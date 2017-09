Sport Tirschenreuth

22.09.2017

Unbeirrt ziehen Kickers Selb (1./28 Punkte) und Verfolger VfB Arzberg (2./25) in der Kreisliga Süd ihre Kreise. Der Tabellenzweite ist als einziges Team noch immer ohne Niederlage.

Die Serie des VfB Arzberg sollte auch am zwölften Spieltag halten. Kaum zu glauben, dass sich der Zweitplatzierte bei Schlusslicht TSV Waldershof (16./6) eine Blöße gibt. Weiter an Boden haben die Stiftländer Vereine verloren. Erst auf Rang sechs folgt abgeschlagen der SV Mitterteich II (6./17), der vor Wochenfrist beim 1:6 die Überlegenheit des Tabellenführers zu spüren bekam. Nun geht die Reise zum FC Rehau (3./21), der dem Führungsduo unbedingt auf den Fersen bleiben will. Am anderen Ende der Tabelle steht das Kellerduell zwischen dem SC Mähring (15./7) und dem FC Lorenzreuth (13./10) im Blickpunkt.Kickers Selb Sa. 16.00 ASV Wunsiedel"Pokalspiele sind nicht mit Punktspielen zu vergleichen", warnt Kickers-Spielleiter Stefan Specht trotz des 7:1-Erfolges vor zehn Tagen in Wunsiedel. Die Hausherren sind komplett und wollen mit einer geschlossenen Leistung wie in Mitterteich den Gegner auf Distanz halten. "Da unser Spielsystem immer besser funktioniert", rechnet Specht fest mit einem Dreier. "Wir haben aus der Pokalniederlage unsere Lehren gezogen und ich hoffe, dass sie die Mannschaft auch umsetzt", sagt Gästespielertrainer Fabian Bartl. "Der Tabellenführer ist nicht unser Maßstab, aber wir versuchen uns wenigstens ordentlich zu präsentieren."SpVgg Wiesau Sa. 17.00 SF KondrauSchnell abhaken will SpVgg-Coach Christian Zettl die 1:2-Niederlage gegen Wunsiedel. "Wir müssen so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurück." Aber das wird schwer, denn Zettl beklagt weiterhin viele Ausfälle. Mit den Gästen erwartet Zettl einen spielstarken Gegner und deren Trainer Jakub Ryba, mit dem er in Mitterteich jahrelang zusammenspielte. Dank einer beeindruckenden Leistung haben die Sportfreunde ihren Negativtrend gestoppt. "Einsatz und Siegeswille waren gegen Waldershof unübersehbar", erklärte SF-Spielleiter Philipp Hopfner. "So müssen wir auch in Wiesau auftreten." Weig kehrt zurück, so dass die Sportfreunde in Bestbesetzung antreten. "Mit einem Dreier wären wir wieder auf einem guten Weg", sagt Hopfner.SC Mähring So. 14.00 FC LorenzreuthNach sechs Niederlagen und zwei Remis zog die Heimelf die Reißleine und trennte sich von Trainer Pavel Plecity. Das Urgestein Rudi Kraus soll wieder für Ruhe und Stabilität in der Mannschaft sorgen. "Erst einmal bis zum Saisonende bleibt Kraus unser Trainer", sagt Spielleiter Stefan Schneider. Und schon bekommt der neue Coach die erste große Bewährungsprobe. Das Kellerduell ist für beide Kontrahenten richtungsweisend. Für die Heimelf ist es ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Eine Niederlage kann sie der Sportclub auf keinen Fall erlauben. Nur gut, dass sich die Personallage etwas entspannt. Ähnlich sieht FC-Spielleiter Tommi Skotnik die Ausgangsposition. "Um gegen die kampfstarken Hausherren nicht leer auszugehen, muss die Mannschaft an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen."SV Steinmühle So. 14.00 FC Schwarzenbach/S."Leider wurden wir in Marktleuthen unter Wert geschlagen", blickt SV-Coach Thorsten Meier zurück. "Trotzdem ist die Stimmung in der Mannschaft weiterhin gut." Gegen