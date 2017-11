Sport Tirschenreuth

26.11.2017

25

0 26.11.201725

Die Mädchen der TG Tirschenreuth gehören in der Wettkampfklasse 11 nach wie vor zur Spitze in Bayern. Nach Rang drei vor zwei Jahren und dem siebten Platz im Vorjahr landete das TG-Quartett diesmal auf Platz fünf. Julia Völkl, Anja Zinkl, Sarah Reisnecker und Lea Tretter erreichten am Samstag beim Landesentscheid um den Bayernpokal in der Dreifachturnhalle des Stiftland-Gymnasiums 200,15 Punkte. Das Feld war dicht gedrängt, der Sieg ging mit 204,55 Zählern an TS Jahn München. In der Einzelwertung landete Julia Völkl (Bild) mit 67,6 Punkten auf Platz sechs, hauchdünn vor Anja Zinkl (67,55). Ausführlicher Bericht folgt. Bild: Gebert