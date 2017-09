Sport Tirschenreuth

24.09.2017

25

0 24.09.201725

Lukas Pickert war der gefeierte Spieler in Fuchsmühl. 15 Minuten vor dem Ende markierte er das Goldene Tor gegen den Spitzenreiter TSV Neualbenreuth, der seine zweite Saisonpleite kassierte. Neuer Verfolger ist der ASV Waldsassen, der sich bei der "Zweiten" des ATSV Tirschenreuth keine Blöße gab (4:0). Die Klosterstädter profitierten von der Einbuße der SG Marktredwitz, die sich mit einem mageren 1:1 gegen die DJK Falkenberg begnügen musste. Am anderen Ende der Tabelle feierte der SV Pechbrunn einen wichtigen Sieg gegen die Konnersreuther "Zweite". Durch den deutlichen 5:1-Erfolg setzte sich der SV etwas vom Kontrahenten ab.

SG Fuchsmühl 1:0 (0:0) TSV NeualbenreuthTor: 1:0 (75.) Lukas Pickert - SR: Peter Kemnitzer (BSC Tauperlitz) - Zuschauer: 80 - Gelb-Rot: (89.) Tobias Riederer (TSV)(phg) Von Beginn an entwickelte sich ein Kampfspiel ohne klare Torchancen. Beide Mannschaften kamen nur zu Fernschüssen. Nach 30 Minuten vergab der Tabellenführer eine Doppelchance durch Fiala. Fuchsmühl kämpfte das ganze Spiel über um jeden Ball, blieb aber in der Offensive harmlos. Nachdem die Gäste wieder zwei "Hundertprozentige" vergeben hatten, rächte sich dies und die SG ging durch eine Standardsituation in Führung. Im Anschluss verteidigte die Heimelf und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.SG Marktredwitz 1:1 (0:0) DJK FalkenbergTore: 0:1 (57.) Philipp Weiß, 1:1 (90.+3) Nico Werner - SR: Michael Barnert (SC Kreuz Bayreuth) - Zuschauer: 85Enttäuschendes Unentschieden für die Marktredwitzer: Die SGM fand während der gesamten Partie nicht ihren Rhythmus. In Hälfte eins gelang trotz Überlegenheit und viel Ballbesitz kein Treffer. Klare Spielzüge gab es kaum, trotzdem hatte die SG zwei "Hochkaräter". Die kalte Dusche gab es nach knapp 60 Minuten durch einen Konter. Die SGM rannte in der Schlussphase an, kam aber nur noch zum Ausgleich.ATSV Tirschenreuth II 0:4 (0:4) ASV WaldsassenTore: 0:1 (6.) und 0:2 (7.) Tomas Lacina, 0:3 (25.) Christian Blay, 0:4 (45.) Tomas Lacina - SR: Kenan Gülmen (TSV Thiersheim) - Zuschauer: 37(nls) Die Gäste kamen schneller ins Spiel und gingen durch einen Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Jetzt erst wachte der ATSV auf und beteiligte sich am Spiel. Doch die spielerische Überlegenheit der Waldsassener setzte sich durch und so war es nicht verwunderlich, dass es zur Halbzeit 4:0 für die Gäste hieß. Die Heimmannschaft konnte sich nur selten aus der Umklammerung befreien und hatte selbst so gut wie keine Torchance. In der zweiten Hälfte ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, sie blieben aber spielbestimmend. Der ATSV stand nun besser in der Defensive, konnte aber nach vorne keine Akzente setzen. Torhüter Bastian Freundl war es zu verdanken, dass das Ergebnis nicht höher ausfiel.TSV Friedenfels 3:5 (1:3) SV GriesbachTore: 0:1 (5.) Marek Zeman, 1:1 (8.) Edwin Bauer, 1:2 (28.) Jiri Sloup, 1:3 (33.) Daniel Kreuzer, 2:3 (47.) Daniel Maier, 2:4 (64./Foulelfmeter) Jiri Sloup, 3:4 (67.) Maximilian Brückner, 3:5 (80.) Thomas Teipelke - SR: Anton Bauer (SC Mähring) - Zuschauer: 55 - Besonderes Vorkommnis: (81.) Alexander Streubel (Friedenfels) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Petr Kotal (Griesbach)(rad) Eine stark ersatzgeschwächte Friedenfelser Mannschaft verspielte gegen einen schwachen Gegner drei wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Unerklärliche Abspielfehler machten es den