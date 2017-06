Fußballschule des 1.FC Nürnberg in der Kreisstadt

20.06.2017

Eine besondere sportliche Erfahrung durften einige junge Kicker in der ersten Woche der Pfingstferien machen. Auf dem Gelände des FC Tirschenreuth war die Fußballschule des 1.FC Nürnberg zu Gast. Mit organisiert hatte das Camp außerdem Coerver Coaching.

Drei Tage lang konnten die Nachwuchsfußballer trainieren wie die Profis. Jeweils um 10 Uhr starteten die Einheit mit den Trainern Christoph Biesenbach und Benjamin Schaal. Dabei stand vor allem Ballschule und Technik auf dem Programm. Nach dem Mittagessen im Sportheim ging es am Nachmittag in kleinen Turnieren und Wettbewerben zur Sache. Für die Sieger gab es kleine Preise. Die Teilnehmer erhielten alle ein hochwertiges Ausrüstungspaket und hatten sichtlich Spaß daran, mit den Trainern in den Pausen über ihre großen Vorbilder, Taktik und Spielzüge zu diskutieren. Vom FC Tirschenreuth waren als Betreuer Manuel Waller und Thomas Koller dabei.