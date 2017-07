Sport Tirschenreuth

Neuling Kickers Selb (1./6 Punkte) sorgt in der Kreisliga Süd für Furore. Nach dem 4:1-Erfolg beim FC Schwarzenbach/Saale (15./0) führt die Mannschaft von Trainer Jakob Schleicher mit der optimalen Ausbeute alleine die Tabelle an. Dahinter folgt mit den Sportfreunden Kondrau (2./4), dem VfB Arzberg (3./4) und dem FC Lorenzreuth (4./4) ein punktgleiches Trio. Der SV Steinmühle (11./2) gab im Derby gegen den TSV Konnersreuth (9./2) eine 2:0-Pausenführung aus der Hand und musste schließlich mit einem 2:2 zufrieden sein. Ausgefallen ist am Freitag die Partie FC Rehau gegen TSV Waldershof. Am Sonntag wird der dritte Spieltag ausgetragen.

SV Steinmühle 2:2 (2:0) TSV KonnersreuthTore: 1:0 (39.) Thomas Haberkorn, 2:0 (41.) Michael Mark, 2:1 (57.) Christoph Pirner, 2:2 (71.) Thomas Lochner - SR: Jochen Schuberth (Rehau) - Zuschauer: 120(faf) Das Spiel begann ausgeglichen mit leichten Feldvorteilen für Konnersreuth, wobei Torchancen auf beiden Seiten nur vereinzelt zustande kamen. Steinmühle war sehr effektiv und nutzte mit einem Doppelschlag zwei Chancen kurz vor der Pause zur 2:0-Halbzeitführung. Nach dem Wechsel drückte Konnersreuth stärker und als die Gäste in der 71. Minute den Ausgleich geschafft hatten, wurde es richtig spannend. Die Konnersreuther riskierten nun mehr, doch Steinmühle setzte mit einigen Kontern empfindliche Nadelstiche und hätte dabei durchaus den Siegtreffer machen können. Letztlich blieb es beim Unentschieden, das für beide Seiten ein annehmbares Ergebnis ist.VfB Arzberg 4:2 (2:1) SV Mitterteich IITore: 1:0 (18.) Martin Brunner, 2:0 (20.) Lukas Graf, 2:1 (45.) Tobias Seitz, 2:2 (65.) Florian Greim, 3:2 (75./Foulelfmeter) Dominik Horvat, 4:2 (82.) Martin Foitjik - SR: Harald Lippert (ATS Hof West) - Zuschauer: 100 - Gelb-Rot: (90.+2) Korbinian Lang (VfB)Die Heimelf begann das Spiel hoch konzentriert. So ließ die erste Chance nicht lange auf sich warten, aber Korbinian Lang zielte mit seinem Lupfer zu ungenau. Nach einer guten Viertelstunde belohnte sich der VfB mit einem Doppelschlag durch Brunner und L. Graf, der einen Freistoß raffiniert ausführte, zur 2:0-Führung. Auch im Anschluss hielt der Gastgeber das Tempo hoch, verpasste aber eine frühzeitige Entscheidung. So erzielte Seitz mit dem ersten Torschuss kurz vor der Pause den Anschlusstreffer. Nach der Pause ließ die Heimelf nach und machte die Gäste stark. Kapitän Greim sorgte für den Ausgleich. Der VfB brauchte einige Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen. In der 75. Minute holte der agile Brunner einen Handelfmeter heraus, den Horvat zur erneuten Führung für den Gastgeber verwandelte. Wenig später sorgte der eingewechselte Fojtík für die Entscheidung. Der VfB belohnte sich für eine erneut starke Vorstellung in der Offensive und war defensiv verbessert.SF Kondrau 4:2 (3:1) VFC KirchenlamitzTore: 1:0 (26.) Johannes Brunner, 2:0 (28.) Tobias Weig, 3:0 (39.) Johannes Brunner, 3:1 (45.) Leon Amidovic, 4:1 (76./Foulelfmeter) Andreas Ott, 4:2 (90.+2) Leon Amidovic - SR: Rudolf Kasper (Tröstau) - Zuschauer: 70(pho) Die Gäste kamen besser in die Partie und hatten mehrere Möglichkeiten. Kondrau überstand diese Druckphase und ging mit einem Doppelschlag durch Weig und Brunner mit 2:0 in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Brunner nach einem sehenswerten Angriff auf 3:0. Mit dem Pausenpfiff gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Die zweite Hälfte gestaltete sich zunächst relativ ausgeglichen, mit wenigen gefährlichen Torabschlüssen . Die Entscheidung für die Heimmannschaft fiel durch einen berechtigten Foulelfmeter, den Andreas Ott souverän verwandelte. Die Gäste verkürzten erst kurz vor Schluss noch auf 2:4.FC Lorenzreuth 3:2 (0:2) SpVgg WiesauTore: 0:1 (28.) Stefan Russ, 0:2 (37.) Elias Bader, 1:2 (48.) und 2:2 (70.) Tobias Schraml, 3:2 (90.) Johannes Selhorst - SR: Halil Ibrahim Nacak (Kulmbach) - Zuschauer: 110(sm) Der Gastgeber hatte in den ersten dreißig Minuten die besseren Spielanteile. Doch dreimal wurden Schneider, Schraml und Küspert unberechtigter Weise vom Linienrichter wegen angeblichem Abseits zurück gepfiffen. Ein vermeidbares und ein unglücklich abgefälschtes Tor verhalf den Gästen zur Halbzeitführung. Als Schraml kurz nach der Halbzeit den Anschlusstreffer erzielte, wurde der FCL stärker und hatte mehrere Chancen zum Ausgleich. Die Latte und der Torwart von Wiesau verhinderte diesen. Ein sehenswertes Tor von Schraml führte dann doch zum Ausgleich. In der 90. Minute erzielte Selhorst den Treffer zum verdienten Sieg.