Sport Tirschenreuth

17.09.2017

17.09.2017

Der elfte Spieltag der Kreisliga Süd war kein guter Tag für die Mannschaften aus dem Landkreis Tirschenreuth. Sechs Teams zogen gegen Klubs aus Oberfranken teilweise deutlich der Kürzeren. Den einzigen Sieg landeten die Sportfreunde Kondrau (11./13 Punkte) mit 5:1 gegen Schlusslicht TSV Waldershof (16./6).

Die obere Tabellenregion ist klar in oberfränkischer Hand. Spitzenreiter Kickers Selb (1./28) gab sich beim SV Mitterteich II (6./17) - das am Besten platzierte Team aus der Oberpfalz - keine Blöße und schoss die Landesliga-Reserve mit 6:1 ab. Mehr Mühe hatte der alleine noch ungeschlagene VfB Arzberg (2./25) beim 4:3 gegen den ATSV Tirschenreuth (14./7). Dahinter folgen der FC Rehau (3./21) nach dem 2:1 beim FC Lorenzreuth (13./10), der ASV Wunsiedel (4./18), ebenfalls 2:1-Sieger bei der SpVgg Wiesau (10./15) und der FC Marktleuthen (5./17), der den SV Steinmühle (7./16) mit 3:0 bezwang. Der TSV Konnersreuth (9./15) unterlag beim VFC Kirchenlamitz (8./16) mit 1:2 und der SC Mähring (15./7) hatte beim 0:4 beim FC Schwarzenbach/Saale (12./13) keine Chance.SV Mitterteich II 1:6 (1:3) Kickers SelbTore: 0:1 (9.) Alexander Terehof, 0:2 (25.) Frantisek Kura, 0:3 (27.) Petr Pleva, 1:3 (34.) Jan Bauer, 1:4 (62.) und 1:5 (69.) Petr Pleva, 1:6 (87.) Jan Kempe - SR: Thorsten Fischer (Hof) - Zuschauer: 110Der Spitzenreiter ließ von Beginn an keinen Zweifel am späteren Sieger aufkommen. Mit schnellem und direktem Spiel stürzten die Kickers die Gastgeber von einer Verlegenheit in die andere und führten nach knapp einer halben Stunde völlig verdient mit 3:0. Nach dem Anschlusstreffer von Bauer gab es kurzfristig so etwas wie ein Aufbäumen der Landesliga-Reserve. Doch spätestens mit dem 4:1 durch den überragenden Pleva, der neben Schneider aus einer Klasseelf herausragte, war die Messe gelesen. Der Rest war eine Lehrstunde für die Stiftländer, die zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf den Gegner bekamen und auch in dieser Höhe verdient unter die Räder kamen.SpVgg Wiesau 1:2 (1:0) ASV WunsiedelTore: 1:0 (39.) Elias Bader, 1:1 (60./Foulelfmeter) Martin Rödel, 1:2 (67.) Robert Radler - SR: Jan Gäbelein (Mainleus) - Zuschauer: 70(mvo) Wiederum stark ersatzgeschwächt trat die SpVgg zu diesem richtungsweisenden Heimspiel an. Gegen einen keineswegs starken Gegner verloren die Wiesauer am Schluss aufgrund einer indiskutablen zweiten Hälfte drei Punkte. In der 39. Minute ging Wiesau nach einer Ecke und einem Torwartfehler durch Elias Bader verdient in Führung. Mit dem Pausenpfiff klärte zunächst die Heimelf für den geschlagenen Torwart De Sousa auf der Linie und hätte fast im Gegenzug durch Nickl, der nur die Latte traf, auf 2:0 erhöhen können. Unerklärlich ist, warum die Heimelf mit Beginn der zweiten Halbzeit komplett den Faden verlor. Mit einem etwas fragwürdigen Elfmeter glichen die Gäste durch Rödel aus und kamen dann durch Radler zum Siegtreffer. Ein Aufbäumen gegen die drohende Niederlage war danach von der SpVgg nicht erkennbar.SF Kondrau 5:1 (2:0) TSV WaldershofTore: 1:0 (13.) Stefan Bauer, 2:0 (32.) Christian Ott, 3:0 (50.) Stefan Bauer, 3:1 (76.) Julian Schindler, 4:1 (79.) Johannes Brunner, 5:1 (84.) Andreas Ott - SR: Timmy Joe Schlesinger (SV Altenstadt/Voh.) - Zuschauer: 100(pho) Nach den schlechten Ergebnissen zuletzt forderte Jakub Ryba von seiner Mannschaft ein Kampfspiel gegen den Tabellenletzten. Schon in der Anfangsphase ließen die Kondrauer den Gästen keine Chance, ins Spiel zu kommen, da sie die Zweikämpfe aggressiver führten. In der 13. Minute brachte Stefan Bauer seine Mannschaft in Führung, die Christian Ott nach einer guten halben Stunde mit einem sehenswerten Tor ausbaute. Kurz nach der Pause verhinderte SF-Torwart Hopfner mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer. Im folgenden Angriff machte Stefan Bauer nach einer tollen Flanke von Sölch seinen Doppelpack perfekt. Nach einer Ecke köpfte Schindler zum einzigen Gästetor ein. Davon ließen sich die Sportfreunde aber nicht beeindrucken und legten in der Schlussphase noch zwei Tore nach.VfB Arzberg 4:3 (2:2) ATSV TirschenreuthTore: 1:0 (7.) und 2:0 (14.) Martin Brunner, 2:1 (27.) Phillip Kraus, 2:2 (32.) Pavel Hromir, 3:2 (60.) Sebastian Forte, 3:3 (73.) Jan Kucera, 4:3 (90.