiel dauerte es 20 Minuten, bis die ersten nennenswerten Chancen zu verzeichnen waren. Aufstiegsaspirant Rehau scheiterte nach einer halben Stunde mit zwei großen Gelegenheiten am starken Wiesauer Torwart De Sousa. Danach hatte auch die Heimelf zwei gute Einschussmöglichkeiten durch Wölfel. Mit einem Konter wurde die heimische Hintermannschaft ausgehebelt und Acikbas brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten. Wiesau war nicht geschockt und glich mit dem Pausenpfiff durch den agilen Grüner nach starker Vorarbeit von Nickl und Forte aus. Nach der Pause wurde das Spiel noch intensiver. Die Heimelf drängte auf die Führung, die Forte (47.) alleine vor Torwart Karnitzschky auf dem Fuß hatte. Kurz vor dem Ende scheiterte erneut Forte am besten Gästeakteur, Torwart Karnitzschky und mit dem Schlusspfiff hob Nickl den Ball über den Kasten. Die Heimelf versäumte es, sich für ihre couragierte Leistung mit einem Sieg zu belohnen.ATSV Tirschenreuth 2:5 (1:3) SV SteinmühleTore: 0:1 (12.) Andreas Reichl, 1:1 (28.) Patrick Buch, 1:2 (31.) Thomas Faltenbacher, 1:3 (42.) Andreas Reichl, 2:3 (57.) Konstantin Schiffl, 2:4 (86.) und 2:5 (89.) Matthias Tanner - SR: Jürgen Becher(Kirchenlamitz) - Zuschauer: 76(nls) Durch eine Unachtsamkeit in der ATSV-Abwehr fiel die Führung für die Gäste. Jetzt erhöhte die Heimelf den Druck und Patrick Buch gelang mit einer feinen Einzelaktion der Ausgleich. Doch der ATSV setzte nicht konsequent nach und Steinmühle nutzte zwei eklatante Abwehrfehler zur 3:1-Pausenführung. Nach der Halbzeit drückte die Heimelf auf den Anschlusstreffer. Es fehlten jedoch Durchschlagskraft und Cleverness, um die gut organisierten Gäste in Bedrängnis zu bringen. Das 2:3 war ein Sonntagsschuss von Schiffl, der Ball schlug im Dreieck ein. Mehr ging an diesem Tag nicht. Kurz vor Ende erhöhten die intelligenter spielenden Steinmühler noch auf 5:2.SV Mitterteich II 2:1 (1:1) TSV KonnersreuthTore: 1:0 (10.) Tobias Seitz, 1:1 (40./ Foulelfmeter) Jan Frederik Spörrer, 2:1 (68.) Felix Lippert - SR: Martin Reichardt (Plauen) - Zuschauer: 150Etwas glücklich setzte sich die Landesliga-Reserve im Derby gegen den TSV Konnersreuth durch. Zwar ging der SVM verdient durch Seitz mit 1:0 in Front, nachdem kurz zuvor Pirner aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Schultes im SV-Tor gescheitert war. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und kurz vor dem Wechsel gelang Spörrer durch einen berechtigten Foulelfmeter der Ausgleich. Zu Beginn der zweiten Hälfte dann die beste Phase des TSV, der drauf und dran war, das Spiel komplett zu drehen. Dann schlug Lippert mit einem Freistoß aus 30 Metern eiskalt zu, wobei das Leder unhaltbar flach neben dem Pfosten einschlug. In der Schlussphase drängte Konnersreuth noch einmal auf den Ausgleich, wobei sich immer wieder Kontermöglichkeiten ergaben, die aber leichtfertig vergeben wurden. Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf eher entsprochen.Kickers Selb 4:1 (1:1) FC LorenzreuthTore: 1:0 (19.) Waldemar Schneider, 1:1 (34./Foulelfmeter) Michael Schneider, 2:1 (52.) Lukas Sourek, 3:1 (72./Foulelfmeter) und 4:1 (82.) Petr Pleva - SR: Andreas Ebert (TSV Steinberg) - Zuschauer: 110(ssp) Die Platzherren übernahmen die Initiative, benötigten aber die Mithilfe des Gästetorwarts, um nach einigen vergebenen Möglichkeiten in Führung zu gehen. Lorenzreuth blieb durch Konter stets gefährlich und kam so zu einem berechtigten Elfmeter, der den Ausgleich brachte. Wenig später haderten die Kickers zwei Mal mit dem Schiedsrichter, nachdem er ein Foul außerhalb des Strafraums verlegte und ein Tor nach einem Pressschlag nicht anerkannte. In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs schlug der vom Torwart zum Mittelstürmer umfunktionierte Joker Lukas Sourek in Ping-Pong-Manier zu. Mitte der zweiten Halbzeit vergaben die Gäste eine "Hundertprozentige" und scheiterten an der Latte. Dann machte die Heimelf mit zwei Treffern den Deckel drauf.VfB Arzberg 3:1 (1:1) VFC KirchenlamitzTore: 1:0 (12.) Lukas Graf, 1:1 (28.) Florian Weiß, 2:1 (55./Foulelfmeter) Korbinian Lang, 3:1 (64.) Martin Brunner - SR: Maximilian Stöckl (Bad Steben) - Zuschauer: 125 - Gelb-Rot: (86.) Florian Weiß (VFC), (90.+3) Florian Graf (VfB)Zehn Minuten tat sich nichts, dann ging Arzberg nach dem ersten sehenswerten Angriff durch Lukas Graf in Führung. Kurz nach der Trinkpause kam Kirchenlamitz durch einen sauber ausgespielten Konter durch Florian Weiß zum Ausgleich. Nach der Pause begann Arzberg stark, hatte aber in der 50. Minute Glück, als ein VFC-Kicker allein vor dem Gehäuse an Schlussmann Scupin scheiterte. In der 55. Minute wurde Brunner im Strafraum zu Fall gebracht, den Elfmeter verwandelte Lang souverän. Neun Minuten später erhöhte Brunner im Stil eines eiskalten Torjägers auf 3:1 Aufgrund der kämpferischen Leistung war es ein verdienter Heimerfolg der Arzberger.ASV Wunsiedel 0:0 FC Schwarzenbach/S.SR: Christopher Schunk (Kulmbach) - Zuschauer: 120 - Rot: (33.) Michael Haas (Schwarzenbach)(zet) Der ASV blieb auch im dritten Spiel sieglos. In den ersten 20 Minuten spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Gegen Ende der ersten Halbzeit vergab Wunsiedel zwei gute Kopfballchancen. Nach der Pause wurden die Gäste stärker und Wunsiedel fand nicht zu seinem Spiel. Es gab nur Einzelaktionen, zudem war der ASV im Abschluss harmlos. In der Schlussphase hatten die Gäste eine gute Möglichkeit zum Siegtreffer.