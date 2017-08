Sport Tirschenreuth

Aufsteiger Kickers Selb scheint seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Ohne Punktverlust führen die Oberfranken nach drei Runden die Tabelle der Kreisliga Süd an. Erstmals ernsthafte Gefahr droht jedoch am Wochenende beim ebenfalls noch ungeschlagenen FC Rehau (6./4). Von den Vereinen aus dem Stiftland sind der SV Steinmühle (4./5) und Aufsteiger SC Mähring ebenfalls noch ohne Niederlage. Beide genießen gegen den TSV Waldershof (13./1) beziehungsweise gegen die SpVgg Wiesau (8./4) Heimrecht.

FC Marktleuthen Sa. 15.00 VfB ArzbergMit dem Saisonauftakt (zwei Siege, eine Niederlage) sind die Gastgeber zufrieden. Nun gilt es, die gute Ausgangsposition zu festigen. Dazu ist ein Dreier gegen unberechenbaren VfB Arzberg nötig. Trainer Eduardo Silva Gomez schiebt den Gästen die Favoritenrolle zu, stellt allerdings klar: "Wir werden uns auf keinen Fall kampflos ergeben." Mit den sechs Punkten am Doppelspieltag war VfB-Spielleiter Sven Riedl logischerweise einverstanden. Jetzt heißt es dranzubleiben. Aber die Hürde beim heimstarken FC Marktleuthen wird nur schwer zu nehmen sein. Graf und Göcking sind nicht dabei.VFC Kirchenlamitz Sa. 15.00 SV Mitterteich IINach dem rabenschwarzen Doppelspieltag mit zwei Niederlagen steht die Heimelf im ersten Heimspiel bereits unter Zugzwang. Die Mannschaft wird laut Spielleiter Viktor Triller für ihren Aufwand in der Offensive nicht belohnt und agiert in der Defensive zu naiv. "Aber Jammern hilft uns nicht weiter. Jetzt muss der Knoten platzen." Für Gästetrainer Ralf Müller offenbart sich die Liga als eine Art Wundertüte. "Hier kann jeder jeden schlagen." Nach dem Derbysieg über Konnersreuth reist er zuversichtlich zu einem unbequemen Gegner. Die Aussichten auf einen Erfolg stehen nicht schlecht, denn Müller kann seine Bestbesetzung aufbieten.SV Steinmühle So. 14.00 TSV WaldershofLogisch, dass SV-Trainer Thorsten Meier mit dem Saisonauftakt zufrieden ist. "Ungeschlagen nach drei Spielen ist keine Selbstverständlichkeit. Die Mannschaft hat sich das aber redlich verdient", zollt ihr Meier ein dickes Lob. Die Spiele gegen Waldershof waren für den SV-Coach schon immer umkämpft, torreich und knapp. "Wir wollen dem guten Start die Krone aufsetzen." Einige Spieler sind angeschlagen, deshalb entscheidet sich die Anfangsformation kurzfristig. Noch immer wurmt TSV-Coach Markus König die unnötige Niederlage gegen Mähring. "Wir hätten noch drei Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen." Um in Steinmühle nicht leer auszugehen, fordert er sein Team auf, Fehler in der Abwehr zu vermeiden und in der Offensive konsequenter zu Werke zu gehen. Julian Schindler ist angeschlagen, Jonas Trieflinger kehrt aus dem Urlaub zurück.FC Rehau So. 15.00 Kickers SelbFC-Vorsitzender Oliver Höll schiebt den Gästen die Favoritenrolle zu. Personell ist die Situation weiter angespannt, da einige Spieler verletzt sind oder sich im Urlaub befinden. Schmerzlich vermissen wird der FC die erfahrenen Graf und Arslantürk. "Wir versuchen ein gutes Spiel abzuliefern und nicht leer auszugehen." Drei Spiele, drei Siege - besser hätte die Saison für die Gäste nicht beginnen können. Rehau stuft