02.04.2018

Lange sah es nach einem Alleingang der Kickers aus Selb aus, doch jetzt ist das Titelrennen wieder spannend. Der Spitzenreiter der Kreisliga Süd leistet sich einen peinlichen Ausrutscher, dadurch rückt der VfB Arzberg näher.

Tabellenführer Kickers Selb (1./50 Punkte) zog am Karsamstag beim FC Lorenzreuth (14./17) sensationell mit 1:2 den Kürzeren. Am Ostermontag gab es zwar einen 5:0-Erfolg gegen den ATSV Tirschenreuth (15./17), doch der VfB Arzberg (2./48) fuhr am Doppel-Spieltag die optimale Punktausbeute ein und rückte bis auf zwei Zähler heran. Allerdings hat der VfB ein Spiel mehr ausgetragen. Der TSV Konnersreuth (4./41) holte vier Zähler und bleibt Vierter hinter dem FC Rehau (3./44).Keinen Sieger gab es im Derby zwischen den Sportfreunden Kondrau (9./29) und dem SV Steinmühle (5./37). Beide Teams trennten sich 1:1. In der unteren Tabellenhälfte landete die SpVgg Wiesau (10./27) nach dem 2:2 gegen Konnersreuth am Montag einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen den TSV Waldershof (12./23).Spannung herrscht in der Abstiegszone: Die vier Teams auf den beiden Relegationsplätzen und den beiden direkten Abstiegsrängen sind nur durch zwei Zähler getrennt. Der SC Mähring (13./19), der am Montag in Arzberg mit 0:8 unterging, liegt zwei Punkte vor dem Trio Lorenzreuth, ATSV Tirschenreuth und FC Schwarzenbach (jeweils 17). Die Schwarzenbacher ließen am Montag mit einem 3:2-Erfolg beim SV Mitterteich II (8./30) aufhorchen.SF Kondrau 1:1 (1:0) SV SteinmühleTore: 1:0 (43.) Martin Roßkopf, 1:1 (50.) Andreas Reichl - SR: Klaus Seidl (TSV Flossenbürg) - Zuschauer: 120(pho) Das Derby wurde in der ersten Halbzeit weitgehend von den Hausherren bestimmt. Die Sportfreunde versuchten immer wieder, über Kombinationen durchs Mittelfeld die passiven Gäste zu überwinden, doch es fehlte oft der entscheidende Pass in die Spitze. Nach einer aufgenommenen Rückgabe gab es einen indirekten Freistoß für die Heimelf. Den Schuss von Ott konnte die Steinmühler Hintermannschaft nicht klären und Roßkopf stocherte den Ball zum 1:0 über die Linie. Kurz nach dem Seitenwechsel nutzte SV-Stürmer Reichl eine Unachtsamkeit in der Kondrauer Abwehr zum überraschenden Ausgleich. In der hitzigen Schlussphase hatten die Sportfreunde einige gute Möglichkeiten zum Siegtreffer. Enders scheiterte kurz vor Schluss mit einem Kopfball an der Querlatte. Am Ende war es ein unnötiger Punktverlust für Kondrau.SpVgg Wiesau 2:1 (1:1) TSV WaldershofTore: 0:1 (16.) Julian Schindler, 1:1 (29.) Peter Trottmann, 2:1 (59.) Benjamin Lauton - SR: Gerd Hildner (Grafengehaig) - Zuschauer: 90(mvo) In einem kampfbetonten, aber stets fairen Spiel erarbeitete sich die Heimelf drei wichtige Punkte. Nach verhaltenem Beginn beider Mannschaften ging der Gast mit der ersten Möglichkeit durch einen abgefälschten Schuss von Schindler in Führung. Anschließend erhöhte Wiesau den Druck. Mit einer herrlichen Einzelleistung setzte sich Rahn über die Außenbahn durch, legte zurück auf Trottmann und der schoss zum Ausgleich ein. Wiesau blieb zwar bis zur Halbzeit