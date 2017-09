Sport Tirschenreuth

Die Fußballfans in der Region sollten sich einen Termin vormerken: Zweitligist SSV Jahn Regensburg stattet dem Stiftland einen Besuch ab und absolviert am Mittwoch, 4. Oktober, ein Testspiel im Sportpark des FC Tirschenreuth. Gegner ist der FSV Zwickau, der aktuell den 14. Platz in der 3. Liga belegt. Anstoß: 16.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro für Erwachsene und 4,50 Euro für Jugendliche ab 10 Jahren. Die Regensburger überbrücken mit dieser Partie eine aufgrund von Länderspielen verursachte Punktspielpause. Die Domstädter waren bereits vor gut einem Jahr in Tirschenreuth zu Gast. Im Juli 2016 bezwang der damalige Drittligaaufsteiger den FC Carl Zeiss Jena mit 1:0 (Szene). Bild: Schrems