die unbequemen Oberfranken will Meier von Beginn an auf Sieg spielen. Dabei gilt es, die gegnerischen Schaltstellen Wohn und Fröhlich aus dem Spiel zu nehmen. Wührl, Hecht und Haberkorn kehren wieder in den Kader zurück. Nach den letzten Erfolgen reisen die Gäste enorm selbstbewusst an. Eindringlich warnt FC-Trainer Horst Pankau sein Team jedoch vor dem Gegner. "Dieser ist immer für eine Überraschung gut." Da vier Stammkräfte verletzt ausfallen, wäre Pankau mit einer Punkteteilung einverstanden.FC Rehau So. 15.00 SV Mitterteich IIAuf einen glücklichen 2:1-Sieg in Lorenzreuth blickt FC-Vorsitzender Oliver Höll zurück. Nicht entgangen ist ihm, dass die Landesliga-Reserve immer wieder mit Höhen und Tiefen aufwartet, also ganz schwer einzuschätzen ist. "Wir setzen auf unsere Heimstärke und wollen dem Führungsduo auf den Fersen bleiben." Personell sieht es gut aus. Neidlos erkannte SV-Vorsitzender Roland Eckert die Überlegenheit des Tabellenführers an, der in dieser Form nicht zu stoppen sein dürfte. In Rehau wartet die nächste schwere Hürde auf die Stiftländer. Nachdem personell nach wie vor keine Besserung in Sicht ist und die "Erste" zeitgleich spielt, muss man wohl auf einige Routiniers zurückgreifen. Unter diesen Voraussetzungen käme ein Punkt schon einer Überraschung gleich.TSV Waldershof So. 15.00 VfB ArzbergNicht zu beneiden ist TSV-Trainer Markus König. Woche für Woche muss er mit einer anderen Formation auflaufen. "Wie soll sich da eine Mannschaft finden und einspielen?" Und nun gastiert der noch immer ungeschlagene Tabellenzweite, eine schier unlösbare Aufgabe. "Dort habe ich vor drei Jahren noch selber gespielt", erinnert sich König. "Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Das könnte unsere Chance sein. Kampflos geben wir die Zähler auf keinen Fall ab." Eindringlich warnt VfB-Spielleiter Sven Riedl sein Team, den Gegner nicht am Tabellenstand zu messen. Ferner werde Markus König gegen seinen Ex-Verein hochmotiviert zu Werke gehen. Nur schwer zu ersetzen sind Tobias Göcking und Florian Wunderlich.ATSV Tirschenreuth So. 15.00 VFC Kirchenlamitz"Beim VfB Arzberg lieferte mein Team eine starke Leistung ab, wurde aber dafür nicht belohnt", trauert ATSV-Trainer Marco Zeus der verpasste Chance nach. "Gelingt es uns, an diesen Auftritt anzuknüpfen, sind wir gegen die Gäste nicht chancenlos. Sie sind für mich ein unbeschriebenes Blatt, aber aufgrund der letzten Platzierungen hoch einzuschätzen." Da sich einige Akteure krank gemeldet haben, entscheidet sich die Anfangsformation kurzfristig. Gästecoach Bernd Lauterbach ist klug genug, die Hausherren nicht am Tabellenstand zu messen. "Das wird mit Sicherheit kein Spaziergang." Aus einer kompakten Abwehr heraus und mit schnellen Kontern will er auch diese Hürde siegreich meistern.TSV Konnersreuth So. 15.00 FC MarktleuthenNicht erklären kann sich TSV-Spielleiter Florian Neumann die Leistung in Kirchenlamitz, nachdem sein Team gegen Arzberg und Kondrau gute Auftritte hingelegt hatte. "Wir spielen zur Zeit einfach zu unkonstant." Mit den Oberfranken erwartet er eine spielstarke Truppe. Um nicht noch mehr an Boden zu verlieren, fordert Neumann einen Heimsieg. Der Einsatz von Härtl ist gefährdet. In vier Spielen zehn Punkte geholt und nur ein Gegentor kassiert, lautet die Bilanz der Gäste. Logisch, dass sich FC-Coach Eduardo Silva auch diesmal etwas ausrechnet, zumal er nur auf Thumser verzichten muss.