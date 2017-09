SC Mähring vor schwerer Hürde

Sport Tirschenreuth

SC Mähring Fr. 18.00 VfB Arzberg

(chap) Diese Partie fiel am 1. September witterungsbedingt aus und wird am Freitagabend um 18 Uhr nachgeholt. Nach einem guten Start findet sich die Heimelf tief im Tabellenkeller wieder. Viele kleine Ungereimtheiten und etliche personelle Ausfälle macht SC-Trainer Pavel Plecity dafür verantwortlich, dass es in letzter Zeit einfach nicht lief. Ob ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Besserung eintritt, bleibt dahingestellt. "Die Gäste können sich darauf einstellen, dass wir die Punkte nicht kampflos hergeben", sagt Plecity.Auch der VfB Arzberg klagt über Personalsorgen, denn einige Spieler fehlen aus beruflichen Gründen. "Trotzdem werden wir eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen, die wenigstens einen Zähler holen soll", sagt Spielleiter Sven Riedl.JuniorenfußballU19-BFV-Pokal WEN2. RundeJFG Amberg - FC Amberg 2:6 SV Raigering - JFG Mi. Vils 0:3 JFG Obere Vils - Hahnbach 1:7 FC Vorbach - SG Auerbach 3:4 Fahrenberg - Opf. Grenzland. 6:1 SG Flossenbürg - SG Reuth 1:3 Weiden-Ost - DJK Neustadt 7:0 Rothenstadt - SG Etzenricht 3:13. Runde, Do. 21. SeptemberJFG Mittlere Vils - FC Amberg SG Auerbach - SG Hahnbach SG Reuth - FC Weiden-Ost SG Fahrenberg - VfB Rothenstadt