Gästen ziemlich leicht, fünf Tore zu erzielen. Immer wenn die Heimelf am Drücker war, bekamen die Griesbacher durch Geschenke im heimischen Spielaufbau die Möglichkeit, wieder auf zwei Tore davonzuziehen. Als nach der vermeintlichen Entscheidung zum 5:3 dem TSV ein glücklicher Foulelfmeter zugesprochen wurde, hätte es noch einmal spannend werden können. Doch der Strafstoß wurde so schwach geschossen, dass sich der Torwart nicht einmal anstrengen musste.FC Tirschenreuth II 2:4 (1:1) SF Kondrau IITore: 0:1 (4./Foulelfmeter) Okan Yavuz, 1:1 (34.) Marco Wölfl, 1:2 (47.) Christopher Ernstberger, 1:3 (52.) und 1:4 (65.) Jakob Zintl, 2:4 (88.) Marco Wölfl - SR: Bernhard Kunz (SV Neusorg) - Zuschauer: 40 - Gelb-Rot: (83.) Florian Gleißner (FC)(wga) Dieses Derby mit zwei verschiedenen Halbzeiten gewannen die Gäste verdient. Nach dem frühen Rückstand dominierten die Platzherren und zeigten ein gefälliges Kombinationsspiel bis zum Strafraum. Dort scheiterten sie jedoch meist an ihrer Schussschwäche und an der robusten Gästeabwehr. Ein gelungener Angriff über Florian Gleißner und Marco Wölfl brachte schließlich den verdienten Ausgleich. Nach der Pause nutzten die Kondrauer die Schwächephase des FC konsequent aus und zogen auf 4:1 davon. Erst in der Schlussphase boten sich den Einheimischen wieder Chancen. Mit einem Freistoß gelang Wölfl noch eine Resultatsverbesserung.SG FSV TIR/Großk. 0:3 (0:1) TSV BärnauTore: 0:1 (32.) Jan Benes, 0:2 (55.) Martin Orsel, 0:3 (63.) Jürgen Kraus - SR: Peter Kempf (SpVgg Wurlitz) - Zuschauer: 75In dem kampfbetonten Spiel verlief die erste Halbzeit ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Nach einem Stellungsfehler in der Abwehr gingen die Gäste in Führung. Nach der Pause erhöhte Bärnau den Druck und baute den Vorsprung auf 3:0 aus. Der Sieg der Gäste auch in dieser Höhe in Ordnung.TSV Konnersreuth II 1:5 (1:4) SV PechbrunnTore: 0:1 (21.) Jacek Pietrzyk, 0:2 (32.) Daniel König, 0:3 (36.) Sven Meier, 0:4 (42.) Jacek Pietrzyk, 1:4 (43.) Sebastian Rupprecht, 1:5 (56.) Jacek Pietrzyk - SR: Gerhard Rödel (Hof) - Zuschauer: 50Im Spiel der beiden Tabellennachbarn neutralisierten sich beide Teams in der Anfangsphase. Die erste Chance der Heimelf durch Wenisch vereitelte der Gästetorwart. Kurze Zeit später gingen die Gäste nach einer Standardsituation durch Pietrzyk in Führung. König, Meier und wiederum Pietrzyk erhöhten auf 4:0. Der Anschlusstreffer durch Rupprecht brachte nochmals Hoffnung. Die Konnersreuther versuchten, sich ins Spiel zurückzukämpfen. Sie kamen jedoch nicht entscheidend vor das Tor der Pechbrunner. Nach dem 5:1 durch Pietrzyk war das Spiel endgültig entschieden. Der Sieg des SV Pechbrunn war verdient.Arzberg-Röthenbach 2:2 (0:2) SV LeutendorfTore: 0:1 (29.) und 0:2 (32./Handelfmeter) Marian Vaclavik, 1:2 (59.) Simon Urban, 2:2 (72.) Georg Hoyer - SR: Jochen Schuberth (Rehau) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot: (43.) Samuel Helgert, (84.) Christian Kastner (beide Leutendorf), (90.) Philipp Hoheisel (Arzberg-Röthenbach)Der TSV zeigte von Beginn an schönen Kombinationsfußball, ließ aber viele Chancen teils kläglich liegen. Auf der Gegenseite nutzten die Gäste ihre erste Gelegenheit durch Vaclavik zur Führung. Drei Minuten später legte der Leutendorfer Spielertrainer per Handelfmeter das 2:0 nach. Die Arzberger benötigten einige Minuten, um sich vom Rückstand zu erholen. Der TSV kam verbessert aus der Kabine und schnürte die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste am eigenen Strafraum ein. Urban und Hoyer sorgten für den hochverdienten Ausgleich.