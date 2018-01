Sport Tirschenreuth

18.01.2018

Zwei Wettkämpfe stehen am Samstag auf dem Terminkalender des Tirschenreuther Schwimm-Clubs: Kathrin Bachmeier startet in Bayreuth über die 800 Meter Freistil, während zur gleichen Zeit ihre Teamgefährten beim 1. Schneeflocken-Cup im sächsischen Plauen an den Start gehen.

Nur eine Woche nach ihrem erfolgreichen Abschneiden bei den Oberpfalzmeisterschaften tritt die 16-jährige Kathrin Bachmeier auf der 50-m- Langbahn des SVB-Hallenbads in Bayreuth bei den bayerischen Langstreckenmeisterschaften über die 800 Meter Freistil an. Sie hat sich als einzige TSC-Athletin für diese ersten Landesmeisterschaften des neuen Jahres qualifiziert und allein damit bereits ihr Soll erfüllt. "Die Umstellung auf die lange Distanz und die Langbahn wird sicher nicht einfach, aber Kathrin kann ihr Rennen relativ gelassen angehen. Wir schauen halt einfach mal, was dann dabei rauskommt," schraubt ihr Trainer German Helgert die Erwartungshaltung deutlich zurück.Mehr erhoffen sich die TSC-Verantwortlichen schon vom Auftritt in Plauen, wo eine 13-köpfige TSC-Delegation unter Leitung von Barbara Legat-Kasel und Kerstin Bogner im Stadtbad auf der Kurzbahn über je 50 und 100 m Brust, Rücken, Freistil und Schmetterling antritt und dort an die guten Zeiten vom vergangenen Samstag anschließen möchte. Nominiert wurden Viktoria Bogner, Carina Bönisch, Annika Brech, Daria Codlova, Leon und Jonas Ducheck, Janika Hösl, Fynn Legat, Lena Rath, Julia und Patrick Walter sowie Kilian und Marlene Züllich.