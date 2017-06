Sport Tirschenreuth

Auch mit dem zweiten Auftritt bei den deutschen Meisterschaften rechtfertigte das Quartett des Tirschenreuther Schwimm-Clubs die Qualifikation vollauf: Die 4x100-m-Freistilstaffel blieb in 4:17,68 Minuten rund vier Sekunden unter der bisherigen Bestmarke und landete im Gesamtklassement auf Platz 33.

TSC-Quartett auf Rang 33

Während die 4x200-m-Freistilstaffel, die am Donnerstag auf Platz 20 abgeschlossen hatte, bereits im vergangenen Jahr bei der DM am Start war, konnte sich das 4x100-m-Quartett mit Kathrin Bachmeier, Lena Rath, Carina Bönisch und Viktoria Bogner heuer erstmals für die nationalen Titelkämpfe qualifizieren. Angespornt vom guten eigenen Ergebnis des Vortages und der tollen Stimmung im Berliner Europa-Sportpark hatten sich die Stiftländer vorgenommen, die eigene Bestmarke zu knacken. Wie man das macht, zeigte kurz zuvor der Heidelberger Philip Heintz, der nur wenige Minuten vor dem Start der TSC-Staffel einen neuen deutschen Rekord über die 200 m Lagen aufstellte.Die 15-jährige Kathrin Bachmeier führte als Startschwimmerin auch die 4x100-m-Formation in die Spur. Mit sehr starken 1:02,52 Minuten übergab sie an die diesmal auf Position zwei startende gleichaltrige Lena Rath. Sie verbesserte ihre persönliche Bestmarke auf 1:08,57 und übergab nach 2:11,09 an Carina Bönisch (17). Bönisch setzte ihren persönlichen Höhenflug der letzten Wochen und Monate fort und steigerte sich auf sehr gute 1:04,65. Mit einer Zwischenzeit von 3:15,74 schickte sie Schlussschwimmerin Viktoria Bogner ins Rennen. Bogner zog sich erneut an die vor ihr liegende Konkurrenz heran und machte nochmals wertvollen Boden gut. Nach 1:01,94 schlug sie mit einer Gesamtzeit von 4:17,68 Minuten an. Damit landete das TSC-Quartett in einem recht eng beieinander liegenden Teilnehmerfeld auf Platz 33.Gute Ergebnisse sind die Basis für neue Ziele, und so war man sich bei den TSC-Mädchen einig, im kommenden Jahr neben den beiden Freistilstaffeln auch mit der 4x100-m-Lagenformation die Qualifikation für die "Deutsche" anzugehen. TSC-Trainer German Helgert, der mit dem Auftreten seiner Schwimmerinnen in der Bundeshauptstadt zufrieden war, kommentierte das Abschneiden der beiden Teams mit einem Vergleich. "Wenn du im Fußball zu den 20 oder 30 besten Teams in Deutschland gehörst, dann spielst du in der zweiten Liga um den Aufstieg in die Bundesliga. Unsere Mädels haben die deutschen Meisterschaften mit den Plätzen 20 und 33 abgeschlossen."