Sport Tirschenreuth

13.06.2017

13.06.2017

Hervorragende Bedingungen herrschten am Sonntag beim ADAC-Jugend-Kart-Slalom des MSC Tirschenreuth auf dem Parkplatz der Gleißner-Wohnschau. 79 Starter in sechs Altersklassen bildeten ein stattliches Teilnehmerfeld. Schnellstes Mädchen war Lena Bock (MSC Wiesau) mit der Gesamtlaufzeit von 1:13,61 Minuten, für sie gab es einen Sonderpokal. Der Tagesschnellste kam mit Christian Bachmann vom MSC Auerbach, er benötigte für beide Läufe 1:11,68 Minuten.

Auf dem engen und dennoch flüssig gesteckten Parcours war von den Fahrern viel Geschick gefordert. Bei den Jüngsten (Klasse 0) siegte Mikka Trapp (MSC Wiesau) vor Ben Ban-czyk (MSC Tirschenreuth) und Jonah Konrad (AMC Weiden). In der Klasse 1 gewann Leni Reithmeier (AC Waldershof) mit 1:19,92. Dahinter folgten Quentin Kukla (AC Friedenfels) und Louis Sebald (MSC Auerbach).In den Klassen 2 und 3 waren mit jeweils 21 Fahrern die größten Startfelder zu verzeichnen. Den Sieg in der Klasse 2 holte sich Lokalmatador Valentin Kraus (MSC Tirschenreuth) mit 1:16,42 vor Nils Bauer (MSC Marktredwitz) und Tobias Bayer (AC Waldershof). In der Klasse 3 gewann Jonas Gründel (MSV Falkenberg) in 1:13,94 knapp vor Julia Faltis (MSC Friedenfels/1:14,19) und Ramon Korte (MSC Wiesau/1:14,25).Die Klasse 4 dominierte Alina Fabian (MSC Marktredwitz) in 1:13,62. Timo Hölzel (SF Konradsreuth) war eine Zehntelsekunde langsamer. Dritter wurde Günther Dittner (MSC Wiesau/1:14,69). Der Tagesschnellste Christian Bachmann (MSC Auerbach) beherrschte die Klasse 5. Er gewann in 1:11,68 vor Marcel Haas (MSV Falkenberg)/1:12,04). Dahinter landete Lena Bock (MSC Wiesau/ 1:13,61), das schnellste Mädchen an diesem Tag.