optisch überlegen, erspielte sich aber keine nennenswerten Chancen mehr. In Hälfte zwei ein ähnliches Bild: Wiesau bemühte sich um Spielkontrolle, der Gast versuchte den Spielaufbau früh zu stören. Die Entscheidung fiel in der 59. Minute: Einen Schuss von Trottmann konnte Gästetorwart Meichner nicht festhalten und Lauton staubte ab. Diese Führung ließ sich die Heimelf nicht mehr nehmen und vergrößerte damit den Abstand auf die Relegationsplätze auf acht Punkte.Kickers Selb 5:0 (4:0) ATSV TirschenreuthTore: 1:0 (9.), 2:0 (24.) und 3:0 (31.) Frantisek Kura, 4:0 (33.) Alexander Terehof, 5:0 (73.) Frantisek Kura - SR: Christopher Franek (FC Höllental) - Zuschauer: 80(ssp) Die Gäste zogen sich von Beginn an in die eigene Hälfte zurück, aber schon bald knackten die Kickers diesen Riegel. Bis auf zwei Gelegenheiten des ATSV blieb es ein Spiel auf ein Tor und Abwehrchef Frantisek Kura, den es immer wieder nach vorne trieb, machte nach einer halben Stunde seinen Hattrick perfekt. Als die Platzherren wenig später auf 4:0 erhöhten, waren die Verhältnisse frühzeitig geklärt. Die Heimelf beschränkte sich nur noch auf das Nötigste und erspielte sich zumindest einen weiteren Treffer.SV Mitterteich II 2:3 (1:1) FC SchwarzenbachTore: 1:0 (16.) Felix Lippert, 1:1 (23.) Johannes Seifert, 1:2 (53.) Marcel Hofmann, 2:2 (74./Elfmeter) Christian Weiß, 2:3 (86.) Rasim Schijabiew - SR: Bastian Schreiner (ASV Stockenroth) - Zuschauer: 40Die Landesliga-Reserve zog gegen den Tabellenletzten überraschend mit 2:3 den Kürzeren. Als alle schon mit einem Remis rechneten, markierte Schijabiew kurz vor Schluss den Siegtreffer für die Schwarzenbacher.Statistik vom SamstagTSV Waldershof - ATSV Tirschenreuth 4:4 (2:0) Tore: 1:0 (12.) Manuel Pöhland, 2:0 (41.) Jonas Triflinger, 3:0 (53.) Julian Fritsch, 3:1 (58.) Dominik Schnabl, 3:2 (65.) und 3:3 (77.) Jan Kucera, 3:4 (87.) Patryk Buch, 4:4 (90.) Julian Schindler - SR: Johannes Zintl (TSV Reuth) - Zuschauer: 60ASV Wunsiedel - SC Mähring 1:1 (1:0) Tore: 1:0 (21.) Heiko Neudert, 1:1 (82.) Lukas Kliment - SR: Rian Richter (ATSV Münchberg) - Zuschauer: 85SpVgg Wiesau - TSV Konnersreuth 2:2 (0:2) Tore: 0:1 (12.) und 0:2 (44.) Christoph Pirner, 1:2 (55.) Marcel Rahn, 2:2 (76./Elfmeter) Andreas Char - SR: Udo Fritzsch (1. FC Trogen) - Zuschauer: 120FC Rehau - VfB Arzberg 1:4 (0:1) Tore: 0:1 (27.) Martin Brunner, 0:2 (67.) Lukas Graf, 1:2 (73.) Giorgio Arancino, 1:3 (80.) Florian Wunderlich, 1:4 (90.+3) Korbinian Lang - SR: Rudolf Kasper (BSC Furthammer) - Zuschauer: 94 - Gelb-Rot: (84.) Christoph Peschek (Rehau)FC Lorenzreuth - Kickers Selb 2:1 (0:1) Tore: 0:1 (28.) Frantisek Kura, 1:1 (69.) Tobias Schraml, 2:1 (90.) Toni Küspert - SR: Ronan Richter (ATSV Münchberg) - Zuschauer: 60 - Rot: (45.) Özgür Keles (Selb) - Besonderes Vorkommnis: (52.) Torwart Louis Möchel (Lorenzreuth) hält Elfmeter von Petr PlevaVFC Kirchenlamitz - FC Schwarzenbach 4:0 (1:0) Tore: 1:0 (13.) Florian Weiß, 2:0 (54.) Andreas Popp, 3:0 (69.) Florian Weiß, 4:0 (90.) Ertunc Denizeri - SR: Bastian Schreiner (ASV Stockenroth) - Zuschauer: 90