+2) Korbinian Lang - SR: Martin Reichardt (FC Trogen) - Zuschauer: 130(rwa) Die Arzberger gingen durch einen Doppelschlag von Martin Brunner mit 2:0 in Führung. Nach 25 Minuten wendete sich das Blatt und die Gäste nutzten unnötige Fehler zum Ausgleich. Nach der Pause ging Arzberg nach einem abgefälschten Freistoß durch Forte erneut in Führung, doch Kucera gelang wieder nach einem individuellen Fehler der Heimelf das 3:3. In den letzten zehn Minuten spielten die Arzberger dann den Fußball, den man von den Spielern von Trainer Milan Horvat gewohnt ist. Sie schnürten die Tirschenreuther in ihrem Strafraum ein und erspielten sich Chance um Chance. In der 92. Minute erzielte Lang den Siegtreffer.FC Marktleuthen 3:0 (1:0) SV SteinmühleTore: 1:0 (45.) Christoph Höppler, 2:0 (54.) Rayene Amri, 3:0 (56.) Jonas Zeidler - SR: Sebastian Weber (Helmbrechts) - Zuschauer: 170(apö) Mit dem dritten Sieg in Folge meldete sich der FC Marktleuthen im vorderen Tabellendrittel zurück. Nach etwa 20 Minuten nahm die Partie richtig Fahrt auf. Lapschin (FCM) scheiterte zunächst am großartig reagierenden SVS-Keeper Schwägerl. Kurz darauf hatte der Gastgeber Riesenglück bei einem Pfostenschuss von Mark. Fast mit dem Pausenpfiff fiel die verdiente FCM-Führung durch Christoph Höppler. Fast ebenso sehenswert waren die Treffer Nummer zwei und drei durch Amri und Zeidler, der den Ball gekonnt über Schwägerl lupfte. Der FCM überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Bei den nie aufsteckenden Gästen gefielen besonders Mark und Zeus.VFC Kirchenlamitz 2:1 (1:0) TSV KonnersreuthTore: 1:0 (44./Eigentor) Christian Neumann, 1:1 (50.) Lars Saller, 2:1 (86.) Ertunc Denizeri - SR: Joshua Viehrig (SV Meierhof-Sorg) - Zuschauer: 80 - Besonderes Vorkommnis: (44.) Jena (VFC) verschießt FoulelfmeterIn der ersten Hälfte entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie, allerdings ohne klare Torchancen. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Denizeri im Strafraum zu Fall gebracht. Mit dem Elfmeter scheiterte Jena am Torhüter. Den Nachschuss bugsierte Jena an den Pfosten, von wo der Ball an die Hand des Torhüters und von dort ins Tor sprang. Konnersreuth kam engagiert aus der Halbzeit und erzielte den verdienten Ausgleich. In der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel und schnürten die Heimelf in der eigenen Hälfte ein. Kurz vor Schluss gelang dem VFC nach einer Ecke der Siegtreffer. Denizeri hatte keine Mühe, einzuköpfen.FC Schwarzenbach/S. 4:0 (3:0) SC MähringTore: 1:0 (3.) Michael Fröhlich, 2:0 (10.) Raimund Wohn, 3:0 (32.) Johannes Seifert, 4:0 (78.) Christoph Saalfrank - SR: Rüdiger Baierlipp (TSV Steinberg) - Zuschauer: 80Mit einer über weite Strecken konzentrierten Leistung holte sich der FCS den dritten Heimsieg in Folge. Fröhlich und Wohn sorgten für einen Blitzstart, danach hatte der FC alles im Griff. Mährings gefährlicher Angreifer Kliment war immer gut bewacht, die Offensivbemühungen der Gäste blieben harmlos. Kam der FCS mit Zug nach vorne, wurde es gefährlich. Die Treffer drei und vier entstanden aus solchen Kombinationen. Für Mähring brechen schwere Zeiten an, der FCS hat trotz des Erfolgs durchaus noch Luft nach oben.FC Lorenzreuth 1:2 (0:0) FC RehauTore: 0:1 (47.) Pascal Vuckov, 1:1 (53.) Sebastian Fräßdorf, 1:2 (85.) Giovanni Ballaro - SR: Thomas Endreß (1. FC Stammbach) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (77.) Claudio Graf (Rehau), (90.) Markus Walberer (Lorenzreuth)(sm) In der ersten Halbzeit hatte der FCL drei hochkarätige Chancen, auf der Gegenseite streifte ein Kopfball nur die Latte. In der zweiten Hälfte war Lorenzreuth die bessere Mannschaft und schaffte nach der Gästeführung den verdienten Ausgleich. Mit einem Konter erzielte Ballaro kurz vor Schluss den Rehauer Siegtreffer. Der FCL hätte mit dieser Leistung einen Sieg verdient gehabt.