Sport Tirschenreuth

03.01.2018

11

0 03.01.201811

Zum Jahresabschluss traten die Ju-Jutsuka des Tirschenreuther Dojos zu ihrer Gürtelprüfung an, um die nächste Stufe in der Kunst des Ju-Jutsu zu erklimmen. Darauf hatten sich die Kämpfer vier Monate intensiv vorbereitet.

An insgesamt drei Tagen demonstrierten die Kinder, Jugendlichen und einige Erwachsene ihrem Prüfer die erlernten Techniken und Übungsformen. Einigen Kindern war die Nervosität richtig anzusehen, doch die wurde mit zunehmender Prüfungsdauer abgelegt, so dass nach über zwei Stunden alle die Urkunden zum nächsten Gürtelgrad in Empfang nehmen konnten. Voller Stolz legten die jungen Teilnehmer im Anschluss gleich ihre neuen Gürtel an.Neben Schlag-, Tritt- und Hebeltechniken, welche in Kombination demonstriert werden mussten, zeigten die Prüflinge, dass sie in der Lage waren, auf unbekannte Situationen zu reagieren, um ihre Techniken durchzusetzen.In der freien Selbstverteidigung forderte Prüfer Gunther Wührl vom ATSV Tirschenreuth, Träger des 5. Dan, nochmals die letzten Reserven zu mobilisieren und Durchhaltevermögen zu demonstrieren. Mit Willensstärke und Kampfkraft meisterten die Ju-Jutsuka auch diese Hürde bravourös.Wührl bescheinigte den jungen Ju-Jutsu-Kämpfern sehr gute bis hervorragende Leistungen und überreichte zum Lohn der anstrengenden Vorbereitung die Urkunden zum nächsthöheren Gürtel.