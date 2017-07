Sport Tirschenreuth

03.07.2017

1

0 03.07.2017

In der Gruppenphase des Toto-Pokals auf Kreisebene sind die ersten Partien gespielt. Überraschend war die klare Niederlage von Bezirksliga-Aufsteiger FC Tirschenreuth. Die Kreisligisten SpVgg Wiesau und TSV Konnersreuth gaben sich keine Blöße.

Im Vorjahr lieferten sich der FC Tirschenreuth und der ASV Wunsiedel einen spannenden Kampf um Platz zwei in der Kreisliga Süd. Der FC machte das Rennen und schaffte über die Relegation den Sprung in die Bezirksliga. Jetzt revanchierte sich der ASV in der Gruppe B des Toto-Pokals und fertigte die Kreisstädter mit 3:0 ab.Klare Siege gegen Kreisklassisten feierten in der Gruppe A der TSV Konnersreuth (4:1 gegen den TSV Friedenfels) und in der Gruppe D die SpVgg Wiesau (6:1 gegen den TSV Neualbenreuth).Die 16 Gruppensieger im Kreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth erreichen die nächste Runde. Die weiteren Termine: 16. August Achtelfinale, 6. September Viertelfinale, 17./18. April 2018 Halbfinale, 1. Mai Finale.