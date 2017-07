Sport Tirschenreuth

19.07.2017

31

(rbg) Mit einer reichen Ernte beendeten die Masters-Schwimmer und Nachwuchstalente des Tirschenreuther Schwimm-Clubs die Sommersaison: Bei den internationalen bayerischen Sommermeisterschaften in Grafenau holten die TSC-Masters am Wochenende vier Gold- und acht Silbermedaillen. Der Nachwuchs belegte beim Wackersdorfer Panoramabad-Schwimmfest 18 mal den 1. Platz, zehnmal den 2. Platz und sechsmal den 3. Platz.

272 Master-Schwimmer aus 55 Vereinen traten in Grafenau an. Der TSC war mit acht ehemaligen Leistungsträgern vertreten: Florian Sammüller gewann in der Altersklasse AK 20 die 200m Freistil (2:17 Minuten) und 200m Lagen (2:32). In der gleichen Altersklasse holte Andreas Gradl drei Silbermedaillen, während Iris Keis (AK 30) neben Silber über 200m die 50m Freistil in 0:30,94 Minuten für sich entschied. Je eine Silbermedaille sicherten sich Christian Männer (AK 35) über 200m Rücken und Christian Züllich (AK 50) über 100m Brust. Stark zeigten sich auch Hubert Brech und Antje Mickisch (beide AK 50), die beide knapp an einem Medaillenrang vorbeischrammten. Die drei Staffelformationen des TSC schafften den Sprung aufs Siegerpodest: Christian Züllich, Christian Männer, Andreas Gradl und Florian Sammüller gewannen die 4 mal 100m Freistil (4:19), während die Lagen-Mixedstaffeln mit Sammüller, Julia Zant, Gradl und Keis beziehungsweise Männer, Zant, Gradl und Keis jeweils Platz zwei belegten.Der TSC bot 18 junge Talente auf, die auf der 25m-Kurzbahn persönliche Bestleistungen ablieferten und sich für die kommende Hallensaison empfahlen. Stark war der 12-jährige Fynn Legat, der alle vier Rennen über je 50m Freistil, Rücken, Brust und Schmettern für sich entschied. Herausragend dabei war die Zeit von 0:39 über 50m Brust. Die gleichaltrige Janika Hösl sicherte sich den Sieg über 50m Schmettern (0:40), während die ein Jahr ältere Daria Codlova über 50m Freistil (0:31), Rücken und Brust jeweils als Erste anschlug. Ihre Schwestern Daniela (Jahrgang 2006) und Dominika (2008) holten jeweils zwei Goldmedaillen. Daniel gewann die 50m Freistil und Rücken, Dominika die 25m Freistil und Rücken.Mit drei Siegen (je 50m Freistil Rücken, Brust) glänzte mit Leon Ducheck (2004) der erfahrenste Schwimmer des Jungenteams, während Leonie Härtl (5) als Jüngste über 25m Beinschlag und Brust jeweils Gold holte. Plätze belegten Annika Brech (viermal Silber), Sophie Härtl (eine Silber- und zwei Bronzemedaillen), Vanessa Makariusova (zweimal Bronze), Leonie Reif (je einmal Silber und Bronze) sowie Marlene Züllich (einmal Bronze).