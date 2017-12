Sport Tirschenreuth

Im Freien ruht der Spielbetrieb, jetzt geht es in der Halle rund: Am Wochenende beginnt im Fußballkreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth die Futsal-Kreismeisterschaft. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Sieger, denn der letztjährige Gewinner ZV Thierstein hat sich im Sommer vom Spielbetrieb abgemeldet.

Endrunde am 6. Januar

Startschuss zur Futsal-Kreismeisterschaft um den Lotto-Bayern-Cup: Im Fußballkreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth geht am Samstag und Sonntag in den Hallen in Hof, Wunsiedel und Mitterteich in sieben Gruppen die komplette Vorrunde über die Bühne. Bei den Meldungen ist gegenüber dem Vorjahr (36) mit 40 Mannschaften ein leichter Anstieg zu verzeichnen.Die sieben Gruppensieger schaffen direkt den Sprung zum Kreisfinale am 6. Januar 2018 in Helmbrechts. Für die Zwischenrunde am Freitag, 15. Dezember, ab 17 Uhr in Wiesau qualifizieren sich jeweils der Zweite und Dritte der Gruppen 4, 5, 6 und 7. Aus den Gruppen 1, 2 und 3 qualifizieren sich der jeweilige Zweite und Dritte sowie die zwei besten Vierten für die Zwischenrunde am Samstag, 16. Dezember, ab 13 Uhr in Hof. In der Endrunde am 6. Januar 2018 in der Göbelhalle in Helmbrechts kämpfen ab 10.30 Uhr zwölf Mannschaften um die Futsal-Krone im Kreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth.Vorrunde im ÜberblickSamstag, 9. DezemberGruppe 1 (ab 13 Uhr, Rudolf-Lion-Halle Hof): ATS Hof/West, FC Wüstenselbitz, FSV Naila, SpVgg Faßmannsreuth, TuS Schauenstein, VfB WölbattendorfGruppe 4 (ab 13 Uhr, Hauptschule Wunsiedel): 1. FC Nagel, ASV Wunsiedel, FC Marktleuthen, Kickers Selb, TV Selb-PlößbergGruppe 5 (ab 15.30 Uhr, Hauptschule Wunsiedel): BSC Furthammer, FC Hohenberg-Schirnding, FC Vorwärts Röslau, TSV Arzberg-Röthenbach, TSV ThiersheimSonntag, 10. DezemberGruppe 2 (ab 9.30 Uhr, Rudolf-Lion-Halle Hof): 1. FC Waldstein, BSC Tauperlitz, FC Wiesla Hof. SG Schwarz-Weiß Gattendorf, SpVgg Oberkotzau, SV 05 FroschbachtalGruppe 3 (ab 13.30 Uhr, Rudolf-Lion-Halle Hof): FC Türk Hof, FSV Unterkotzau, FSV Viktoria Hof, SG Regnitzlosau, SpVgg Bayern Hof, VfB HelmbrechtsGruppe 6 (ab 9.30 Uhr, Otto-Weis-Hauptschule Mitterteich): ATSV Tirschenreuth, FC Lorenzreuth, FC Tirschenreuth, SG Marktredwitz, SV Steinmühle, TSV KonnersreuthGruppe 7 (ab 13.30 Uhr, Otto-Weis-Hauptschule Mitterteich): ASV Waldsassen, ATS Mitterteich, SF Kondrau, SG Fuchsmühl, SpVgg Wiesau, SV Mitterteich