Kickers-Trainer Jakob Schleicher als eine gestandene Truppe ein, die in den vergangenen Jahren stets vor dem Sprung in die Bezirksliga stand. Aus diesem Grund sieht Schleicher die Hausherren in der Favoritenrolle.FC Schwarzenbach/S. So. 15.00 SK KondrauDen Saisonstart haben sich die Hausherren sicher anders vorgestellt. Ein Remis und zwei Niederlagen werden den Ansprüchen von Trainer Horst Pankau nicht gerecht. Gegen die Sportfreunde steht der FC bereits unter Druck, wenn er den Anschluss nicht verlieren will. Allerdings steht dem Trainer nur eine Rumpfmannschaft zur Verfügung. "Jammern hilft jetzt auch nicht, da müssen wir durch." Mit je einem Sieg, Remis und Niederlage reisen die Sportfreunde an. Trotz der unglücklichen Einbuße gegen Marktleuthen war SF-Spielleiter Philipp Hopfner mit dem Auftritt über weite Strecken einverstanden. Skeptisch sieht er der anstehenden Partie entgegen, denn die Hausherren warten noch immer auf den ersten Saisonsieg. "Wir wollen mit unserer starken Offensive zum Erfolg kommen", sagt Hopfner. Dazu steht der komplette Kader zur Verfügung.FC Lorenzreuth So. 16.00 ASV WunsiedelEindringlich warnt FC-Spielleiter Tommy Skotnik davor, den ASV an der bisher schwachen Punktausbeute zu messen. "Gegen die Bezirksliga erfahrenen Gäste müssen wir mit hundertprozentiger Leidenschaft zu Werke gehen. Nur so gelingt uns der zweite Heimsieg." Letzte Saison spielte Wunsiedel lange um den Aufstieg mit, heuer klappt es dagegen gar nicht. Noch ohne Sieg geht es zum heimstarken Aufsteiger. Um dort erfolgreich zu sein, fordert Trainer Fabian Bartl seine Abwehr auf, stabiler zu agieren. Nicht entgangen ist ihm aber, dass auch die heimische Defensive Probleme hat. Fehlen wird Tim Enders.TSV Konnersreuth So. 16.00 ATSV TirschenreuthNoch immer warten beide Teams auf den ersten Saisonsieg, stehen also schon früh in der Saison unter Druck. Trotz größerer Spielanteile in Mitterteich und Steinmühle reichte es für die Hausherren nicht zum Dreier. Die kämpferische Einstellung jedoch lässt TSV-Spielleiter Florian Neumann hoffen, dass es endlich zum ersten Sieg reicht. Allerdings gestaltet sich die Personallage immer schwieriger. Heinrich, Neumann und Härtl fallen länger aus, Raupach ist privat verhindert. Nach der unnötigen Heimniederlage gegen Steinmühle erwartet ATSV-Coach Marco Zeus eine Trotzreaktion und eine deutliche Leistungssteigerung. Die Hausherren zählt er weiterhin zu den Meisterschaftsfavoriten, da sie in der Offensive starke Neuzugänge haben. "Auch wenn einige Stammkräfte fehlen, verschenken wir nichts."SC Mähring So. 16.00 SpVgg WiesauFünf Punkte aus drei Spielen - damit kann SC-Trainer Pavel Plecity natürlich gut leben. Damit die kleine Serie bestehen bleibt, muss die Mannschaft gerade auf ihrem kleinen Platz die Spielweise etwas ändern. Er fordert mehr Ballbesitz und eine Steigerung in spielerischer Hinsicht. Personell steht einem weiteren Erfolg nichts im Weg, da alle Akteure einsatzbereit sind. Kollege Christian Zettl fordert sein Team auf, an die gegen Rehau gezeigte Leistung anzuknüpfen, damit der erste Auswärtssieg gelingt. "In Mähring wartet nicht nur mein Freund aus gemeinsamen Zeiten, Stefan Schneider, sondern auch ein äußerst heimstarker Gegner. Es wird ein hartes Stück Arbeit." Wölfel, Nickl und Dutz fallen aus.