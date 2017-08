Sport Tirschenreuth

"Alle Neune" blickt auf ein erfolgreiches Sportjahr. Die Damenmannschaft des Sportkegelclubs steigt in die Verbandsliga auf.

Eine erfolgreiche Bilanz zog der Sportkegelclub "Alle Neune" bei seiner Jahreshauptversammlung auf der Kegelbahn im Keller des Kettelerhauses. Höhepunkt im abgelaufenen Sportjahr war der Aufstieg der Damenmannschaft in die höchste Liga der Kegelvereinigung Oberfranken/Oberpfalz (KVOO). Theresa Etterer zählte außerdem zu den Keglerinnen mit dem besten Wettkampfdurchschnitt und wurde zum Auswahlwettkampf zwischen Oberfranken und Oberpfalz berufen. Theresa Etterer war mit 455 Holz die Beste im Team der Oberpfalz. SKC-Vorsitzender Dieter Steinhauser, der bereits 10 Jahre an der Spitze des Vereins steht, berichtete weiter, dass die zwei Herrenmannschaften ihre Ligen erhalten konnten. Als gesellschaftliche Aktivitäten erinnerte er an das Ferienprogramm oder das Abschlussfest mit den Stiftland-Grillern.Den sportlichen Bericht gab anschließend Sportwart Markus Brunner. Die Saison bei den Damen in der A-Klasse endete mit vier punktgleichen Mannschaften. Damit stiegen die Tirschenreutherinnen zusammen mit dem KSC Bärnau in die höchste Liga der KVOO auf. Das beste Heimergebnis erzielten die Damen mit sensationellen 1739 Holz gegen Glückauf Waldsassen, auswärts war man mit 1646 Holz beim KC Mitterteich erfolgreich. Das beste Einzelergebnis erzielte Petra Schmidt mit 466 Holz knapp vor Theresa Steinhauser (460 Holz). Die Jahresmeisterschaft ging mit 4704 Holz an Petra Schmidt vor Christina Vest (4653 Holz). Vereinsmeisterin wurde ebenfalls Petra Schmidt mit 2104 Holz vor Alexandra Schüssler (1938 Zähler). Eng wurde es für erste Herrenmannschaft in der höchsten Klasse der KVOO, der Verbandsoberliga. Wegen einer Reduzierung von Mannschaften gab es einen verschärften Abstieg von vier Teams. Den Tirschenreuthern gelang mit tollen Einzelleistungen knapp der Klassenerhalt. Das beste Auswärtsergebnis gab es für die Herren mit 2204 Holz in Schirnding/Arzberg und auf einheimischer Bahn konnte man als Bestleistung 2177 Holz gegen Bärnau verbuchen. Das beste Einzelergebnis der Saison erzielte Dieter Steinhauser mit 494 Holz gefolgt von Stefan Winter (478 Holz). Auch bei den Herren kam das Pokal-Aus sehr früh, gegen den Favoriten SKC Glück auf Waldsassen unterlag man mit 2144:2330 Holz. Die Jahresmeisterschaft bei den Herren sicherte sich Günter Bauer mit 5468 Holz vor Daniel Winter (5161 Holz). Vereinsmeister und Schnittbester bei der Jugend B wurde der erst 15-jährige Daniel Winter mit 2161 Holz knapp vor Günter Bauer (2157 Holz). Mit unterschiedlichen Ergebnissen absolvierten die 2. Herrenmannschaft und das Mixed-Team die Saison 2016/2017.Auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft standen auf der Tagesordnung. Der Ehrenvorsitzende Toni Waller ist seit 40 Jahren dabei. Dieter Steinhauser gehört seit 30 und Maria Steinhauser seit 25 Jahren dazu. Auf jeweils 20 Jahre Mitgliedschaft können Martin Rother, Alexandra Schüßler und Günter Bauer zurückblicken.Den Abschluss des Treffens bildeten die Neuwahlen. Dieter Steinhauser bleibt weiter der 1. Vorsitzende, sein Stellvertreter Thomas Haberkorn. Neu sind Tobias Steinhauser als 1. und Martin Rother als 2. Sportwart, Kassenwartin bleibt Alexandra Schüßler und Theresa Steinhauser weiter Schriftführerin.